Чего стоить ожидать от российских оккупантов на фронте в 2025 году

Заканчивается 2024 год, и в целом намечаются контуры предстоящих в 2025-м событий, которых следует ожидать и к которым следует готовиться. Постараемся описать их с учетом как военной, так и политической компоненты.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

В начале декабря в статье "Чего Украине ожидать от российских оккупантов и на каких направлениях: прогноз до конца года и на первый квартал 2025-го" я рассматривал военный аспект противостояния Украины и России, в первую очередь делая акцент на целях и возможностях РОВ. Но немаловажным фактором является политический и, я бы даже сказал, геополитический аспект. Но все же нынешний прогноз я начну именно с военного.

Военный аспект – 2025 год

Уже сейчас можно говорить о том, что основные задачи российских войск на конец 2024 года, а именно оккупация Торецка, Часова Яра, вытеснение Сил обороны Украины с Кураховского выступа и начало основной фазы наступления на Покровск, они так и не смогли достигнуть. Очевидно, что их выполнение будет перенесено на первый квартал 2025 года – с особым форсированием событий до инаугурации Дональда Трампа (он будет приведен к присяге 20 января).

Также, как мы можем видеть, вполне предсказуемо РОВ активизировались на левом береге Херсонской области в попытке высадки десанта на правом берегу. Но эти действия не несут угрозы оккупации Херсона, они преимущественно устрашающего характера: мол, мы готовимся захватить правобережную Херсонщину, договаривайтесь с нами, пока не поздно. Соответственно, активность группировки войск "Днепр" будет продолжаться в русле реки и на берегах и в первом квартале 2025 года.

В свою очередь Силы обороны Украины будут ожидаемо придерживаться неизменной оборонной стратегии как до инаугурации Дональда Трампа, так и некоторое время после. Это обусловлено неопределенностью действий 47-го президента США, который сейчас настойчиво ретранслирует идею о переговорах.

Это может означать ослабление поддержки Украины со стороны США на некоторый переходный период. Период, когда на украинский дипломатический сектор будет возложена тяжелейшая задача – поступательно, не напористо, но как можно скорее убедить Трампа в том, что с Путиным нужно не договариваться, а принуждать силой. Тем более что ситуация на фронте и в самой России складывается не на пользу РОВ.

Как результат – самые тяжелые потери российских оккупантов за весь период полномасштабного вторжения, истощение запасов техники, тотальная зависимость в боеприпасах от КНДР и возникающая уже зависимость в живой силе и технике. 2024 год истощил российскую армию так, как ни один другой год, а сама война стала самой изнурительной и убийственной для российского военного потенциала.

В 2025 году у РОВ возникнет острый и даже критический дефицит танков, боевых бронированных машин и ствольной артиллерии. Оккупанты будут воевать преимущественно людским ресурсом, окончательно трансформируясь в маршевые батальоны. Понимание того, что Дональд Трамп может войти в историю не как переговорщик, после которого осталась очередная кровоточащая рана замороженного конфликта, а как победитель, должно быть донесено до 47-го президента США.

А пока это понимание будет доноситься, СОУ продолжат оставаться в обороне как минимум первую половину 2025 года.

Политический аспект

В 2025 году, как я и упомянул выше, усилия дипломатического сектора должны быть сосредоточены на последовательном переубеждении Дональда Трампа в бесперспективности мирных инициатив с Путиным. Мир может быть только после капитуляции России, а она к этому близка как никогда с 2022 года.

Проблема в том, что политический пул в США, приближенный к Трампу, оперирует, мягко говоря, недостоверной и манипулятивной информацией. Поэтому не исключен процесс торгов, в том числе и коммерческого характера.

Украина должна убедить Дональда Трампа в том, что ему выгодно вместе с украинцами победить Путина, и не просто потому, что это справедливо, а потому, что должно быть выгодно США. Политика "розовых пони" и "идеалов справедливости" в нынешних реалиях должна быть забыта и переведена в разговоре с 47-м президентом США на коммерческую основу. В частности, восстановление освобожденных территорий – приоритет контрактов американским кампаниям. Участие в добыче полезных ископаемых на освобожденных территориях – то же самое. И так далее.

Если не будет принят такой подход в двусторонних отношениях с новой администрацией президента США, то любые контакты вряд ли будут иметь для нас существенную результативность.

Разумеется, этот процесс будет достаточно затяжным, и на его фоне СОУ будут находиться в обороне со всеми последствиями. И скорее всего, даже серьезнее военного и политического аспекта будут внутренние украинские информационно-психологические факторы.

Информационно-психологический внутренний фактор

В 2023 году в материале "Началась новая фаза войны в Украине – как изменились приоритеты и что важно осознать" я отмечал, что в 2024-м СОУ будут находиться преимущественно в обороне, при этом самой большой проблемой может стать непонимание в обществе происходящих на поле боя процессов. Это обусловлено тем, что так или иначе, но в обороне войска вынуждены отходить под натиском врага на более выгодные позиции. В свою очередь в обществе укоренилось стойкое представление, что потеря территорий – это поражение в войне и победить таким образом невозможно.

Отсутствие понимания в обществе, в первую очередь из-за слабой информационной политики в Украине, привело к концу 2024-го к серьезных упадническим, депрессивным настроениям. Притом что в этом году российские оккупационные войска захватили немногим более 3200 квадратных километров территории, тогда как по итогу 2022-го захваченных территорий было более 64 тыс. квадратных километров.

В 2025 году ситуация будет не лучше, а с учетом вышеописанного в информационно-психологическом плане даже хуже. Этим обстоятельством будет максимально пользоваться российская сторона, генерируя ИПсО хаотизирущего и панического характера, направленные на соответствующие чувствительные к подобной манипулятивной информации слои населения в Украине.

При этом ИПсО одновременно будут касаться как искажения информации о событиях в зоне боевых действий, распространения упаднических нарративов, так и дискредитации военно-политического руководства страны, чтобы подорвать доверие и реализовать внутренние социально-дестабилизирующие сценарии.

Выводы

Следующий, 2025 год будет для Украины сложнее даже, чем 2022-й. Большое количество вызовов как на поле боя, так и на геополитической арене, а также внутренней. И самое слабое звено – это внутренний фактор.

Военный и политический аспекты имеют свою специфику решения поставленных задач, которая зачастую непонятна среднестатистическому украинцу, далекому от узкоспециализированных нюансов. И именно эти нюансы разбалансируют общество, чем и будет пользоваться враг.