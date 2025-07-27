Бары в Амстердаме: атмосферные места для изысканных напитков

Амстердам славится своими зажигательными вечеринками и яркой жизнью с множеством интересных моментов. Чаще всего местные жители и туристы выбирают пабы и лучшие бары Амстердама, чтобы расслабиться и отдохнуть в уютной атмосфере. Питьевая культура голландской столицы неразрывно связана с коричневыми кафе и гостеприимными тавернами, которые так любят посещать отдыхающие. Развитие авангардных спикизи и баров под открытым небом в центре Амстердама базируется на богатой барной культуре города. Известные бары Амстердама подлинны и разнообразны. Здесь можно не только насладиться вкусом замечательных напитков и закусок, но и панорамными видами городского пейзажа.

Waterkant

Адрес: Marnixstraat 246, 1016 TL Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.waterkantamsterdam.n l

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Marnixstraat+246,+1016+TL+Amsterdam,+Netherlands

Waterkant известен своим широким ассортиментом напитков по доступным ценам. Источник: Pixels Waterkant известен своим широким ассортиментом напитков по доступным ценам. Источник: Pixels

Если вы хотите посетить самые крутые бары Амстердама, посетите Waterkant. Это уникальное гастрономическое пространство по умеренным ценам. Кроме богатого выбора закусок и напитков, бар имеет репутацию оживленного гастрономического зала. Как и все хорошие бары в Амстердаме, Waterkant может похвастаться отличными деликатесами и вкусным пенным пивом всех видов. Изюминкой заведения есть шикарный выбор пикантных суринамских блюд. Путешественники всегда наслаждаются следующими деликатесами:

рис с арахисовым соусом;

лепешка роты;

жареные пирожки с фасолью;

банановые чипсы. Заведение постоянно проводит музыкальные шоу с выступлениями талантливых артистов.

Duke of Tokyo

Адрес: Reguliersdwarsstraat 37, 1017 BK Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.dukeoftokyo.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Reguliersdwarsstraat+37,+1017+BK+Amsterdam,+Netherlands

Duke of Tokyo – один из топовых баров Амстердама. Отправляйтесь сюда, если хотите попасть в стильное пространство с ненавязчивой экстравагантной атмосферой и широким ассортиментом закусок и коктейлей. Атмосфера этого заведения тесно переплетается с азиатской культурой.

Здесь созданы все условия, чтобы вы глубоко погрузились в изысканную восточную атмосферу и узнали больше о деталях культурной жизни Азии. В баре есть приватные караоке-комнаты, где можно петь любимые песни, наслаждаясь приятной музыкой.

Этот лучший бар в Амстердаме часто выбирают пары для незабываемых свиданий в спокойной атмосфере. Недалеко от бара расположен цветочный рынок, где можно купить роскошный букет для любимой.

Переезд в Plain Sight

Адрес: Rapenburg 18, 1011 TX Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.hipsamsterdam.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Rapenburg+18,+1011+TX+Amsterdam,+Netherlands

Hiding in Plain Sight украшает список лучших баров в Амстердаме, Нидерландах. Несмотря на небольшую площадь, это заведение славится своей дружеской атмосферой и стильным дизайном интерьера. Залы бара гармонично дополнены кожевенными диванами и оригинальными элементами декора. Радио в ретро-стиле, антикварные часы, винтажные безделушки и книги на массивных полках выглядят здесь органично.

Лучшие бары Амстердама известны своим высоким уровнем сервиса, и Hiding in Plain Sight не исключение. Элегантные бармены предлагают посетителям бесплатную воду, изумрудные оливки и аппетитную ореховую пасту.

Гости могут выбрать напиток, мясное или рыбное блюдо из эстетически оформленного меню. В стиле лучших баров Амстердама Hiding in Plain Sight есть фирменный коктейль The Walking Dead. При подаче его эффектно поджигают, что вызывает бурю эмоций у гостей.

't Nieuwe Diep

Адрес: Flevopark 1, 1095 КЕ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.nieuwediep.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Flevopark+1,+1095+KE+Amsterdam,+Netherlands

Продолжаем наше путешествие по лучшим местам для напитков в Амстердаме. В этот раз мы посетим винокурню 't Nieuwe Diep. Внешне винокурня напоминает церковь, но на самом деле это настоящая жемчужина джина.

Винокурня расположена в живописной местности, на озере с бархатной гладью. Есть уютная терраса для приятных посиделок в теплое время года и комфортный дегустационный зал, где гости чувствуют себя особенно уютно зимой.

Модные бары Амстердама часто предлагают креативные вариации коктейлей, чтобы удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Nieuwe Diep предлагает отдыхающим эксклюзивный джин, ароматизированный сочными сливами, яблоками, апельсинами и ягодами.

