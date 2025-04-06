Будут ли президентские выборы, о которых пишет The Economist?

Это только план "А" в случае реального прекращения огня. То есть вероятный вариант. Один из возможных. Который, безусловно, обсуждается на совещаниях у заместителя председателя ОП Никиты и вице-премьера, министра общин и территорий Кулебы. А также в штабах оппозиционных партий.

Достоверность выборов с каждым месяцем повышается. Да, эти выборы могут "рвать" страну. В них будет присутствовать тень Путина и Трампа. Результат может не устроить пассионарных военных и лидеров общественного мнения.

Война попросту перейдет в электоральное поле. Выборы втянут в войну на новом уровне все украинское население. Позволят гражданским украинцам почувствовать силу влияния, ведь избиратели получат свой шанс "повоевать" на бюллетеневом фронте.

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Если украинцы прошли тест на устойчивость во время кинетической войны — вторжение в 2022 году, то почему вы думаете, что не выдержат некинетическую войну, то есть выборы?

Нации выживают, когда сами погружаются в коллективные вызовы и риски для себя. Так становятся еще сильнее, ведь проходят горнило саморефлексии, канализируют эмоции и видят разные альтернативы.

Страна должна будет избрать президента, парламент и органы местного самоуправления. Должна и выберет в условиях отмены военного положения.