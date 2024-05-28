Часть украинцев может потерять субсидию: кого это касается

Как не потерять субсидию на коммунальные услуги

Рост цен и тарифов на коммунальные услуги заставляет многих жителей Украины искать пути экономии. Одним из таких способов является получение субсидии.

Субсидия – государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее могут получить граждане, чьи расходы на коммуналку превышают определенный процент их семейного дохода. Об этом пишет УНИАН.

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Кто может получить субсидию?

Граждане Украины, имеющие доходы.

Арендаторы жилья.

Внутри перемещенные лица.

Пенсионеры.

Инвалиды.

Многодетные семьи.

Условия получения субсидии:

Расходы на коммуналку должны превышать 15% семейного дохода.

Площадь жилья не должна превышать 130 кв. м. для квартир или 230 кв. м. для домов.

Отсутствие задолженности за коммунальные услуги более трех месяцев.

Как оформить субсидию?

Оффлайн: Обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Предоставить необходимые документы.

Онлайн: Через портал Дія ( https://id.diia.gov.ua/ ). Через веб-портал Пенсионного фонда Украины ( https://www.pfu.gov.ua/ ). Через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.



Необходимые документы:

Заявление на назначение и предоставление жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Паспорт.

Идентификационный код.

Справка о составе семьи.

Остальные документы (в зависимости от ситуации).

Важно! С 1 июля 2024 г. некоторые категории граждан, получавших субсидию до начала полномасштабной войны, должны повторно подать документы. Это касается проживающих на оккупированных или опасных территориях.

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