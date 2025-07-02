Бюджетные отели в Париже: Топ-9 гостеприимных локаций

Париж, романтический город с тонким французским шармом, волшебно привлекает туристов со всего мира. Здесь старинные архитектурные постройки гармонично сочетаются с ультрасовременными постройками. Благодаря многочисленным музеям, магазинам, живописным парковым зонам и достопримечательностям в Париже никогда не бывает скучно.

Наряду с туристической привлекательностью, Город Огнев имеет серьезный нюанс – проживание в роскошном Grande Dame Hotel стоит путешественникам около $1000. Прекрасной альтернативой в таких случаях являются недорогие отели в Париже, Франция.

Стоимость бронирования жилья в столице Франции может вас удивить и даже немного испугать, но не стоит отчаиваться. Всегда есть достойные варианты для комфортного пребывания – экономичные отели в Париже.

Мы понимаем, как важно планировать бюджет путешествия и экономить деньги. В этой статье мы предлагаем вам несколько отличных вариантов лучших доступных отелей в Париже, где вы сможете насладиться королевским отпуском без переплат. Сэкономленные средства можно потратить на посещение отмеченных наградами ресторанов или таинственного Лувра.

Wallace Hotel

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 89 Rue Fondary, 75015 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.hotelwallaceparis.com/

Телефон : +33 1 87 53 53 30

Замечательным примером экономических отелей в Париже является Wallace Hotel. Он ассоциируется с неразгаданной тайной и расположен в уютном районе с рынками и брендовыми бутиками.

Отель Wallace приглашает отдохнуть в королевских номерах с элементами винтажного декора. Источник: https://www.hotelwallaceparis.com/ Отель Wallace приглашает отдохнуть в королевских номерах с элементами винтажного декора. Источник: https://www.hotelwallaceparis.com/

Из незаметного заведения Wallace превратился в обновленную бюджетную гостиницу в Париже с роскошными номерами в винтажном стиле. В 2021 году отель претерпел масштабную реконструкцию номеров и других зон. Внимание путешественников привлекает живописный внутренний дворик с пышной зеленью и элегантными растениями.

Гостям предлагают 45 изысканных номеров, оформленных в сдержанном минималистическом стиле. Благодаря сплит-системам, как и в других бюджетных отелях Парижа, здесь всегда поддерживается комфортная температура воздуха.

Просторные кровати с лакированными изголовьями, ретро-бра с бахромой и струящиеся шторы с итальянским акцентом создают единый ансамбль гармоничных интерьеров. Один из лучших дешевых отелей в Париже предлагает великолепные виды на городские пейзажи и главную достопримечательность Города Огней – Эйфелеву башню. Яркой жемчужиной отеля есть уютная терраса на крыше площадью 750 квадратных метров.

Как и в лучших бюджетных гостиницах Парижа, здесь тщательно обустроен рай для отдыхающих с вьющимися растениями и удобными креслами. Вы можете расслабиться и получить порцию позитива в сауне или горячей ванне в скандинавском стиле. После полного релакса пора посетить бар в поисках бокала лучшего вина с оригинальными закусками.

Hotel Moderniste

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 5 Rue de Langeac, 15-й добыч:

Вебсайт : https://www.hotelmoderniste.com/

Телефон : +33 1 45 32 50 60

В 15-м округе Города Огнев, на тихой улице, расположена одна из бюджетных гостиниц Парижа с особым шармом. Создатели отеля вдохновлялись оригинальными работами Ле Корбюзье. Произведения искусства и многочисленные книги разной тематики органически вплетены в концепцию смелых интерьеров.

Зона отдыха одного из лучших недорогих отелей Парижа со стеклянными стенами и коллекцией интересных постеров производит неизгладимое впечатление на гостей. Здесь подают удивительные завтраки с богатым ассортиментом закусок и салатов, экзотических фруктов и хрустящей выпечки.

