Американцы всегда будут больше за Россию, чем за Украину

Американцы путаются в показаниях: хотят ли США поражения России в войне?

"Прежде всего, позвольте мне сказать: мы считаем, что сделал Путин, было ужасным. Вторжение в другую страну, зверства, которые он совершил – он совершил ужасные вещи. Однако, с самого начала, существовала "нечестность", заключавшаяся в том, что американская администрация "каким-то образом заставила людей поверить", что Украина сможет победить Россию" – Марко Рубио, Государственный секретарь США.

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Це взагалі окремий жанр американської політики – "доводити", чому саме Україна не повинна, не має і не може перемогти Росію у війні, а тому має "йти на поступки".

З книги Боба Вудворта "Війна" ми дізналися, що коли настав момент, у який ЗСУ могли завдати рішучого розгрому армії держави-агресора, то Дж. Байден так "налякався", що у відповідь на це росіяни застосують ядерну зброю, що призупинив допомогу Україні, а американські "радники" зробили все, щоб російські війська неушкодженими вийшли з Херсона.

Тобто, за Адміністрації Байдена всі "боялися ядерної зброї", яку росіяни можуть застосувати, якщо раптом почнуть поступатися на полі бою, а тому вони "не повинні програти". А тепер адміністрація Трампа розказує, що просто Адміністрація Байдена "обіцяла" українцям перемогу, яка просто "неможлива".

А якщо "неможлива", то звідки взялася вся ця ядерна істерія, якими були наповнені всі американські ЗМІ десь рік тому?

Американські політики явно плутаються у показах, і це не випадково. Справа у тому, що вони просто не хотіли (і не хочуть) поразки Росії у цій війні. А проти поразки України вони нічого не мають, хоча, загалом, хотіли б цього уникнути, і краще щоб все завершилося якоюсь "заморозкою" без подальшої дестабілізації.

У нас люблять розмірковувати, що "Україна має стати другим Ізраїлем", і далі слідують міркування, що якщо українці будуть дуже сильно старатися, займатися державним будівництвом і демократизацією, то американці забажають їх підтримувати, будуть вкладати величезні кошти в українську оборону і т.д.

Але правда у тому, що Україна ніколи не буде Ізраїлем для США. Ніколи і за жодних обставин, і справа не в Україні як такій, а у її ворогові – Росії.

Американцям, загалом, байдуже на ворогів Ізраїлю. Якщо вони усі завтра зникнуть – ніхто у Вашингтоні сумувати не буде. Вороги Ізраїля – це небезпечні та дикі терористи, яких навряд чи колись вдасться "цивілізувати". Так, демократи змушені були вдавати, що їм не байдуже на палестинців, бо політика, виборці, стабільність і т.д.

Але з РФ ситуація зовсім інша. Росія для США – велика і важлива держава, яка дуже значима з точки зору геополітики, а ще – багата, а може бути ще багатшою. Там великі поклади природних ресурсів, які можна було б видобувати, заробляючи багато грошей.

Для американських політичних еліт Росія – держава, що на порядок більш значима, ніж Україна. Розпад РФ для них – це катастрофа, якою, очевидно, не є знищення України. Бо Адміністрація США санкціонувала знищення України у лютому 2022 року, і, загалом, була готова прийняти цей сценарій.

Нічого особистого – просто бізнес. Політичні еліти США ставлять з повагою та інтерсом до РФ, бо РФ – велика і багата. А якщо ти багатий, то тобі можна все. Подивіться хоча б на Маска. Звісно, їм можуть не подобатися методи Росії. Вони можуть казати, що творити геноцид – це неправильно. Можуть навіть його якось засуджувати. Можуть навіть допомагати відбивати геноцидну агресію, бо геноцид – це непристойно, а також дуже погано для бізнесу. Але відбивати лише у таких обсягах, аби основи існування "великої росії" не були жодним чином порушені.

