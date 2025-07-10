Чем Путин шантажирует Трампа?

"Путин швыряет в нас кучу дерьма", - заявил сегодня Трамп во время заседания кабинета министров (цитата по The Guardian).

Трамп ужасно злой на Путина и радикально изменил к нему отношение после последнего телефонного разговора. Он был неожиданно шокирован поведением собеседника и сказал потом, что будто это был не Путин (то есть Путина как подменили).

Что же его так разозлило? Моя версия - Путин, по ГБистской привычке, попытался шантажировать своего американского собеседника, требуя немедленного признания Крыма и других оккупированных украинских территорий русскими и т.д.

У Кремля, вероятнее всего, давно есть компромат на Трампа, много лет сотрудничавший с российскими бизнес-мафиози. Это может быть информация о связях Трампа и его семьи с российскими спецслужбами и грязными деньгами, сексуальный компромат по делу Эпштейна и т.д.

За эту версию свидетельствует и более чем странное заявление путинского помощника Ушакова, который, рассказывая о содержании переговоров, прежде всего отметил, что Путин и Трамп обсудили обмен видеофильмами, которые продвигают "традиционные ценности", словно им нечего обсуждать больше. Это было частью шантажа – намеком на имеющееся у Кремля видео, компрометирующее Трампа с точки зрения все тех же "традиционных ценностей"?

Если все так, и Путин пытается шантажировать Трампа – это большая ошибка российского диктатора. МАГА-электорат уже не раз демонстрировал, что не поверит во что-либо, что компрометирует кумира. Поэтому Трампа такой компромат испугать не может, а вот разозлить – вполне вероятно.

К сожалению, он даже в этом случае вряд ли способен как-то наказать Путина за наглость. Трамп вообще мало на что способен, кроме самолюбования, хайпа и хаоса.