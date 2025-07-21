Автопутешествия по Шотландии: древние замки, легендарные озера и лучшие вискикурни

Типичные шотландские пейзажи с зеркальными озерами, зелеными долинами и суровыми горами волнуют сердца многих путешественников, обещая отличные перспективы для автопутешествий по Шотландии. В стране множество достопримечательностей и мест, которые следует посетить, чтобы составить общее впечатление о ней. Небольшой размер Шотландии является преимуществом для туристов, ведь главные города находятся в нескольких часах езды друг от друга, что позволяет посетить их за короткое время. А по дороге можно наслаждаться красотой живописного побережья, холмов, покрытых вереском, и заснеженных гор. Именно идиллические природные пейзажи и сельская местность захватывают сердца путешественников и заставляют их возвращаться снова и снова.

Путешествие по Шотландии на автомобиле позволяет планировать пребывание в городах, посещая выбранные локации по собственному графику. Дороги здесь обычно хорошо ухожены, поэтому вождение комфортно и прекрасным способом увидеть красочные шотландские города и села, оценить достопримечательности и почувствовать атмосферу этих мест. Автопутешествия по Шотландии позволяют увидеть величественные замки, которые в прошлом были резиденциями королей и могущественных кланов, древние церкви, посетить места, где происходили знаменитые битвы, и музеи, рассказывающие об истории и культуре страны. По дороге путешественники могут останавливаться в аутентичных деревенских пабах, общаться с приветливыми местными жителями, исследовать загадочный фольклор и успокаивать разум в одиночестве ветряных пляжей. Мы поделимся несколькими лучшими идеями и увлекательными маршрутами, которые вы сможете воплотить в незабываемые автопутешествия по прекрасной, аутентичной Шотландии.

1. North Coast 500

Одна из главных остановок маршрута – впечатляющий замок Данробин. Источник: Pixabay Одна из главных остановок маршрута – впечатляющий замок Данробин. Источник: Pixabay

Это самое известное автопутешествие по Шотландии охватывает 516 миль магических прибрежных пейзажей. Она является одной из новейших, ведь была начата только в 2015 году, но издание Condé Nast назвало ее одним из самых выдающихся автопутешествий в мире. На маршруте вы встретите очаровательные рыбацкие деревни, чередующиеся с длинными полосами золотистого песка, исторические города и знаковые пейзажи.

Для этой поездки рекомендуется выделить от пяти до семи дней. Стартовый пункт – культовый замок Инвернесс. Оттуда через чуть больше часа вы доберетесь до замка Данробин, который благодаря своим башням и острым шпилям напоминает сказочный замок. Уделите пару часов, чтобы исследовать его комнаты (их 189, но для посещения доступны примерно два десятка) и прогуляться по прекрасному саду с фонтанами, выполненным в стиле садов Версаля. Далее держитесь побережья до Скрабстера, откуда вы возьмете паром в Стромнесс на Оркнейских островах. Во время водной части поездки внимательно рассмотрите Старый Маяк Хой – 137-метровую скалу из красного песчаника.

Второй день посвящен местам для посещения на Оркнейских островах: наслаждайтесь потрясающими пейзажами и развалинами каменного века, исследуйте хорошо сохранившееся неолитическое поселение Скара Брей. Проведите целый день на этих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО и завершите день расслабленным пребыванием в атмосферном Киркволле. На следующее утро возвращайтесь паромом к Скрабстеру и отправляйтесь в Аллапул. Вас ждут прекрасные виды золотых пляжей, скал и гор. Посетите уникальную пещеру Сму, самую большую в Британии, которая также примечательна тем, что содержит как морскую, так и пресную воду. Посетителям рекомендуется пройти по тропе вокруг природного заповедника Нокан Крег, чтобы насладиться потрясающими горными пейзажами.

Четвертый день маршрута начинается с исследования ущелья Коррисхаллох, а затем следует западным побережьем к саду Инверью. Там вы увидите 2500 экзотических цветов и других растений, привлекающих к берегу тепло Гольфстрима. По дороге в Скай стоит остановиться в селе Плоктон – там много мест для фотографий и памятных локаций, от замка Данкайг до съемочных площадок популярных телесериалов, таких как "Хемиш Макбет" с Робертом Карлайлом.

