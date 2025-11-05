Америка впадает в крайности. Что показали выборы мэра Нью-Йорка

Америка бросается в крайности – от старого и сумбурного президента США Трампа до молодого и сумбурного нового мэра Нью-Йорка. Президент Трамп позиционирует себя как христианский националист, патриот и консерватор (МАГА), любитель Израиля. Губернатор Мамдани позиционирует себя как исламский социалист и неискренний джихадист. Трампа и Мамдани объединяет ужасный популизм и циничное использование того обстоятельства, что Америка находится в ужасном политическом кризисе, которого не было уже сто лет со времен Великой американской депрессии.

Для Трампа Мамдани достойный противник в отличие от бывшего президента Байдена. Америке уже надоела старческая зацикленность Трампа на Байдене – другое дело молодой улыбающийся и самоуверенный Мамдани. Нью-Йорк достойный противник Вашингтона.

Конечно, республиканцы воспользуются успехом джихадиста Мамдани как пугалом для американских избирателей на предстоящих выборах. Ему дадут трибуну и позволят совершить все возможные ошибки молодого и наивного политика – от первой взятки и обмана разочарованных избирателей до черного пиара. А Трампу ничего не остается делать, как послать войска в самый большой и мощный город в Америке – Нью-Йорк, чтобы доказать стране, что в США может быть только один Победитель, Царь или Хозяин – это президент Трамп.

Но этот политический маятник означает, что Америка будет отходить от крайностей и непредсказуемости Трампа или Мамдани. Америке придется находить точку стабильности и перспективности. Тот политик, который выберет политический центр, будет долго править после Трампа и Мамдани.