Бунгало над водой в Sandals South Coast на Ямайке: курорт мечты для романтических путешествий и особых моментов

Ночь под звездами с шумом волн, хлопающих в нескольких шагах, потрясающие закаты над головой – это место буквально олицетворяет романтику. Роскошные бунгало в форме сердца над водой является частью великолепного курорта Sandals South Coast на Ямайке.

Не знаете, где провести идеальный медовый месяц, романтический побег или свадебную церемонию? Не ищите дальше, вы нашли идеальное место. Курорт позаботится обо всех хлопотах, чтобы ваше чувственное путешествие было безупречным. Он поздравляет гостей тематическими пакетами для особых событий и специальными приложениями. Вам даже помогут организовать идеальную сцену для предложения руки и сердца, например, написав заветные слова на песке или выкладывая их лепестками роз. Sandals South Coast на Ямайке – одно из самых популярных направлений для влюбленных путешественников, стремящихся связать себя узами брака. Церемония в белоснежной часовне над водой станет незабываемым упоминанием.

Свадебные церемонии – одна из самых популярных причин путешествия на курорт. Источник: Image Sandals.com Свадебные церемонии – одна из самых популярных причин путешествия на курорт. Источник: Image Sandals.com

Пейзаж вокруг Sandals South Coast, находящегося в полутора часах езды от Монтего-Бей, полон знакомых тропических деталей: мягкий песок, пляжный волейбол, бар у бассейна, каяки и катамараны. Но на длинном деревянном пирсе, формирующем сердце 12 бунгало с соломенными крышами, атмосфера совсем другая: более уединенная и идиллическая. Номера над водой имеют королевскую кровать, мини-кухню и душ на открытом воздухе. Открытое пространство окружает гостей бунгало со всех сторон, с плещущимся вокруг морем, а иногда даже пол под ногами прозрачный. Комната плавно переходит в террасу, с которой можно прыгнуть в воду. После плавания вы можете расслабиться с книгой в огромном гамаке, позагорать на шезлонге или отдохнуть вечером в глубокой ванне для двоих, любуясь волнами и звездами. Для своих гостей эти прекрасные бунгало над водой превращаются в маленький рай.

Организацию вашего досуга возьмет на себя личный дворецкий. Он может забронировать столик в ресторане, спланировать экскурсии и подавать еду и напитки, пока вы наслаждаетесь у бассейна или на пляже. Чтобы разнообразить досуг и пообщаться с другими гостями, посетите бар Latitudes. Вкушайте оригинальный коктейль и качайтесь в гамаках, плавающих в нескольких футах над водой.

Звук волн станет идеальным фоном для релаксации. Источник: Image Sandals.com Звук волн станет идеальным фоном для релаксации. Источник: Image Sandals.com

Курорт работает по системе "все включено". Помимо проживания в прекрасных бунгало над водой, пакет покрывает изысканные блюда в 9 ресторанах и неограниченное количество спиртных напитков, завтраки, обеды, ужины и закуски в любое время, включая обслуживание в номере, 7 баров на территории, в том числе возле бассейна, полностью укомплектован бар в номере, а также полностью укомплектован бар в номере. Программа развлечений "все включено" охватывает сертифицированное PADI дайвинг и оборудование для дайвинга, 4 бассейна и 4 джакузи, водные лыжи, вейкбординг, tubing, каяки, серфборды и катамараны Hobie Cats. Кроме водных активностей, гости могут играть в теннис, пикбол и другие виды спорта, а также наслаждаться современным фитнес-центром, дневными и ночными шоу. Не нужно беспокоиться о важных мелочах: все чаевые и налоги, доступ к лаунжу в аэропорту и трансферы в обе стороны также включены. Стоимость такого роскошного отпуска на Ямайке у райских бунгало над водой начинается от $1678 за ночь за гостя.

Романтический оазис на южном побережье Ямайки можно сделать еще эксклюзивнее и насыщеннее благодаря дополнительным опциям. Вы можете отправиться в приключенческий тур с опытным гидом, насладиться спа-процедурами в карибском стиле, сыграть в гольф мирового класса, извлечь уроки дайвинга или устроить романтический ужин при свечах на пляже. Наслаждайтесь этим роскошным отпуском в шикарных бунгало над водой с любимым человеком и создайте особый опыт с Sandals South Coast. Ваш волшебный рай ждет вас на берегах Ямайки.