Без сильной независимой Украины не может быть длительной безопасности в Европе, – Марк Рютте

Во время первой встречи с 32 послами НАТО новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна быстро стать членом НАТО. "Украине место в НАТО. Без сильной, независимой Украины не может быть длительной безопасности в Европе", – сказал он. Рютте вступает в должность в неспокойное время. Мировая арена переживает напряжение из-за различных конфликтов и сейчас большого внимания потребует война в Украине. Также добавляет напряженности и война на Ближнем Востоке. , в которую вовлечен Иран. Кроме того, Иран уже не первый год поставляет оружие России, которое используется Москвой против Украины.

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Незабаром Рютте доведеться висловити позицію НАТО не тільки стосовно російсько-української війни, а й щодо формування Альянсом надійної протидії агресивної експансії

Росії на Захід. Наразі дуже важливо, щоб Північноатлантичний альянс збільшив свою роль стримуючого фактора для Російської Федерації. Адже геополітичні апетити Путіна поширюються на увесь Європейський континент.

Можливо не варто демонструвати завищені очікування, проте важко заперечити, що Марк Рютте був дієвим лідером Нідерландів протягом усіх років свого прем’єрства. Йому довіряють, його поважають за знання своєї справи та вміння завжди доводити розпочате до завершення, якими б серйозними не були виклики, що постали перед ним.

І навряд чи новий генсек Альянсу взагалі буде розглядати пропозиції, котрі надходять з деяких європейських столиць. Що, мовляв, ідеально було, якби Україна поступилася Росії вже окупованими територіями, а в обмін на це стала членом НАТО. Буцімто у цьому випадку російський диктатор більше не міг би продовжувати наступ проти України. Оскільки Україна, як член НАТО, отримувала б гарантовану допомогу від усіх країн-членів, і Путін не був би божевільним, щоб вести війну проти НАТО.

При цьому абсолютно не враховується той факт, що Москва вимагає від України таких абсурдних поступок, що будь-яка угода з нею не видається можливою. Кремль по-суті ні на йоту не відмовляється від своїх початкових вимог квітня 2022 року, які й тоді, й зараз виглядають як неприкрита капітуляція Української держави.

Марк Рютте повинен навести порядок в оборонному клубі НАТО, щоб вони могли швидко прийняти Україну до Альянсу, не анонсуючи своє рішення доти, поки його буде остаточно прийнято.

Усе це могло б виглядати наступним чином: 12 жовтня, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині, і яку очолить президент США Джо Байден, приймається рішення – Україна у найкоротші терміни стане членом НАТО. Але після засідання в форматі "Рамштайн" не буде офіційно повідомлено коли це відбудеться. А у короткий проміжок, після 5 листопада і до Нового 2025 року, це питання буде оперативно вирішене. Тоді Путін дізнається з американських газет, що Україна вже в НАТО.Власне це тільки один із можливих варіантів, можуть бути й інші. Але якщо США і Захід на нього наважаться, це докорінним чином може змінити весь хід російсько-української війни.

Коли Україна приєднається Альянсу, після цього якась частина військ держав НАТО перемішається на кордони України з Російською Федерацією і Білоруссю, а інша займає позиції по всій лінії зіткнення російських та українських армій. Таким чином українська армія отримає можливість сконцентрувати свої зусилля на певних ділянках фронту, проводячи наступальні дії та прориваючи російську оборону.

Зараз такий сценарій може виглядати аж занадто оптимістичним, чи навіть ірреальним, проте якби президент США Джо Байден на завершення своєї каденції наважився на подібний рішучий крок, то увійшов би до вітчизняної та світової історії, як один із найкращих американських президентів ХХІ століття.

Оперативне вирішення для України натовського питання гальмує тільки те, що воно має бути одноголосним рішенням. Це великий недолік НАТО, коли одна нація має можливість накласти вето на волю інших.

Можливо, у такому разі, до основоположних документів НАТО мусять оперативно бути внесені поправки, котрі зафіксують можливість в таких критичних для всього Заходу випадках, як війна Росії з Україною, перенести можливість прийняття до Альянсу з політичної площини до військової. Тоді це питання буде вирішуватися на рівні натовських генералів.