Brouwerij't IJ

Адрес: Funenkade 7, 1018 AL Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.brouwerijhetij.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Funenkade+7,+1018+AL+Amsterdam,+Netherlands

Brouwerij 't IJ предлагает отмеченные наградами напитки от знаменитой пивоварни 't IJ. Источник: https://www.brouwerijhetij.nl/ Brouwerij 't IJ предлагает отмеченные наградами напитки от знаменитой пивоварни 't IJ. Источник: https://www.brouwerijhetij.nl/

Наша прогулка по лучшим барам для напитков в Амстердаме продолжается. Пора посетить Brouwerij't IJ, атмосферную дегустационную зону прямо у ветряной мельницы Гюйера. Здесь можно отведать отмеченные наградами напитки знаменитой пивоварни 't IJ.

Залы оформлены в минималистическом стиле с небольшим количеством сидений. Внутри сохранились элементы муниципальных бань, что придает особый шарм и колорит. Меню обязательно включает светлый пользнер и более крепкий коломбус.

De Druif

Адрес: Rapenburgerplein 83, 1011 VJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.cafededruif.n

l Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Rapenburgerplein+83,+1011+VJ+Amsterdam,+Netherlands

Уникальную атмосферу прошлого бережно хранит винный бар De Druif, существующий уже более четырех столетий. Здесь гостям предлагают изысканные алкогольные напитки, приготовленные еще в XVII веке. По местным легендам, напитки здесь отдыхали моряки еще в далеком XVI веке.

Интерьер заведения сразу располагает к себе. Вдоль стен стоят массивные деревянные бочки, а бар украшен разнообразными глиняными бутылками женевера. De Druif входит в список лучших местных баров Амстердама с изысканными винами и коктейлями.

Alex + Pinard

Адрес: Dapperstraat 10, 1093 BS Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.alexandpinard.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Dapperstraat+10,+1093+BS+Amsterdam,+Netherlands

Продолжаем вместе осматривать самые лучшие бары Амстердама. Следующий бар, который точно заслуживает вашего внимания, – Alex+Pinard, расположенный на Даппермаркте. Это отличное место для отдыха с бокалом коктейля или вина от известных европейских брендов. Пикантные закуски из морепродуктов, мяса и овощей идеально гармонируют с напитками.

Alex + Pinard входит в десятку лучших баров Амстердама благодаря шикарному ассортименту напитков и элегантному дизайну интерьера.

Bukowski Bar

Адрес: Oosterpark 10, 1092 AH Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.barbukowski.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Oosterpark+10,+1092+AH+Amsterdam,+Netherlands

Если вам интересна лучшая барная зона в Амстердаме, обратите внимание на Bukowski. Он расположен недалеко от Остерпарка и олицетворяет лучшие традиции питейных заведений. Меню бара включает множество напитков, в частности:

Оригинальные коктейли с разными наполнениями;

Светлое и темное пиво с красивой пеной.

Изюминкой места является световая инсталляция над баром, вдохновленная пишущей машинкой. Меню украшено многочисленными оригинальными буковскими цитатами. Бар предлагает привлекательные виды на уютные улицы Амстердама.

Lotti’s

Адрес: Herengracht 255, 1016 BJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.thehoxton.com/amsterdam/lottis

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Herengracht+255,+1016+BJ+Amsterdam,+Netherlands

Гости бара Lotti's выбирают напитки по своему вкусу из шикарного меню. Источник: Pixels Гости бара Lotti's выбирают напитки по своему вкусу из шикарного меню. Источник: Pixels

Бар Lotti's в отеле The Hoxton украшает список отличных баров Амстердама. Его залы со вкусом обставлены кожаными диванами и удобными креслами. Теплые деревянные полы и дизайнерская кирпичная кладка придают заведению особый уют. Бар смотрится очень стильно благодаря раздвижной стеклянной крыше и USB-портам на столах.

Посетители в восторге от великолепных коктейлей и вин, предложенных в меню. На выходных гостей развлекают местные диджеи, а фотобудка, оформленная в ретро-стиле, место для памятных фотосессий.

Коктейли "Flying Dutchmen"

Адрес: Singel 460, 1017 AW Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт:http://www.flyingdutchmencocktails.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Singel+460,+1017+AW+Amsterdam,+Netherlands

В самом сердце Амстердама расположен хороший бар с собственной историей и безупречной репутацией – Cocktails "Flying Dutchmen". Здесь можно выбрать подходящий коктейль или алкогольный напиток для хорошего настроения.

Pllek

Адрес: Tt. Neveritaweg 59, 1033 WB Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.pllek.nl

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tt.+Neveritaweg+59,+1033+WB+Amsterdam,+Netherlands

Самый крутой бар в Амстердаме – Pllek, расположенный в живописном уголке. Добраться сюда можно бесплатно на пароме от Amsterdam Centraal.

Здесь все прекрасно – от красоты окружения до изысканного меню с большим выбором вин и пива. Специально для гостей проводятся яркие шоу и живая электронная музыка.

На этом завершается наше короткое путешествие по популярным барам Амстердама, но это не прощание. Впереди еще много интересного!