Тому американці завжди будуть більше за Росію, ніж за Україну, бо у випадку Росії – це про їхні фундаметнальні інтереси, а у випадку України – просто про "пристойності" щодо міжнародних зобов'язань. Трампу, приміром, на "пристойності" байдуже, тому він і ставиться скептично до допомоги Україні. Навіщо?

Величезна пляма на мапі світу, поклади природних ресурсів, багатство – все це просто магічним чином діє на американські еліти. Тому ніяким Ізраїлем ми ніколи для них не будемо. Не тому, що вони мають щось проти нас. Просто не хочуть за нас з Росією конфліктувати, бо навіщо їм це?

Тому я би говорив про "Єгипетську модель", а не про "Ізраїльську". Нещодавно всі з подивом дізналися, що коли США заморозили будь-які виплати по міжнародним програмам, виключення зробили лише для двох країн – Ізраїлю та Єгипту. І хоча Єгипет не асоціюється у нас з важливими союзниками США, але ця держава, тим не менше, є постійним та важливим одержувачем американської військової допомоги. Почитайте хоча б про американські танки "Абрамс", і ви дізнаєтесь, що саме Єгипет є одним з найбільших експлуатантів цієї техніки за межами США.

Підтримуючи Єгипет, США, фактично, купують нормальне життя для Ізраїлю, який є реальним союзником США у регіоні. Завдяки союзницьким відносинам з Єгиптом, підкріпленим постачанням військової техніки, Єгипет не є ворогом або проблемою для Ізраїля.

Думаю, що це єдиний шлях для України, але для цього треба змінювати підходи, змінювати мислення. Не вважати США "союзниками", а ставитися до них так само прагматично, як вони ставляться до нас.

Нещодавно ми почали "намацувати" метод побудови подальших відносин з США і Заходом. Полягає він в ударах по такій дорогій американцям Росії.

Щоденні удари, у яких змагаються ССО, ГУР, СБУ та інші оператори безпілотників, коли один день ми чуємо про спецоперації ГУР та військово-морських сил, а наступного дня – СБУ та ССО, по найціннішому для Росії – нафтовій інфраструктурі, рано чи пізно примусять реагувати на це США. Не можна ж просто так "виносити" кожного вечора по Рязанському НПЗ.

Там, до речі, уже і до нафтоперекачувальної станції "Андреаполь" дісталися, а це вплинуло на доставлення нафти на Захід. Тому не НПЗ єдиними.

Всі ми пам'ятаємо, як свого часу Л. Остін публічно просив українців не робити цього. Нова адміністрація США поки мовчить, але це поки. Рано чи пізно, вони теж будуть реагувати.

І от коли американці будуть просити українців "не сильно атакувати" російську нафтову інфраструктуру, бо "ескалація та дестабілізація", Україна повинна використовувати цей аргумент як засіб розбудови подальших відносин.

Це, до речі, єдиний спосіб для України вступити до НАТО, якщо у США вважатимуть, що лише так зможуть "стримувати" українців від "занадто сильних атак" улюбленої американцями Росії.

У будь-якому іншому випадку американці просто будуть шукати способи, як прибрати Україну, яка заважає влаштувати нову перезагрузку. Нічого особистого – просто бізнес. РФ, звісно, гнила та людиноненависницька імперія вилупків, але вони – корисні, з ними краще "дружити".

До речі, можна лише подякувати Трампу, що він, не вважаючи за потрібне щось приховувати, одразу вивалив на публіку усе те, що намагалися приховувати американські еліти десятиліттями. Що вони дуже люблять і шанують Росію, хочуть мати з нею гарні стосунки, не беруть Україну у НАТО, аби Росія не образилася, а не через якісь міфічні "стандарти демократії", визнають за РФ якісь "інетерси" і т.д.

Та ще на додачу Трамп зруйнував усю інфраструктуру "агентів впливу", які розказували нам роками казочки про те, що "вступ до НАТО залежить від боротьби з корупцією" та все тому подібне. Так що прагматизація відносин з США суттєво спроститься.