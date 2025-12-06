Українська
2026 год станет годом испытаний: главные прогнозы

Анатолий Амелин

2026 год станет годом испытаний: главные прогнозы
2026 год станет годом испытаний: главные прогнозы

Интересно знать, что будет в 2026? Уже начался парад прогнозов, собрал для себя несколько и делюсь результатами.

Ведущие мировые институты представили свое видение в 2026 году:

  • Goldman Sachs Asset Management – Investment Outlook 2026: "Seeking Catalysts Amid Complexity". Фокус на центральных банках, новом торговом порядке, фискальных рисках и AI.
  • Deloitte – TMT Predictions 2026: инфраструктура AI, суверенный AI-компьютинг ($100 млрд инвестиций), микродрамы и подкасты.
  • McKinsey – Global Economics Intelligence: 70% респондентов ожидают рецессию в 2025-2026, самый высокий показатель с 2022 года.
  • Eurasia Group – Top Risks 2025-2026: эпоха G-Zero – отсутствия глобального лидерства.
  • Fitch Solutions/BMI – "World of Worries: Political Risks in 2026": торговая война, пост-украинская европейская безопасность, Индо-Тихоокеанский регион.
  • GLOBSEC – Seven Security Scenarios for Ukraine 2025-2026: 7 сценариев войны на основе опроса 61 эксперта.
  • CSIS – Russia's War in Ukraine: Next Chapter: детальный анализ ресурсных ограничений РФ.

Ключевые тренды 2026 года, которые видят для себя эти институты:

  • Структурная дивергенция – экономическая логика подчиняется императивам национальной безопасности.
  • Торговая фрагментация – мир распадается на конкурирующие блоки с разными правилами.
  • AI как инфраструктурный вызов – от моделей до дата-центров, чипов и энергии.
  • Геополитический "базар" – торговля сохранностью меж крупными игроками (США, Китай, РФ).
  • Фискальное напряжение – оборонные расходы vs социальные обязательства vs долг.

2026 станет еще одним годом испытания на прочность (!). Мир входит в фазу "структурной дивергенции", где экономическая логика подчиняется императивам национальной безопасности. Eurasia Group называет это эпохой G-Zero – отсутствия глобального лидерства, которое сравнивают с 1930-ми (!).

Экономика – замедление и сырьевой излом:

  • Глобальный ВВП: рост 3,1% (МВФ), но распределен крайне неравномерно.
  • США замедляются до 1,5–1,8%,
  • Китай ускоряется до 4,3-4,8%,
  • Еврозона стагнирует на 1,0-1,2%.

Главная новость – сырьевой обвал. World Bank прогнозирует падение цен на 7% - четвертый год подряд, до шестилетнего минимума (!). Ключевые прогнозы по сырью:

  • Нефть Brent: $55-62/баррель (-14%). Избыток 1,2 млн баррелей/день из-за США, Гайаны, Бразилии.
  • Газ TTF в Европе: стабилизация на €30/MWh – ЕС адаптировался без российского газа.
  • Железная руда: -4%, падение ниже уровней 2019 года из-за кризиса недвижимости Китая.
  • Медь: +15–20%, единственный яркий актив благодаря EV и renewables.
  • Золото: $4 000–4 200/унция (+5%), safe haven на фоне неопределенности.
  • Пшеница, рис: рекордные глобальные запасы, цены –2–3%.
  • Процентные ставки: ФРС завершит цикл на 3,0–3,25%, ЕЦБ снизит до 1,5–2,0%. EUR/USD укрепится до 1,20–1,25.

Тарифные войны Трампа

Администрация Трампа развернула величайшую тарифную войну с 1930-х годов. Средняя ставка пошлин США выросла с 2,5% (конец 2024) до 15,8–17,9% (сентябрь 2025) – самый высокий уровень с 1943 года (!).

Ключевые тарифные решения:

  • 25% на автомобили и автозапчасти (кроме USMCA).
  • 50% сталь, алюминий и медь.
  • 104%+ на китайский импорт (торговая война достигла уровня эмбарго).
  • 35% на Канаду, 30% на Южную Африку, 20% на Вьетнам.
  • Фармацевтика: потенциально до 200% к середине 2026 года.

Экономическое влияние на США и мир:

  • Дополнительная налоговая нагрузка: $1 100–1 400 на домохозяйство США в 2026 году.
  • Снижение ВВП США: -0,62 п.п. от базового сценария в 2026 году (PIIE).
  • Глобальный рост: МВФ снизил прогноз на 0,5 п.п.
  • Риск рецессии: JP Morgan считает сокращение "вероятнее, чем нет".
  • Структурный сдвиг: занятость падает в индустрии, горноводстве и сельском хозяйстве.

Каким будет влияние этих процессов на Украину?

  • С позитива: Тарифы в Китай перенаправляют инвестиции. Украина может стать альтернативным хабом для nearshoring. Ослабление юаня снижает конкурентоспособность китайских товаров.
  • Негатив: Глобальное замедление снижает спрос на украинский экспорт.
  • Рост инфляции в США может отсрочить понижение ставки ФРС, усиливая давление на гривну.
  • Ресурсы администрации Трампа отвлекаются от Украины на торговые переговоры.