Следующий день проведите на острове Скай. Посетите красочную деревню Портри, которую Condé Nast Traveller включил в список "20 красивейших деревень Британии и Ирландии". Затем отправляйтесь исследовать северную часть острова – полуостров Троттерниш, скалу Старый Маяк Сторр и волшебные водопады Килт Рок. Шестой день начинает "закрытие петли" маршрута. Но сначала посетите красочный замок Эйлен Донан, часто появлявшийся на большом экране, например, в фильмах "Горец" (1986) или 19-й части фильмов о Бонде "И всего мира мало". Затем вы посетите легендарное озеро Лох-Несс и замок Аркхарта на его берегу.

2. Southwest Coast 300

Маяки являются одной из достопримечательностей Шотландии. Источник: Pixabay Маяки являются одной из достопримечательностей Шотландии. Источник: Pixabay

Это 300-мильное автопутешествие по Шотландии заставит вас почувствовать единство с природой. Маршрут проведет вас через один из малоисследованных регионов страны – Эйршир, Дамфрис и Галлоушир. Вы исследуете прекрасные побережья, заливы и полуострова, посетите самую южную точку Шотландии и место рождения Питера Пена.

Маршрут этого автопутешествия по Шотландии рассчитан на 3–5 дней. Поскольку это кольцевой маршрут, вы можете начать с разных точек, но чаще всего стартовым пунктом является город Дамфрис. Здесь стоит посетить местные музеи истории и авиации, дом и музей поэта Роберта Бернса, а также восстановленный танхаус в георгианском стиле Moat Brae и вдохновивший Дж. М. Барри на создание персонажа Питера Пена. Затем отправляйтесь в город Киркбрайд, по дороге осмотрев руины аббатства Свитхарт 13 века. В Киркбрайде летом работает большой фермерский рынок, а также можно отведать местную кухню в приятных кафе с видом на побережье, прокатиться на соплайне или совершить тур на сегвее. В качестве альтернативы посетите Музей христианства на острове Витхорн.

Сделайте остановку у маяка Малл оф Галловей на полуострове Ринс оф Галловей. Это самая южная точка Шотландии. Маяк закрыт зимой, но потрясающие виды моря и острова Мэн можно увидеть круглый год. Если есть время, посетите ботанические сады Логан на полуострове.

Прокатитесь вдоль побережья до села Странрар, откуда на следующий день продолжите автопутешествие по Шотландии вдоль океана до небольшого города Гирван. Перекусите здесь, прежде чем отправиться в монументальный замок Калсин 18 века. Он известен комнатой президента США Эйзенхауэра, а также легендами о живущих здесь привидениях. Замок открыт с конца марта по конец октября, но лучше уточнить точную дату посещения на сайте замка, где также можно узнать о программе развлечений для посетителей. Отсюда направляйтесь к Эйру и волшебным селам Стрейтон и Далмеллингтон, прежде чем насладиться романтическим ужином под звездами в соседней Шотландской обсерватории темного неба. Ночлег возможен в Санкухаре. Это исторический город, известный старейшей в мире почтой, а также соседней деревней Ванлокхед, которая считается самой высокой в Шотландии.

Из Санкухара маршрут следует на север к горным хребтам. В следующем городе Моффат остановитесь в местных колоритных пабах, чтобы выпить пинту пива, посетите знаменитый магазин ирисок и направляйтесь в город Лотерби. Оно стало печально известно из-за взрыва и катастрофы самолета Pan Am в 1988 году, и вы увидите отзвуки этой трагедии в витражах ратуши с флагами стран погибших пассажиров, в Саду памяти и мемориале. С Локерби вы направитесь на мероприятие, которое завершит "кольцо" в Дамфрисе.

3. North-East 250

Посетите замок Балморал, резиденцию британских монархов. Источник: Pixabay Посетите замок Балморал, резиденцию британских монархов. Источник: Pixabay

Этот маршрут предлагает автопутешествие по северо-восточной Шотландии, которая славится замком Балморал, Бремаром и вискикурнями. Он полон шотландской атмосферы. Вдохновленный успехом North Coast 500, маршрут, запущенный в 2017 году, включает в себя знаменитые достопримечательности и регионы с фотогеническими пейзажами суровых побережий, долин и сельскохозяйственных угодий. Его длина составляет 250 миль, и для осмотра главных достопримечательностей требуется примерно 3 дня или 5–7 дней, если вы планируете задержаться в некоторых городах. Во время этого автопутешествия по Шотландии вы должны увидеть вискикурни Спейсайда, величественные перевалы национального парка Кернгормс, знаменитые замки Шотландии. И все это – на фоне потрясающей природы.

