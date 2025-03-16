''Адские муки-2'': ботофермы россиян заработали в полную силу

"Лучше бы эти деньги, которые на войну идут, отдали людям и уже заключали мир"; "Запад нас продал, надо искать мира" – коллега Евгений Плинский на днях обратил внимание на то, как во всех соцсетях стало больше таких, написанных как под копирку, комментариев.

Очевидно, что ботофермы россиян заработали в полную силу на украинских ресурсах. Комментарии уже не такие бестолковые, как в начале полномасштабной. "Адской муки" вы здесь уже не увидите.

Насколько я знаю, враг активно использует для написания комментариев искусственный интеллект, поэтому маскируется более удачно. Но общий нарратив понятен – критика власти и требование немедленно броситься в объятия России.

Вступать с такими комментаторами в спор или доказывать им, что сама Россия ни на какой мир идти не собирается – это называется лишний раз "кормить тролля". Но зафиксировать такую активность нужно. Тем более активировали не только ботофермы: в последние недели враг "взмахнул пыль" и из некоторых зацветших "политологов и экспертов", уже понесших в своих постах и эфирах пророссийские тезисы.

О такой попытке РФ качать общественные настроения в Украине вчера предупредили и в СБУ, фиксирующей активизацию российских спецслужб в информационном пространстве. В Службе напоминают, что действия в интересах государства агрессора могут быть квалифицированы как государственная измена.

И я бы на месте тех, кто сейчас считает рубли, уже "сушил бы сухари". Потому что СБУ Малыша действительно гарантирует: все, кто попытается работать на врага в Украине, сядут за решетку. Служба системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине.

Практика последних лет демонстрирует, что кто бы ты ни был – нардеп, митрополит УПЦ МП или эксперт на зарплате кремля – ко всем подход один: работаешь на врага – сядешь за решетку. И каждый предатель независимо от статуса и связей получит наказание. Это только вопрос времени, которое нужно на сбор качественной доказательной базы. За решеткой уже пророссийские нардепы Дубинский, Пономарев, Шуфрич, Шевченко. Все они были разоблачены Службой и ждут приговора.

"Эксперты" Кремля могут также упомянуть фамилию своих коллег Макса Назарова (Диордицы) или политэксперта от "пула Медведчука" Корнийчука. Это как раз люди, которые думали, что смогут безнаказанно разгонять нарративы Москвы, но были разоблачены подчиненными Малыша. И можно не сомневаться, что посадки блоггеров, работающих на Кремль, будут продолжаться. СБУ предупредила, что им светит тюрьма.

Понимаю, что большинство новых-старых лиц "кремлевского пула" сейчас находятся за границей (в РФ или странах ЕС) и думают, что могут спокойно получать российские рубли. Думаю, что Илья Кива мог бы дать этим экспертам несколько советов по безопасности. Хотя нет. Илья, к счастью, уже не сможет.

Одним словом, ничего более опасного, чем предавать свою страну и работать за российские рубли в этом мире нет.