Для гостей всегда открыта дверь 40 номеров, оформленных эффектными изображениями из книги Роба Малле-Стевенса. Здесь можно выбрать доступное жилье в Париже с минибарами, кондиционерами и ванными комнатами с первоклассными гигиеническими средствами и дождевыми душами. Организовано питание по системе "все включено", а дети до 10 лет едят бесплатно. В живописном зимнем саду отдыхающих балуют особыми французским печеньем в форме расчесок, ароматным чаем с лепестками роз и, конечно, горячим шоколадом.

Hotel Monsieur Aristide

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 3 Rue Aristide Bruant, Париж 75018, Франция

Вебсайт : https://www.hotelsone.com/paris-hotels-fr/hotel-monsieur-aristide.ru.html

Телефон : +44 20 7365 0519

Теперь рассмотрим Hotel Monsieur Aristide, украшающий список лучших бюджетных отелей Парижа. Он расположен недалеко от Мулен Руж, а его интерьеры имеют определенную гармонию с местными пейзажами.

Для гостей подготовлено 25 номеров и люксов с антикварной мебелью. Некоторые номера особенно очаровательны благодаря потрясающим видам на "тайный" сад или живописные крыши Монмартра. Ресторан Café Aristide предлагает роскошное меню шведского стола и отличные бранчи на выходных.

La Maison Favart

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 5, rue de Marivaux, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.lamaisonfavart.com/en/

Телефон: +33 (0)1 42 97 59 83

Среди крутых бюджетных гостиниц Парижа эксперты выделяют La Maison Favart, театральный отель с необычной мебелью и смелыми акцентами в интерьере. Он расположен прямо напротив Комической оперы, что вносит свои коррективы в дизайн номеров.

В лобби одного из лучших недорогих отелей Парижа гостей ждет много интересного: благородные колонны, стены с оригинальными рисунками и множество милых сувениров. Есть бар самообслуживания, где можно побаловать себя освежающими напитками и вкусными закусками.

Мастерские шеф-повара готовят для гостей отличные завтраки в формате шведского стола. Полезным бонусом для гостей посещение велнес-центра. К их услугам большой бассейн с водопадом, сауна и массажная водяная кровать.

Hotel Chouchou

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 11 Rue du Helder, 75009 Париж, Франция

Вебсайт : https://en.chouchouhotel.com/

Телефон : +33 1 87 44 54 54 79

В список лучших бюджетных отелей Парижа входит Chouchou, расположенный в 9-м округе. Он предлагает роскошные номера и люксы со стильной мебелью и яркими цветными акцентами. Во всех номерах есть гидромассажные ванны, дождевые души и современные звуковые системы.

На первом этаже бюджетной гостиницы в центре Парижа есть кабины для приятных водных процедур. Местный рынок предлагает широкий выбор натуральных продуктов – от ветчины до мидий для настоящих гурманов.

Путешественники и парижане часто посещают бар Guinguette, чтобы насладиться живой музыкой и крафтовым пивом.

Hotel Saint-Marc

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 36 rue Saint Marc, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://hotelsaintmarc.com/ru/hotel.html

Телефон : +33 1 42 86 72 72

VIP-номера отеля Saint-Marc оборудованы кофемашинами и «теплым» полом. Источник: https://hotelsaintmarc.com/ru/hotel.html VIP-номера отеля Saint-Marc оборудованы кофемашинами и «теплым» полом. Источник: https://hotelsaintmarc.com/ru/hotel.html

В центральной части 2-го округа расположен Hotel Saint-Marc с комфортными номерами и большим велнесс-центром. Это одна из лучших бюджетных гостиниц Парижа. Его номера оформлены в привлекательном стиле ар-деко с розовыми стенами и роскошными шторами с причудливыми узорами. Качественная мебель с бархатной обивкой добавляет королевскому гламуру интерьерам.

25 номеров и люксов Saint-Marc оформлены в стиле лучших доступных отелей Парижа. Гости выбирают жилье в соответствии с личными вкусами и предпочтениями. VIP-номера оснащены кофемашинами Nespresso и теплым полом в ванных комнатах. Для завтрака подают вкусные закуски и напитки в формате шведского стола. В отличные дни гости могут наслаждаться деликатесами на открытой террасе. В хамами одного из бюджетных отелей Парижа путешественники наслаждаются полезными паровыми процедурами, а крытый бассейн – это отдельная история любви для посетителей отеля.

