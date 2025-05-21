Бунгало над водою в Sandals South Coast на Ямайці: курорт мрії для романтичних подорожей і особливих моментів

Ніч під зорями з шумом хвиль, що плескаються за кілька кроків, приголомшливі заходи сонця над головою – це місце буквально уособлює романтику. Розкішні бунгало у формі серця над водою є частиною чудового курорту Sandals South Coast на Ямайці.

Не знаєте, де провести ідеальний медовий місяць, романтичну втечу чи весільну церемонію? Не шукайте далі, ви знайшли ідеальне місце. Курорт подбає про всі клопоти, щоб ваша чуттєва подорож була бездоганною. Він вітає гостей тематичними пакетами для особливих подій і спеціальними додатками. Вам навіть допоможуть організувати ідеальну сцену для пропозиції руки і серця, наприклад, написавши заповітні слова на піску чи викладаючи їх пелюстками троянд. Sandals South Coast на Ямайці – один із найпопулярніших напрямків для закоханих мандрівників, які прагнуть зв’язати себе узами шлюбу. Церемонія в білосніжній каплиці над водою стане незабутньою згадкою.

Весільні церемонії – одна з найпопулярніших причин подорожі до курорту. Джерело: Image Sandals.com

Пейзаж навколо Sandals South Coast, що знаходиться за півтори години їзди від Монtego-Бей, сповнений знайомих тропічних деталей: м’який пісок, пляжний волейбол, бар біля басейну, каяки та катамарани. Але на довгому дерев’яному пірсі, що формує серце 12 бунгало з солом’яними дахами, атмосфера зовсім інша: більш відокремлена та ідилічна. Номери над водою мають королівське ліжко, міні-кухню та душ на відкритому повітрі. Відкритий простір оточує гостей бунгало з усіх боків, з морем, що плескається навколо, а подекуди навіть підлога під ногами прозора. Кімната плавно переходить у терасу, з якої можна стрибнути у воду. Після плавання ви можете розслабитися з книгою у величезному гамаку, позасмагати на шезлонгу або відпочити ввечері у глибокій ванні для двох, милуючись хвилями та зорями. Для своїх гостей ці прекрасні бунгало над водою перетворюються на маленький рай.

Організацію вашого дозвілля візьме на себе особистий дворецький. Він може забронювати столик у ресторані, спланувати екскурсії та подавати їжу й напої, поки ви насолоджуєтеся часом біля басейну чи на пляжі. Щоб урізноманітнити дозвілля та поспілкуватися з іншими гостями, завітайте до бару Latitudes. Смакуйте оригінальний коктейль і гойдайтесь у гамаках, що плавають за кілька футів над водою.

Звук хвиль стане ідеальним тлом для релаксації. Джерело: Image Sandals.com

Курорт працює за системою "все включено". Окрім проживання в прекрасних бунгало над водою, пакет покриває вишукані страви в 9 ресторанах і необмежену кількість спиртних напоїв, сніданки, обіди, вечері та закуски в будь-який час, включно з обслуговуванням у номері, 7 барів на території, зокрема біля басейну, повністю укомплектований бар у номері, а також необмежену кількість вин Robert Mondavi Twin Oaks. Програма розваг "все включено" охоплює сертифіковане PADI дайвінг і обладнання для дайвінгу, 4 басейни та 4 джакузі, водні лижі, вейкбординг, tubing, каяки, серфборди та катамарани Hobie Cats. Окрім водних активностей, гості можуть грати в теніс, піклбол та інші види спорту, а також насолоджуватися сучасним фітнес-центром, денними та нічними шоу. Не потрібно турбуватися про важливі дрібниці: усі чайові та податки, доступ до лаунжу в аеропорту та трансфери в обидва боки також включені. Вартість такої розкішної відпустки на Ямайці в райських бунгало над водою починається від $1678 за ніч за гостя.

Романтичний оазис на південному узбережжі Ямайки можна зробити ще більш ексклюзивним і насиченим завдяки додатковим опціям. Ви можете вирушити в пригодницький тур із досвідченим гідом, насолодитися спа-процедурами в карибському стилі, зіграти в гольф світового класу, взяти уроки дайвінгу або влаштувати романтичну вечерю при свічках на пляжі. Насолоджуйтесь цією розкішною відпусткою в шикарних бунгало над водою з коханою людиною та створіть особливий досвід із Sandals South Coast. Ваш чарівний рай чекає на вас на берегах Ямайки.