Що така можливість теоретично існує, говорить той факт, що в НАТО не може не бути розробленої процедури, за якою у разі виникнення необхідності прийняття дуже швидкого рішення (наприклад, запуску Росією ракет з ядерними боєголовками по європейським столицям), для миттєвої відповіді був потрібен обов’язковий консенсус. Так само таким же екстремальним викликом є агресивна війна РФ з Україною.

Варто пригадати, що Марк Рютте був прем’єр-міністром, коли російська установка "Бук" збила малайзійський Boeing-777 рейсу MH-17, внаслідок чого загинули 298 осіб, у тому числі 183 громадяни Нідерландів. Ця трагічна подія, безумовно, впливає на погляд Рютте на Путіна і донині.

Рютте дуже добре знає, як діють росіяни. Протягом цього часу вони знову і знову брехали йому в очі. Також він був у Києві 2 лютого 2022 року, щоб продемонструвати солідарність з Україною безпосередньо перед початком Великої війни. На той момент він знав, що Росія вторгнеться, і це був не просто випадковий візит. Він є переконаним та послідовним прихильником і союзником України, й виглядає, що здатен на неочікувані й нестандартні кроки для того, щоб допомогти Україні швидко стати членом НАТО.

Винятковість позиції Рютте ще й у тому, що він знайомий особисто з більшістю впливових європейських і американських політиків та має унікальну політичну кмітливість, яка конче необхідна в часи найбільших геополітичних викликів для Північноатлантичного альянсу. Він знає всіх і розуміє, як виходити з ситуацій високого стресу. У цьому його вагомі переваги, якими він не забариться скористатися найближчим часом.

Відомий своєю прямотою та ефективними підходами, Рютте видається сьогодні найкращим союзником України на її шляху до НАТО. Він має великий потенціал стати сильним лідером Альянсу, й це, безумовно, піде на користь всій об’єднаній Європі, складовою частиною якої є і Україна.

Важливим моментом вступу Марка Рютте на пост генерального секретаря Альянсу, є те, НАТО потребує реорганізації. Російсько-українська війна висвітлила усі його сильні та слабкі сторони, і відштовхуючись від цього й має діяти його новий керівник.

Виклики, котрі постають перед Північноатлантичним альянсом, перевершують необхідність тільки стримування агресії Росії в Україні. Також новому керівнику НАТО обов’язково необхідно буде враховувати, що Російська Федерація стала інструментом агресивної зовнішньої політики Китаю. Коли Пекін, наприклад, двічі давав Путіну добро на вторгнення до України, в 2014 та 2022 роках після закінчення Олімпіад. Формально нібито залишаючись до цього непричетним.

Кремль вже не раз озвучував одну з фіктивних причин нападу на Україну, що, мовляв, вступ Української держави до НАТО несе великі загрози для Росії. Чим розширення Північноатлантичного альянсу загрожувало РФ? Ні Україна, ні Східна Європа ніколи не прагнули завойовувати Московщину. Вони хотіли стабільності, гарантування своєї безпеки та економічного зростання. Але в Кремлі вважають, що стабільна, процвітаюча і добробутна держава Україна біля кордонів РФ несе найбільшу небезпеку вже самим фактом свого існування.

Марк Рютте є досвідченим професійним політиком, який готовий кинути виклик Путіну й піти на ризики, які до того розглядалися, як провокування ескалації з Москвою. Тому не потрібно вигадувати варіантів прийняття України до НАТО частинами її територій.

Можна зробити все простіше та ефективніше. Україна стає членом НАТО, але до остаточного звільнення її земель, стаття 5 договору Північноатлантичного альянсу розповсюджується тільки на ті території, які не окуповані ворогом. Таким чином надається гарантія, що Україна більше ніколи не потрапить під п’яту московських колонізаторів.

Захід мусить продемонструвати новий тон рішучості у своєму лідерстві. А Рютте стати ефективним лідером для НАТО у нашому глибоко поляризованому та нестабільному світі. Бо виявлення слабкості перед ворогом – це найкоротший шлях до Третьої світової війни.

Адже глобальна світоглядна боротьба ведеться не тільки за незалежність України, а й за майбутнє всієї західної цивілізації. І тут ні Захід, ні Україна не повинні програти. Саме ці завдання лягають на плечі досвідченого Марка Рютте на його новій посаді. Можна не сумніватися, що він виконуватиме їх у своїй виваженій, ефективній та дипломатичній манері.