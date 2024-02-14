Антифрод: как работает защита от мошенничества в онлайн-платежах

Быстрые и безопасные онлайн-платежи – это первоочередная задача каждого интернет-магазина. Для этого используются различные технологии и современные разработки. Но и мошенники не стоят в стороне. Поэтому многие современные сервисы направлены именно на защиту транзакций от несанкционированных действий. К таковым относится и антифрод-система Tranzzo.

Что такое фрод и чем он опасен

Оригинальное название Fraud. К этому понятию относятся все мошеннические схемы, позволяющие незаконно получить чужие средства во время интернет-операций. Больше всех в таком случае страдают магазины и торговые сети. Ведь владелец банковского счета получает уведомление о списании средств с карты и сразу обращается в финансовое учреждение.

По системе Chargeback банк обязан вернуть утраченные средства, которые он в свою очередь получит непосредственно от магазина, через который совершили сделку. То есть наиболее пострадает именно торговая площадка. Он ведь теряет товар, который заказали мошенники, и деньги, которые пришлось вернуть покупателю. А также может получить немалый штраф за несоблюдение норм и стандартов по кибербезопасности.

Управление банковским счетом и возможность осуществлять платежи в интернет-магазинах мошенники получают, присваивая данные карты. Для этого используют несколько методов:

Фишинг. Это может быть прямое обращение к держателю карты от вроде бы рабочего банка с просьбой предоставить информацию. Или создание поддельного сайта, имитирующего известный ресурс. Тогда при вводе данных попадает информация к преступникам. Скимминг. Установка на банкоматы специального оборудования, благодаря которому копируются данные. Распространение вирусов из-за спама рассылки и хакерских атак на серверы интернет-провайдеров или личные гаджеты.

Что такое антифрод и как он работает

Это система борьбы с мошенничеством при осуществлении онлайн платежей. Она работает в режиме реального времени, не задерживая транзакцию. Главной целью системы является нахождение чего-то необычного в действиях плательщика или отслеживание уже известных мошеннических схем. По окончании проверки антифрод пропускает или блокирует платеж.

Для повышения уровня безопасности используются различные фильтры и способы идентификации. Такие технологии достаточно дороги, поэтому в большинстве случаев доступны только крупным корпорациям и банкам. Маленьким интернет-магазинам приходится обращаться за помощью к платежным системам с интегрированным атифродом.

Антифрод работает по следующему алгоритму:

анализ деятельности и надежности продавца;

проверка покупателя;

анализ данных с помощью системы интеллектуальных фильтров;

сбор и анализ социальных данных;

проверка наличия фрода;

выявление необычного поведения;

Двухэтапная идентификация.

Особенности Tranzzo

Tranzzo – это новейшая и современная платежная платформа с антифродной системой, имеющая высокий уровень безопасности. Она полностью отвечает мировым стандартам и обеспечивает пользователям максимальный уровень защиты транзакций.

Система имеет трехуровневую проверку, что делает невозможным выполнение мошеннических операций. Но при этом доступна как для крупных компаний, так и для отдельных магазинов.

Tranzzo использует различные фильтры, позволяющие выявить фрод-схемы. При этом база методов мошенничества постоянно анализируется и обновляется. Поэтому пользователи имеют защиту от новейших противозаконных схем. Команда Tranzzo анализирует особенности бизнеса и рекомендует оптимально подходящий набор фильтров. К примеру, часто используют географическое ограничение. Если украинской картой пытаются рассчитаться в Африке, система распознает это как фрод. Но для туристических компаний это очень неловко. Потому фильтр в таких случаях выключают.

Система подразумевает тщательную проверку действий покупателя. При необычном поведении может потребоваться дополнительное подтверждение с помощью одноразового пароля. Проверяются не только покупатели. Перед подключением система тщательно анализирует надежность продавца. Таким образом, обе стороны имеют надежную защиту от противоправных действий.