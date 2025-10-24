Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войну

Мы зациклились на Томагавках, которых, может, никогда и не будет. На самом деле, за прошедшую неделю произошли две действительно важные изменения в войне и в ее восприятии главными актерами.

Путин не рассчитывал на то, что Трамп введет санкции и считал, что и дальше сможет водить Трампа за нос. Игра Путина была в две вещи: не ссориться с Трампом и выиграть время. Он выиграл около девяти месяцев. И это действительно много. В дальнейшем он также будет стараться не доводить уровень ссоры до критического, но его демарш по Будапешту говорит об одном: Рубикон перейден. Он вошел в свой "Афганистан" со всеми вытекающими последствиями. Введя санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа Трамп, по сути, стал на путь Рейгана с его империей зла. Мотивы, конечно разные (у одного была идеология у другого личного образа), но с этого пути невозможно уже сойти. Опять же, со всеми вытекающими последствиями

Выводов не будет. Это просто констатация перемен (как я их вижу). А что касается вариантов развития, то я писал о них во вчерашнем и позавчерашнем постах.