Hotel Malte

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 63 Rue de Richelieu, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Gp-Astotel/21E2-7524/ru-RU/

Телефон : +33 1 44 58 94 94

Продолжим обзор дешевых отелей в Париже, чтобы вы могли хорошо ориентироваться в этой теме. Следующий достойный вариант – Hotel Malte с изящным дизайном интерьера. Он предлагает бюджетное проживание в Париже с мягкими коврами, минибарами и сплит-системами.

Отель расположен недалеко от Лувра и прекрасного сада Пале-Рояль. Он предлагает 64 просторных номера с королевскими удобствами и винтажным декором. Стены номеров украшены роскошными картинами в дорогих рамах. Во лбу есть камин и открытый бар с напитками на любой вкус. В лаундже или номере одного из приятных доступных отелей Парижа можно насладиться континентальным завтраком с деликатесами и напитками. Дети до 12 лет едят бесплатно.

Hotel Monge

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 55 Rue Monge, 75005 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Monge/JSKE/en-US

Телефон: +33 1 43 54 55 55

В самом сердце Латинского квартала расположен Hotel Monge, один из лучших доступных отелей Парижа. Он гармонично совмещает исторические и современные элементы дизайна. С элегантными лепнинами и мраморными каминами номера создают идеальные условия для шикарного отдыха.

В лаундже отеля подают отличные завтраки в формате шведского стола, а в 11 часов утра для гостей организуют уютные чайные церемонии с ароматным чаем, рассыпчатыми мадленами, кофе и горячим шоколадом.

Hotel Le Milie Rose

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️ (четырехзвездочный отель по оценке Google)

Адрес : 22 R. des Petites Écuries, 75010 Париж, Франция

Вебсайт : https://hotellemilierose.com/

Телефон : +33 1 84 25 72 32

Гостям подают изысканные деликатесы и закуски в уютной столовой. Источник: https://hotellemilierose.com/ Гостям подают изысканные деликатесы и закуски в уютной столовой. Источник: https://hotellemilierose.com/

В 10 округе Парижа, где гармонично смешиваются противоречивые эмоции большого города, расположен Hôtel Le Milie Rose с элегантно оформленными интерьерами. Он заслуженно входит в топ доступных отелей Парижа. Переступив порог заведения, гости сразу попадают в уютное лобби с теплым освещением и эффектной каменной кладкой.

Лучшие дешевые гостиницы Парижа, включая Le Milie Rose, обладают особой энергетикой. Гостей поздравляет просторная гостиная со стильным камином, диваном и книжным шкафом с книгами на любой вкус.

Гости одного из лучших бюджетных отелей Парижа могут выбрать отличные номера, для оформления которых использовались разные оттенки – от нежного изумрудного до глубокого пурпурного. На балконах отеля так приятно учить окрестности знаменитого города и наслаждаться насыщенным парижским воздухом.

По традиции хороших бюджетных гостиниц Парижа отдыхающие могут насладиться королевской трапезой в уютной столовой, оформленной в мягких тонах. Гостей приятно удивляет разнообразие блюд, приготовленных из натуральных продуктов. В солнечные дни путешественники наслаждаются аппетитными обедами и ужинами прямо на террасе с роскошными растениями. Если хочется прогуляться и добавить новых красок в рацион, всегда можно посетить кафе и закусочные поблизости.

Полезные советы для бюджетного посещения Парижа

Конечно, Город Огнев можно посетить в любое время года, но это обойдется значительно дешевле в межсезонье. Это апрель-май и середина сентября-ноябрь. Номера в доступных отелях Парижа и столики в ресторанах следует бронировать заранее, чтобы избежать неприятностей. Если вы планируете забронировать столик в изысканном заведении, иногда это нужно делать через недели или даже месяцы вперед. Обязательно включите посещение музеев в список досуга, и вы насладитесь полотнами Гюстава Курбе и Клода Моне. Путешествие во Францию принесет лишь приятные впечатления, если заранее учесть все нюансы лучших дешевых отелей Парижа. Романтический отпуск вам!