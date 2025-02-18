О Венсе.

Америка Трампа не собирается платить за безопасность и благосостояние европейцев.

Вице-президент США Джей Ди Венс устроил холодный душ на Мюнхенской конференции безопасности. Он не упоминал непосредственно войну России против Украины, но фактически назвал европейских бюрократов ничтожеством и трусами, которые не могут позаботиться о себе.

"Когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не совсем ясно, что произошло с некоторыми победителями холодной войны", - сказал соратник Трампа.

С чем можно было согласиться, это критика того, что демократию можно уничтожить с помощью нескольких сотен тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.

"Если вы верите в это, то ваша демократия не была очень сильной с самого начала", - упрекнул Венс.

В конце концов неудивительно, что глава конференции Кристоф Гойсген признал, что Мюнхенская конференция безопасности была "в определенном смысле европейским ужасом".

Что ж – европейцы начинают открывать глаза и действительно беспокоиться о своей шкуре. После публичного порки амбициозного парня из задницы мира в Огайо и наркотической зависимостью родни, проявившего решительность и изменившую свою жизнь кардинально.

Это важный штрих к портрету Венса – и разгадка почему он не любит ленивых бездарей и некомпетентных неряхи в зеленых пижамах, которые стучат ему дверь с просьбой дать денег.

А еще – в тот момент, когда Украина сдерживает нашествие варваров с территории России, чтобы уважаемые западные партнеры немного расчесались с оборонными расходами, призывом срочников и, наконец, наконец-то смыли клоунские маски с разочарованных лиц. На саммиты улетели.

Европейцев долго предупреждали, что если они не изменят свое поведение и не поднимут тушки с протёрных диванов, дела не будет. Речь Венса – это своеобразный сиквел той же речи Путина и Мюнхене-2007. где российский диктатор – еще молодой и рукопожатый объявил о намерениях потрепать старые границы по праву силы.

В тот момент Россия – расцвела на газовых и нефтяных долларах из Европы и только начала вставать с колен. Правда, молодая канцлерша Ангела Меркель не видела беды в таких спичах в Мюнхене. Так что голоса сенатора США Линдси Грэма и покойного ныне министра МИД Карела Шварценберга, что пора нас товарищи объединяться и расширять НАТО – утонули в сиропах русофильства.

Так что получили то, что долго лелеяли – нет, не холодный душ, а град размером с куриное яйцо. Выбрали в свое время – дешевый российский газ, так пожинайте бурю.

В такой момент понимаешь, что будь в Украине компетентная коалиция по профессиональным политикам наши акции в мире могли бы существенно вырасти. В Европе так точно, слишком расслабились люди на сиестах и отпусках в Греции.