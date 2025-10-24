Будут ли после распада России новые государства демократиями?

Позавчера на одном мероприятии, посвященном России, вспыхнула оживленная дискуссия о том, будут ли образованы в случае распада России новые государства демократиями, а если нет, то чем этот мир будет лучше нынешнего.

Моя точка зрения состоит в следующем.

1. Демократия – это не состояние, а процесс, в котором приходится ежедневно работать, а иногда и сражаться за удержание на месте, а тем более за продвижение вперед. Мы сами оно уже сколько лет двигаемся, но пока так и не стали полноценной демократией, нас классифицируют как гибридный режим. Деградация также возможна, взгляните на тех, кто буквально недавно запрещал нам рыться в носу. Так что вновь созданные страны (если произойдет распад России, что, по моему мнению, очень вероятно) не добьются сразу демократии - но начнут путь к ней.

2. В то же время история не знает примеров демократических империй. Империя основана на идее принуждения других к сожительству на условиях и по правилам метрополии. Обычно другим это не нравится, потому что они хотят жить собственной жизнью. Поэтому империя лишает их возможности определять свое будущее, иначе бегут. Таким образом, империя не имеет шансов на демократию по определению. Пока Россия является империей, демократические изменения там невозможны в принципе.

3. Даже если все вновь созданные государства станут автократиями, никто из них не будет иметь ресурсов на захватнические войны (по крайней мере, даже самый сильный не будет иметь достаточно ресурсов). Это лучше, чем то, что имеем сейчас. И не надо нас пугать появлением безумных диктаторов с ядерным оружием, потому что мы уже имеем безумного диктатора с ядерным оружием.

4. Говорят, что мир окончательно отходит от демократии. Посмотрим. Я не думаю. Исчезновение с карты образования под названием русская империя сделает мир гораздо чище.