Поскольку это также кольцевой маршрут, вы можете начать с разных точек. Но мы предлагаем стартовать из города Абердин. Первая остановка на маршруте – замок Драм, один из старейших в Шотландии, бывшая резиденция клана Ирвин. Следует уделить время исследованию его территории, обустроенной в 18 веке. Прогуляйтесь по живописному Саду исторических роз и древним дубовым лесом рядом с замком, где можно увидеть дубы, датируемые 1700-ми годами. Еще один замок поблизости, замок Крейтс, находится в нескольких минутах езды. Это памятник 16 века с лабиринтом башен, расписанными потолками и оригинальными дубовыми панелями. Экскурсия здесь также включает древний сад с живыми изгородями из тиса. Вы можете исследовать оба замка или выбрать один, если времени недостаточно.

Следующая остановка автопутешествия по Шотландии – в 10 минутах от Крейтса. Здесь вы найдете замечательный музей Банкори, где получите много информации об исторических событиях этого региона, его традициях и культуре. Из музея маршрут следует в город Баллатер на реке Ди. В викторианскую эпоху это был курорт, который часто посещали люди из Балморала, резиденции британской королевской семьи. Посетите местный информационный центр, чтобы узнать больше, перекусите в местных кафе и прогуляйтесь по магазинам. Любители искусства заинтересуются посещением галерей Larks и McEwan. Последняя большая остановка в этот день – замок Балморал. Вы также можете изменить график и уделить некоторым местам и достопримечательностям больше времени, оставив целый день для исследования этого замка. Балморал расположен в западной части Национального парка Кернгормс. Он является официальной резиденцией британской королевской семьи с 1852 года. Территория вокруг замка и некоторые его комнаты доступны для посетителей. С Балморала отправляйтесь в Бремар на ночевку. Здесь можно увидеть местный замок, церковь Святой Маргариты и посетить пабы. Также можно проехать дальше через Бремар в центр Гленши, чтобы полюбоваться горными пейзажами национального парка Кернгормс.

Следующий день автопутешествия по Шотландии проведет вас через всемирно известный регион виски Спейсайд, где расположено большинство вискикурен страны. Но перед этим, по дороге из Бремара, посетите замок Коргафф. Это башня XVI века с интересной архитектурой: ее внешняя стена имеет форму звезды. Она использовалась как резиденция для знатных семей, а позже как военная база для солдат британской армии. Мы рекомендуем выбрать одну или две вискикурни для посещения, а не пытаться охватить все, иначе это займет очень много времени. К примеру, это может быть Glenlivet, которая почти непрерывно работает с 1824 года и производит 6 миллионов бутылок односолодового виски ежегодно. Это одна из самых известных марок этого напитка в мире. Во время экскурсии вы можете посетить саму вискикурню, шоурум, магазин и поучаствовать в дегустации.

Отсюда отправляйтесь на экскурсию в поместье Баллиндаллок, чтобы увидеть величественный замок и прекрасно оборудованные сады вокруг него. Места для посещения в Аберлуре включают вискикурню, красивейший двухъярусный водопад Линн и музей на бывшей железнодорожной станции, посвященный производству виски и бочек для него.

Если вы готовы немного отклониться от стандартного маршрута, посетите поразительный средневековый собор Элгина и старейший независимый музей Елгина. Далее ваш маршрут проляжет вдоль побережья залива Морей Ферт с волшебными морскими пейзажами. В центре наследия Баки вы можете узнать об истории рыболовства в регионе, увидеть разные модели лодок, прежде чем отправиться к скале Боу Фиддл вблизи живописного села Портнокки. Скала в форме уникальной арки – прекрасное место, чтобы завершить день красивым закатом. Для ночевки стоит остановиться в Каллене. Там есть прекрасный пляж и отличный виадук, а также уютные рестораны, где стоит попробовать знаменитый суп Каллен Скинк.

Следующий день путешествия проведет вас вдоль побережья залива Морей Ферт. В городе Банф посетите величественное георгианское имение Дафф Хаус, оцените его архитектуру и коллекцию картин и произведений искусства, представленных здесь. Чуть дальше от Банфа – живописное село Гарденстаун и отличный небольшой пляж Каллихан. На этом участке также есть интересные музеи, в частности, Шотландский музей маяков, музей Фрейзерборо и музей тюрьмы Питерхед. Совершить путешествие можно посещением замка Слейнс и игрой в гольф на одном из местных полей.

