Антифрод: як працює захист від шахрайства в онлайн-платежах

Швидкі та безпечні онлайн-платежі — це першочергова задача кожного інтернет-магазину. Задля цього застосовуються різноманітні технології та сучасні розробки. Але й шахраї не стоять осторонь. Тому багато сучасних сервісів спрямовані саме на захист транзакцій від несанкціонованих дій. До таких відноситься й антифрод-система Tranzzo.

Відео дня

Що таке фрод та чим він небезпечний

Оригінальна назва Fraud. До цього поняття відносяться усі шахрайські схеми, які дозволяють незаконно отримати чужі кошти під час інтернет-операцій. Більш за всіх в такому випадку страждають саме магазини та торговельні мережі. Адже власник банківського рахунку отримує повідомлення про списання коштів з карти та одразу звертається до фінансової установи.

За системою Chargeback банк зобов'язаний повернути втрачені кошти, котрі він своєю чергою отримає безпосередньо від магазина, через який здійснили угоду. Тобто найбільш постраждає саме торговельний майданчик. Адже він втрачає товар, який замовили шахраї, та гроші, що довелося повернути покупцю. А також може отримати чималий штраф за недотримання норм та стандартів щодо кібербезпеки.

Управління банківським рахунком та можливість здійснювати платежі в інтернет-магазинах шахраї отримують, привласнюючи дані картки. Для цього використовують декілька методів:

Фішинг. Це може бути пряме звернення до власника картки від начебто робітника банку з проханням надати інформацію. Або створення підробного сайту, який імітує відомий ресурс. Тоді при вводі даних інформація потрапляє до злочинців. Скімінг. Встановлення на банкомати спеціального обладнання, завдяки якому копіюються дані. Розповсюдження вірусів через спам розсилки та хакерські атаки на сервери інтернет-провайдерів або особисті гаджети.

Що таке антифрод та як він працює

Це система боротьби з шахрайством під час здійснення онлайн платежів. Вона працює в режимі реального часу, не затримуючи транзакцію. Головною метою системи є знаходження чогось незвичного в діях платника або відстеження вже відомих шахрайських схем. По закінченні перевірки антифрод пропускає або блокує платіж.

Для підвищення рівня безпеки застосовуються різноманітні фільтри та методи ідентифікації. Такі технології є доволі дорогими, тому в більшості випадків доступні тільки великим корпораціям та банкам. Маленьким інтернет-магазинам доводиться звертатися за допомогою до платіжних систем з інтегрованим атифродом.

Антифрод працює за наступним алгоритмом:

аналіз діяльності та надійності продавця;

перевірка покупця;

аналіз даних за допомогою системи інтелектуальних фільтрів;

збір та аналіз соціальних даних;

перевірка наявності фроду;

виявлення незвичної поведінки;

двохетапна ідентифікація.

Особливості Tranzzo

Tranzzo — це новітня та сучасна платіжна платформа з антифрод системою, що має високий рівень безпеки. Вона повністю відповідає світовим стандартам та забезпечує користувачам максимальний рівень захисту транзакцій.

Система має трирівневу перевірку, що унеможливлює виконання шахрайських операцій. Але при цьому є доступною як для великих компаній, так і для окремих магазинів.

Tranzzo використовує різноманітні фільтри, що дозволяють виявити фрод-схеми. При цьому база методів шахрайства постійно аналізується та оновлюється. Тож користувачі мають захист від найновітніших протизаконних схем. Команда Tranzzo аналізує особливості бізнесу та рекомендує оптимально відповідний набір фільтрів. Наприклад, часто використовують географічне обмеження. Якщо українською карткою намагаються розрахуватися в Африці, система розпізнає це як фрод. Але для туристичних компаній це дуже незручно. Тому фільтр в таких випадках вимикають.

Система передбачає ретельну перевірку дій покупця. При незвичній поведінці може бути затребовано додаткове підтвердження за допомогою одноразового пароля. Перевіряються не тільки покупці. Перед підключенням система ретельно аналізує надійність продавця. Таким чином обидві сторони мають надійний захист від протиправних дій.