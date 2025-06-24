AirAsia X расширяет сообщения между Юго-Восточной Азией и Центральной Азией с новым рейсом Куала-Лумпур – Ташкент

AirAsia X приступит к выполнению трех еженедельных рейсов между Куала-Лумпуром и Ташкентом, Узбекистан, с 15 октября 2025 года. Сингапурские путешественники смогут добраться до этого маршрута через Куала-Лумпур, используя сервис Fly-Thru от AirAsia, предлагающий скоординированные пересадки и сквозную регистрацию багажа по одному бронированию. Этот новый маршрут базируется на предварительном вхождении AirAsia X в Центральную Азию через рейсы в Алматы, Казахстан, что укрепило связи между Юго-Восточной Азией и регионом.

Этот маршрут обеспечивает более прямой и удобный вариант для путешественников, направляющихся в Узбекистан, избегая сложных и длительных пересадок через Европу или Ближний Восток. Благодаря до 11 ежедневных рейсов из Сингапура в Куала-Лумпур пассажиры имеют гибкие возможности для эффективного планирования поездок. Ташкент становится все более популярным направлением благодаря своему культурному наследию и растущей экономической значимости.

Рейсы выполняются три раза в неделю в ночное время. Источник: AirAsia Рейсы выполняются три раза в неделю в ночное время. Источник: AirAsia

Путешественники в Ташкенте имеют доступ к ключевым достопримечательностям, в частности, базару Черсу — энергичному рынку с местными деликатесами и изделиями ремесленников; площади Амира Тимура, отличающаяся культовой статуей и зеленью вокруг; и телебашни Ташкента, которая имеет смотровые площадки с видом на городской пейзаж. Эти места предлагают разнообразные впечатления от культуры, истории и городского ландшафта без зависимости от традиционных музеев.

За пределами города путешественники могут посетить природные и сельские достопримечательности, такие как горы Чимган, известные по пешеходным тропам и горным пейзажам; водохранилище Чарвак, популярное место для плавания, катания на лодках и пикников; и село Сукок, окруженное ореховыми лесами, предлагает возможности для экотуризма и аутентичного сельского опыта. Эти места поблизости предоставляют варианты отдыха и активностей на свежем воздухе за пределами городской среды.

Горы Чимган теперь легче добраться. Источник: unsplash Горы Чимган теперь легче добраться. Источник: unsplash

Этот новый авиамаршрут является важным шагом в повышении доступности Центральной Азии для путешественников из Юго-Восточной Азии, способствуя расширению туристических маршрутов вне устоявшихся направлений. Он упрощает логистику путешествий и открывает возможности для знакомства с культурным и природным богатством Узбекистана. Начиная с 2025 года Ташкент и его окрестности становятся привлекательной альтернативой традиционным туристическим направлениям региона.