4. The A82

Исследуйте руины замка Аркхарт на озере Лох-Несс. Источник: Pixabay Исследуйте руины замка Аркхарт на озере Лох-Несс. Источник: Pixabay

A82 – это, в сущности, главная шотландская автомагистраль от Глазго до Инвернесса. Ее длина составляет 182 мили, но некоторые туристы используют лишь часть маршрута для более коротких автопутешествий по Шотландии, например, от Глазго до Обана или Гленко. Но мы рекомендуем изучить полный маршрут. Он включает в себя посещения знаменитых достопримечательностей, таких как озеро Лох-Несс и Лох-Ломонд, долина Глен Коэ и замок Аркхарт. Маршрут популярен среди туристов благодаря потрясающим пейзажам вдоль дороги. По пути от Глазго до Обана вы пройдете через национальный парк Троссахс, где можно задержаться, чтобы исследовать живописные пешеходные тропы, увидеть замки и волшебные деревни. Если вас интересует история, отправляйтесь в руины замка Бьюкенен. Он расположен вблизи деревни Дримен и датируется началом 13 века. Сейчас он находится в плачевном состоянии: постепенно разрушается и почти зарос плющом. Место безлюдное и пасмурное, приближаться к руинам или заходить внутрь может быть опасно. Еще один исторический объект в подобном состоянии – замок Килберн на берегу озера Лох Ю. Он был построен в 15 веке, но до наших дней сохранилась лишь небольшая часть постройки. Развалины этого замка можно посещать только летом.

Любители виски могут посетить вискикурню Glengoyne в Глазго или заказать экскурсию в вискикурню Обан. Если вы путешествуете с детьми, посетите потрясающий аквариум SEA LIFE на берегу озера Лох-Ломонд. С 7 тематическими зонами, включая интерактивный бассейн, где можно коснуться морских звезд и других водных жителей, и тропическим туннелем с акулами и скатами, это прекрасное развлечение для всей семьи.

Обан также стоит посетить для дома всемирно известного клана МакДугалл и вместе с ним Шотландского центра культуры и наследия Данолли, который предлагает экскурсию по музею, замку и прилегающей территории. Завершите день, исследуя район гавани и отведав морепродукты в местных кафе. А если вы подниметесь к башне МакКейга на вершине холма за главной улицей Обана, вы станете свидетелем прекрасного заката.

С Обана ваш маршрут автопутешествия по Шотландии следует в город Гленко. По дороге вы увидите величественные пейзажи долины Глен Коэ, которые, возможно, вы уже видели в фильмах о Джеймсе Бонде или Гарри Поттере (например, хижину Хагрида построили здесь для третьей части франшизы). Следующий пункт на вашей карте – Форт Уильям. Из местного туристического центра можно отправиться в поход, чтобы покорить самую высокую вершину Британии, Бен Невис. В качестве альтернативы, посетите водопады Стил и Лоуэр. В этом районе также стоит отведать виски в вискикурне Бен Невис, осмотреть развалины древнего замка Инверлохи, построенного в 13 веке, и инженерную достопримечательность – систему шлюзов на Каледонском канале под названием "Лестница Нептуна". Она особенно красива вечером благодаря подсветке. Оставайтесь на ночлег в Форт Уильям, а утром отправляйтесь вдоль озера Лох-Несс к замку Аркхарт. Его оставили в руинах, что не удивительно, учитывая, сколько битв он пережил в своей истории. Замок датируется 13 веком и является одним из самых больших в Шотландии. Но не только история замка привлекает сюда много туристов, но и озеро Лох-Несс, на берегах которого он стоит. Это автопутешествие по Шотландии завершается в Инвернессе. Найдите время, чтобы исследовать замок Инвернесс, собор Святого Андрея и Каледонский виадук.

5. Argyle Coastal Route

Отправляйтесь на экскурсию с дегустацией в одну из знаменитых вискикурень. Источник: Pixabay Отправляйтесь на экскурсию с дегустацией в одну из знаменитых вискикурень. Источник: Pixabay

Хотя этот маршрут начинается в Глазго и заканчивается в Форт Уильяме, как часть предыдущего A82, вас ждет совсем другое автопутешествие по Шотландии. Это пример классического автопутешествия вдоль побережья западного берега и Шотландского нагорья. Вы посетите несколько величественных озер, изучите интересные музеи и замки и увидите самую высокую гору Шотландии, Бен Невис. Маршрут имеет длину 208 км и лучше выделить 2–3 дня для него.

