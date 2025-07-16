50 дней для Путина: на самом деле никто ничего не будет ждать

Честно говоря, все обдумываю вопрос: а зачем нужно давать агрессору, убийце и лжецу еще 50 дней? Чтобы что? Чтобы перевоспитался? Поменял привычки? Стал правдивым? Добрым? Really?

50 дней на заключение мира, который нужен кремлевскому подонку, как лыже в женской бане?

Понятно, что все окончится только по принуждению. Экономическое беспрецедентное давление, неограниченная военная помощь жертве агрессии - это не достаточные, а необходимые условия. Без силы - никак. Не взлетит. Или насильнику отрезают яйца сразу (кстати, почему еще не в 14 году, тоже вопрос) или он благополучно использует дарованное ему время на то, чтобы получить удовольствие и продолжать начатое.

Что тут не ясно? Где нарушение логики?

Есть агрессор. Есть жертва. Есть вина. Есть нарушение всех мыслимых и немыслимых мировых договоренностей. Есть плешивый фюрерок в Кремле, который все это начал и продолжает три с половиной года.

Давайте мы дадим ему пи... нет! Еще 50 дней! Он перевоспитается! Обязательно! Он прибежит заключать мир!

Верите? Гм...

А Трамп верит, как вы думаете?

Вот, и я так думаю...

Вопрос "зачем" остается.

Берусь предположить, что на самом деле 50 дней - это как в случае с Ираном - просто сказано. А на самом деле никто ничего ни высчитывать, ни ждать не будет.

План (надеюсь) уже есть и все идет по плану.

Появится возможность или желание открутить колокольчики завтра, и кремлевскому "миротворцу" сделают пару оборотов. Послезавтра повторят. Практично и рационально, как и надо для результата. Иначе можно продлить срок еще дней на 90, до нового года. Ничего не поменяется.