Глобальная Безопасность

2026 характеризуется беспрецедентным количеством активных и потенциальных конфликтов. Fitch Solutions/BMI выделяет три критические зоны:

  1. Пост-украинская европейская безопасность.
  2. Ближний Восток после Газы.
  3. Индо-Тихоокеанский регион находится под давлением.

Интересные прогнозы по Тайваню

CSIS Wargames показали катастрофические потери для всех сторон при вторжении.

  • 2026 – маловероятен для атаки.
  • 2027 – критический год (века НОАК, завершение модернизации флота).

Факторы риска:

  • Китай наращивает военное присутствие: ежедневные пролеты над срединной линией.
  • Филиппины: конфликт в Южнокитайском море может стать триггером
  • США: внимание Трампа на Китай может ускорить эскалацию
  • GLOBSEC: "Критическая эскалация отношений Китая с Тайванем вероятна, с рисками вторжения или принудительной "мирной" реунификации".

Какие риски для Украины

Эскалация США-Китай может перенаправить американские военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, снизив поддержку Украины.

Что ожидают от войны в Украине

GLOBSEC (опрос 61 эксперта, май 2025 г.) определил 7 сценариев развития войны на 2025-2026 годы.

Война на истощение остается главным сценарием (31%), мирные результаты – всего 25%.

7 сценариев GLOBSEC:

  1. Война на истощение (31%): Россия продолжает интенсивную войну, тестируя выносливость партнеров Украины.
  2. Гибридная Третья мировая (вероятность не указана): Конфликты в Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Балканах размывают войну в Украине.
  3. Замороженный конфликт: Де-факто прекращение огня без формального мира.
  4. Украинское контрнаступление: При условии значительного увеличения западной помощи.
  5. Капитуляция Украины: При резком сокращении западной поддержки.
  6. Коллапс России: Внутренняя нестабильность приводит к выводу войск.
  7. Мирное соглашение: Переговоры на условиях, приемлемых для обеих сторон (25%).

Анализ CSIS – ресурсные ограничения России:

  • "Технический голод": к 2026 году иссякнут ликвидные запасы советской бронетехники (!).
  • Производство дронов: 30 000 Shahed/год сейчас, потенциально 60 000 к 2026.
  • Оборонный бюджет: 7,2% ВВП в 2025, 40% федерального бюджета – на войско и силовиков.
  • CSIS прогнозирует "вечную войну низкой интенсивности" на уровне 2015-2021, если Москва решит, что победа невозможна.

Российские финансовые ограничения:

  • ФНБ (Фонд национального благосостояния) рискует быть исчерпанным (!).
  • Бюджет закладывает нефть $70+, реальная цена 2026 – $55–62.
  • Oxford Economics, World Bank, BOFIT: рост ВВП РФ <1% в 2025 году, дальнейшее замедление в 2026 году.

Планы Украины:

  • 30 тыс. наземных беспилотников (UGV) к 2026 году для компенсации недостатка пехоты.
  • Расширение дальнобойных ударов по русской территории.
  • NATO UNITE-Brave: до €50 млн на противодроновые технологии.

2026-й станет годом ИИ агентов

Фокус 2026 – Агентный ИИ (Agentic AI): автономные системы, выполняющие цепочки действий без участия человека. Gartner и Deloitte прогнозируют:

  • К 2028 году 40%+ предприятий интегрируют гибридные AI-архитектуры (vs 8% сегодня).
  • Рынок Agentic AI: $8,5 млрд → $35–45 млрд к 2030 году.
  • CAPEX AI дата-центров: $400–450 млрд. глобально.
  • Суверенный AI: $100 млрд инвестиций в 2026 году (Deloitte).
  • Полупроводники: рынок $975 млрд (+26%), переход на 2nm gate-all-around.

Выборы в 2026 году. Потенциальные новые риски для Украины

  • США (3 ноября): midterms при Трампе. 435 мест в Палате, 35 сенаторов, 36 губернаторов. Партия президента проигрывала 20 из 22 последних midterms.
  • Венгрия (12 апреля): TISZA 44% vs Fidesz 42% – возможное окончание эры Орбана.
  • Бразилия (4 октября): Лула лидирует, но поляризация экстремальна. Будущее БРИКС в Латинской Америке.
  • Израиль: возможны досрочные выборы, Нетаньяху может проиграть.

Какое будет экономическое влияние на Украину – опишу со временем, но 2026 год для Украины – это год "Стратегического Перелома через Выживание".

Сочетание падения цен на нефть до $55 (удар по бюджету РФ), истощение советских танков у врага и гарантированного финансирования G7 создает уникальное окно возможностей.

Если Украина сможет удержать фронт и сохранить социальную стабильность до конца 2026 года, ресурсный баланс в войне необратимо шатается в ее пользу.

Источник:facebook.com