Ваше путешествие по Шотландии автомобилем начинается в городе Тарбет, чуть более чем за час езды от Глазго. Исследуйте национальный парк Троссахс и достопримечательности озера Лох-Ломонд, поднимитесь к смотровой площадке Ан Сианн Маур, чтобы насладиться панорамными видами Арохарских Альп и озера, прежде чем отправиться в деревню Инверарей. Оно очаровывает своими побеленными домами и сказочным средневековым замком. Он прекрасно сохранился, поэтому посетители могут оценить изысканное убранство его комнат, поразительную коллекцию оружейных и прекрасную территорию вокруг него. Еще одна достопримечательность Инверарея – историческая тюрьма с интерактивным музеем. В следующем городе Аукиндрейн следует отправиться в местный музей, посвященный последнему фермерскому городку нагорья, и музею Килмартин, древнего каменного образования, которое называют "Шотландским Стоунхенджем".

Второй день вашего автопутешествия по Шотландии начинается с экскурсии в руины замка Кранассери 15 века, после чего совершите отклонения к острову Исдейл. Это отличное место для посещения местной колонии тюленей и наблюдения за китами. Следующая остановка – город Обан. Здесь стоит посетить башню Маккейга, музей Данолли и вискикурню Обан. Обан известен как столица морепродуктов Шотландии, поэтому загляните в местные кафе и рестораны.

По пути к конечной точке маршрута – Форт Уильяма – вы сделаете еще несколько остановок. Первая из них – средневековый замок Сталкер, окруженный водой. Вас сначала перевезут на лодке в замк, а затем проведут экскурсию по его комнатам. Ожидайте потратить не менее 2–3 часов здесь. Затем осмотрите величественный древний сад монастыря Ардхаттан, существующий более 700 лет и внесенный в список охраняемых достопримечательностей страны, а также Шотландский морской заповедник на берегу озера Креран. Далее можно увидеть вулканические пейзажи долины Глен Ко и попытаться покорить Бен Невис. Подъем на самую высокую вершину Шотландии (4413 футов) займет 7–8 часов. Также здесь можно заняться пешим туризмом или катанием на горных велосипедах. В конце маршрута исследуйте места для посещения в Форт Уильям и посетите знаменитый виадук Гленфиннан, известный из фильмов о Гарри Поттере.

6. Isle of Skye

Любуйтесь красочной архитектурой Портри. Источник: Pixabay Любуйтесь красочной архитектурой Портри. Источник: Pixabay

Этот маршрут называют лучшим маршрутом автопутешествия по Шотландии для фотографов и любителей природной красоты. Остров Скай предлагает лучшие пейзажи, как из другого мира. Это одно из самых посещаемых мест в стране, поэтому подумайте о посещении в межсезонье после августа. Остров соединен с северо-западным побережьем по мосту Скай, но также доступен паромом из Маллайга. Для исследования маршрута длиной 300 миль вокруг острова следует выделить примерно 3-5 дней.

После прохождения моста вы можете посетить величественный замок Эйлен Дона дорогой. "Окольцевайте" маршрут вокруг острова, начиная с большого города Портри с его красивым портом, ярко окрашенными домами и прекрасными видами окрестных холмов. Поблизости можно прогуляться по скалам Старый Маяк Сторр, озером Милт и к водопадам Килт Рок. Из Портри отправляйтесь в Стаффин к вулканическим скалам петли Троттерниш и Квирейнгу. Следующая остановка на маршруте – полуостров Дворниш для дикой прогулки по зазубренным хребтам холмов Куиллин и одного из замечательных местных ресторанов, или исследуйте руины замка Дантулм на севере полуострова.

Второй день поездки начинайте с экскурсии в замк. Данвеган долго был домом клана МакЛеода. Здесь даже можно разбить лагерь и взять вкусности из местной пекарни, прежде чем отправиться дальше по маршруту. Рядом находится Музей островной жизни Скай, переносящий посетителей в прошлое острова через коттеджи периода и комнаты с аутентичным оборудованием и старомодным декором. Следующим пунктом маршрута является город Юиг с прекрасными традиционными пабами, прекрасной Долиной Фэй и камнями Эйр. В Дан Биг Брох вы увидите развалины башни, построенной примерно 2000–2500 лет назад.

