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Будет ли Трамп лучше Байдена?

Юрий Богданов

Будет ли Трамп лучше Байдена?
Будет ли Трамп лучше Байдена?

Было ли президентство Байдена провальным для глобальной безопасности? Да, было. Администрация Байдена принимала плохие, часто запоздалые и неэффективные решения

Будет ли президентство Трампа в этом плане успешнее? Нет никаких причин так думать.

Вероятно оно будет еще более неудачным, потому что пока его политика направлена на краткосрочное подавление локальных конфликтов и добавление топлива в разгар глобальных. Торговые войны, если они случятся — они именно об этом.

И да, это не только и не столько об Украине.

Потому что война между Украиной и Россией в контексте глобальных угроз, сосредоточенных в Азии и Африке, — это второстепенный конфликт присмертной империи и не очень успешного (пока) национального государства.

Ни Россия, ни Украина и за потенциалом ведения действительно масштабных войн не стоят с Китаем, Индией, гигантами Юго-Восточной Азии или адским регионом от Конго до Ирана.

И так, результаты президентства (предыдущие) можно будет подводить 20 января 2029, а не по результатам первых 100 дней или сколько там кому нравится.

Нас ждут очень интересные 4 года. И, надеюсь, мы успеем хотя бы частично понаблюдать за ними из зрительного зала. Это моя главная надежда.

Источник:facebook.com

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