В последние годы в российской верхушке развернулось движение "Оккупай Дубай". Однако ОАЭ стали не только убежищем изгнанных из Европы российских "элитариев", но и их социальным идеалом. Об этом говорят в том числе и мои знакомые, не потерявшие связь с этой среды.

Западный опыт демократии, прав меньшинств, социального государства - для российской верхушки неприемлем. Она не понимает как плебс в принципе может иметь какие-то политические и социальные права. Однако и Китай с его жестким партийным контролем и смертными казнями для коррупционеров пугает их российских коллег. В КНДР только диктатор толстый, остальным не полагается. Это тоже для высокопоставленных россиян - не вариант.

А вот Эмираты - самое оно.

Российская верхушка хочет (как в ОАЭ) сочетать авторитаризм с рыночной экономикой, всевластие привилегированного меньшинства, жесткую почти кастовую иерархиию с технологическим развитием. Они хотят быть эмиратскими шейхами, а большей части населения отводят роль, которую в ОАЭ играют рабочие-гастарбайтеры.

Социальная структура нового российского эмирата выглядит примерно так. Наверху "шейхи" - высшие чекисты и другие силовики, чиновники, олигархи, топ-менеджмент крупнейших корпораций. Ниже - аналог привилегированного коренного населения ОАЭ - чиновники, силовики и менеджмент корпораций среднего уровня, пропагандисты, прикормленная часть жителей Москвы и Петербурга. Еще и сильно ниже - большинство россиян, бесправные "гастарбайтеры" в своей стране.

Интересы шейхов и их триждывеличайшего эмира-повелителя противоречат друг другу. Эмир бредит захватом новых земель, расширением территории и ростом числа подданных. Он хочет быть влиятельнейшим правителем в мире. Российским шейхам это всё совершенно ни к чему. Им нужны нефтяные и другие доходы с эксплуатации природных ресурсов и населения страны. Они совершенно не мотивированы тратить их на экспансию, плодить дотационные территории и лишние рты.

Это противоречие - бомба замедленного действия под путинским режимом.