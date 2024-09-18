Атака БПЛА в Тверской области: масштаб потерь колоссальный

Относительно взрывов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области.

Согласно сейчас пульсирующей информации в открытых источниках, на складах могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

Точно, сколько какого типа боеприпасов было на хранении не указывается и вряд ли такая информация появится, а для многих сама цифра 30 тыс тонн ни о чем не говорит. Постараюсь разъяснить, с учётом номенклатуры, которая хранилась на этом арсенале.

Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учётом частоты применения РСЗО в зоне БД это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.

Если говорить об исключительно минах 82-мм то это 10 миллионов выстрелов или с учётом интенсивности их применения в зоне БД то это запас на более чем полтора года активного применения.

Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы. Уверен, на арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.

Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это всё детонирующее нон-стоп, будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит всё дотла, так и будут наблюдать издалека за разлётом БК.

Ну, а в целом, атака БПЛА была на отлично отражена!