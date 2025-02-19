Будущее Украины сегодня в руках Президента Зеленского

Сегодня, исторически, не менее сложный период, чем февраль – март 2022 года.

И могу сказать, что будущее Украины (да и Европейской цивилизации) сегодня без умаления в руках Президента Зеленского.

Соглашение на $500 млрд (на самом деле это был выставленный нам вымышленный счет) - было против интересов Украины.

Зеленскому хватило мужества и мудрости отказать.

Дальше последуют новые предложения, новые конфигурации, но наш Президент – мужик (сами знаете с чем))

Вам может нравится Зеленский или нет, но...

Честно, никому бы не пожелал оказаться на его месте в эти годы.

И могу пожелать ему только мудрости и силы в это сложное время.

Пусть у него получится лучшая сделка в его жизни, которая приведет Украину к миру и процветанию!