Лучшие маршруты автопутешествий по Шотландии затрагивают историю шотландского виски. Посетите знаменитую вискикурню Talisker, чтобы отведать его, и наслаждайтесь живописной бухтой Талискар. Следующая часть маршрута предлагает приключения для опытных туристов. Есть замечательные пешеходные тропы, которые приведут вас к водопадам Квиллина. Также есть более легкие тропы с великолепными смотровыми площадками. Маршрут автопутешествий по Шотландии на острове Скай предлагает красивые и незабываемые города, которые стоит увидеть, но его главная привлекательность заключается в природной красоте. Вы постоянно будете окружены высокими горными вершинами, хрустальным морем и скалистым побережьем. Есть отличные места для купания, такие как пляжи Клайган Корал и Талискар, а также возможности для дикого купания в бассейнах водопадов. Осенью и весной также следует взять паром в соседние Малые острова для прекрасных локаций для наблюдения за птицами.

7. Historic Frontier Trail

Эдинбург должен быть обязательным пунктом в вашем маршруте. Источник: Pixabay Эдинбург должен быть обязательным пунктом в вашем маршруте. Источник: Pixabay

Этот маршрут проведет вас через очаровательные деревни, знаменитые достопримечательности, зеленую сельскую местность и вересковые поля от Гретна Грин до Эдинбурга. Это автопутешествие по Шотландии начинается за пределами Шотландии, близ Карлайла. По сравнению с предыдущими маршрутами, она достаточно коротка – 88 миль, с остановками в Гретне Грин, двух исторических башнях и Национальном музее нагорья, прежде чем завершится одной из самых известных достопримечательностей – замком Эдинбурга. Выделите 2–3 дня, чтобы уделить достаточное время для исследования этих локаций.

Поскольку маршрут начинается в Карлайле, здесь можно найти интересные места для посещения, например, Вал Адриана, оборонительную фортификацию, построенную римлянами в 122–128 годах. Затем отправляйтесь в первую достопримечательность маршрута автопутешествия по Шотландии – башне Гилноки. Это дом-башня 16 века, прошедший глобальную реставрацию и теперь также являющийся центром клана Армстронг. Далее вы можете отправиться в город Хавик, чтобы посетить музей башни Драмланриг, заброшенный замок Гермитаж и пасторальные пейзажи парка Уилтон Лодж. Для ночевки можно остановиться в городе Селкирк. Если вы готовы потратить немного времени на шоппинг, загляните в культовую текстильную фабрику Lochcarron of Scotland. Вы можете посетить фабрику с экскурсией, а затем зайти в магазин, чтобы просмотреть ассортимент трикотажа, килтов и знаменитых клетчатых тартанов.

Из Селкирка отправляйтесь в имение Абботсфорд близ Мелроуза, где жил писатель Вальтер Скотт. Имение олицетворяет средневековое прошлое Шотландии с витражами, изображающими шотландских королей, фонтаном, смоделированным за крестом Эдинбурга, и алебастровыми копиями гаргуйль Мелроузского аббатства. Здесь есть музей Вальтера Скотта, а после экскурсий можно поесть в приятном недорогом кафе. До Эдинбурга осталось немного, поэтому стоит совершить отклонения в соседний город Галасхилс.

На дальнейшем пути у вас будет еще несколько причин остановиться. К примеру, вы можете посетить пивоварню Stewart. Местные экскурсии для туристов позволяют заглянуть за кулис и узнать больше о производстве пива, а также отведать несколько сортов пенного напитка. После опьяневшей экскурсии стоит проветрить голову на свежем воздухе, для чего идеально подойдет загородный парк Далкейт. Это живописное место, где можно прокатиться на велосипедах или лошадях, сыграть в гольф или устроить пикник. Среди прекрасных пейзажей дикой природы с уникальными видами растений и домом для разнообразной дикой природы вы прекрасно отдохнете от городской суеты и времени, проведенного за рулем. Если вы едете зимой, сделайте остановку в Зимнем спортивном центре Мидлотиан.

Конечной точкой этого маршрута посещения Шотландии является впечатляющий Эдинбург. Исследуйте достопримечательности Старого города, посетите замок Эдинбург и Королевскую милю с последовательностью средневековых улиц, уникальными музеями и сувенирными магазинами.