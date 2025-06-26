Больше мест и направлений: Air New Zealand расширяет летние туристические маршруты через Тасман и Тихий океан

Air New Zealand расширяет свои предложения рейсов между Новой Зеландией и Австралией, а также на ключевые тихоокеанские острова на летний сезон с октября 2025 года по март 2026 года. Авиакомпания обеспечит примерно 1,7 миллиона мест на транс-тасманских маршрутах, подтверждая свой статус крупнейшего перевозчика, соединяющего эти страны. Более 25 000 дополнительных мест будут добавлены на рейсы к тихоокеанским островам, чтобы удовлетворить растущее количество путешественников в регионе.

Увеличение количества мест является результатом планирования дополнительных рейсов и широкофюзеляжных самолетов на ключевых маршрутах. Количество премиум-мест вырастет на 8%, чтобы лучше обслуживать как деловых, так и туристических путешественников, ищущих дополнительный комфорт. Основные изменения включают в себя:

Окленд-Перт : почти 30 000 дополнительных мест;

: почти 30 000 дополнительных мест; Окленд-Сидней : 25 000 дополнительных мест, включая 7 500 в премиум-классе;

: 25 000 дополнительных мест, включая 7 500 в премиум-классе; Квинстаун-Сидней : увеличенная частота рейсов и значительный рост доступных мест в пиковый сезон.

Эти дополнительные маршруты направлены на уменьшение переполненности в пиковые месяцы и улучшение доступности рейсов.

Этот рост рейсов означает, что путешественники будут иметь более легкий доступ к культовым направлениям. Из Сиднея посетители могут исследовать знаменитый пляж Бонди, наслаждаться прибрежными прогулками в Королевском национальном парке или совершить паромную поездку в Манли, чтобы полюбоваться потрясающими видами гавани. Рейсы в Перт облегчают доступ к пляжу Коттесло с его белым песком, большим садам Кингс-Парка и оживленным рынкам Фримантла. Гости, прилетающие в Мельбурн, могут провести время на пляже Сент-Килда, исследовать Королевские ботанические сады или отправиться в однодневную поездку по Большой океанской дороге.

Дополнительные рейсы к тихоокеанским направлениям помогают посетителям добраться до популярных мест, таких как лагуна Мури в Раротонге, известная своими чистыми водами и возможностями для снорклинга. Фиджи приглашает гостей на пляжи Кораллового побережья, к природному грязевому бассейну Сабето и поразительным водопадам в Национальном парке наследия Боумы на острове Тавеуни. Больше рейсов в Таити облегчают исследование чернопесчаных пляжей Тахаруу, прогулки по долине Фаутауа или отдых у лагуны Моту Тапу.

Фиджи среди ключевых тихоокеанских направлений, добавленных этим летом. Источник: unsplash Фиджи среди ключевых тихоокеанских направлений, добавленных этим летом. Источник: unsplash

В целом увеличение емкости Air New Zealand сигнализирует о положительном развитии туристического сектора в Южном полушарии. Это демонстрирует реакцию авиакомпании на растущий спрос и более широкое возобновление международного туризма. Путешественники найдут более удобный доступ к ключевым направлениям благодаря дополнительным рейсам и расширению маршрутов. Большее расписание рейсов направлено на обеспечение большего комфорта и удобства как туристам, так и деловым путешественникам во время насыщенного летнего сезона 2025-2026 годов.

Детали расширения

Период : Октябрь 2025 – Март 2026

: Октябрь 2025 – Март 2026 Вместимость : ~1,7 млн мест на транс-Тасманских маршрутах, +25 000 мест к тихоокеанским островам.

: ~1,7 млн мест на транс-Тасманских маршрутах, +25 000 мест к тихоокеанским островам. Ключевые маршруты : Окленд-Перт (+30 000 мест), Окленд-Сидней (+25 000 мест, в т.ч. 7 500 премиум), Квинстаун-Сидней (увеличенная частота)

: Окленд-Перт (+30 000 мест), Окленд-Сидней (+25 000 мест, в т.ч. 7 500 премиум), Квинстаун-Сидней (увеличенная частота) Премиум-места : Рост на 8%

: Рост на 8% Направления : Сидней, Перт, Мельбурн, Фиджи, Раротонга, Таити

Ключевые преимущества

Более легкий доступ к пляжу Бонди, Коттесло, Сент-Килду, лагуне Мури и другим достопримечательностям.

Увеличение премиум-мест для комфортных путешествий.

Больше рейсов в пиковый сезон для уменьшения переполненности.

Удобные маршруты в Австралию и тихоокеанские острова.

Расширение Air New Zealand на летний сезон 2025-2026 годов открывает новые возможности для путешественников, стремящихся изучить Австралию и тихоокеанские острова. Дополнительные рейсы в Сиднее, Перт, Мельбурн, Фиджи и Таити, а также увеличение емкости на 1,7 миллиона мест обеспечивают удобство и комфорт. От пляжей Бонди до лагун Раротонги это идеальное время для планирования незабываемого отпуска!