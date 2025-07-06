Останніми роками у російській верхівці розгорнулося рух "Окупай Дубай". Однак ОАЕ стали не лише притулком вигнаних із Європи російських "елітаріїв", а й їхнім соціальним ідеалом. Про це говорять у тому числі й мої знайомі, які не втратили зв'язок із цього середовища.

Західний досвід демократії, прав меншин, соціальної держави – для російської верхівки неприйнятний. Вона не розуміє як плебс у принципі може мати якісь політичні та соціальні права. Однак і Китай з його жорстким партійним контролем та стратами для корупціонерів лякає їхніх російських колег. У КНДР лише диктатор товстий, решті не належить. Це теж для високопоставлених росіян – не варіант.

А ось Емірати – саме воно.

Російська верхівка хоче (як в ОАЕ) поєднувати авторитаризм із ринковою економікою, всевладдя привілейованої меншості, жорстку майже кастову ієрархію з технологічним розвитком. Вони хочуть бути еміратськими шейхами, а більшій частині населення відводять роль, яку в ОАЕ грають робітники-заробітчани.

Соціальна структура нового російського емірату виглядає приблизно так. Нагорі "шейхи" – вищі чекісти та інші силовики, чиновники, олігархи, топ-менеджмент найбільших корпорацій. Нижче – аналог привілейованого корінного населення ОАЕ – чиновники, силовики та менеджмент корпорацій середнього рівня, пропагандисти, підгодована частина жителів Москви та Петербурга. Ще й значно нижче - більшість росіян, безправні "заробітчани" у своїй країні.

Інтереси шейхів та їх тричі найбільшого еміра-володаря суперечать одне одному. Емір марить захопленням нових земель, розширенням території та зростанням кількості підданих. Він хоче бути найвпливовішим правителем у світі. Російським шейхам це все зовсім ні до чого. Їм потрібні нафтові та інші доходи з експлуатації природних ресурсів та населення країни. Вони абсолютно не мотивовані витрачати їх на експансію, плодити дотаційні території та зайві роти.

Це протиріччя - бомба уповільненої дії під путінським режимом.