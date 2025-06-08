15 советов для новичков Airbnb: Как привлечь клиентов и создать место, куда они захотят вернуться снова

Успех на начальном этапе хостинга на Airbnb заключается не только в получении бронирования. Есть много нюансов и тонкостей, создающих правильную атмосферу для того, чтобы путешественники останавливались у вас во время своих поездок и путешествий. Веб-сайт Airbnb расскажет о правилах, безопасности и страховании. Но этого недостаточно, чтобы ваш бизнес преуспевал.

На Airbnb много красочных картинок, но что за ними стоит, вы узнаете только с опытом. Как выбрать белье, о чем говорить с гостями, как создать настроение для вашего отеля – эти и множество других вещей вам придется разобраться, прежде чем вы сможете создать действительно успешный и популярный приют, который сможет конкурировать с другими предложениями. Ведь путешественники, выбирающие этот путь, хотят найти не просто хороший номер, а что-то, что заставит их включить воображение и погрузиться в атмосферу места.

Владельцы гостиниц на Airbnb, которые впервые собираются принимать гостей, должны думать не только о практических аспектах этого бизнеса, например, где повесить плотные шторы или сколько наборов туалетных принадлежностей подготовить к приезду клиентов. Важно заранее определить, почему эти люди захотят остановиться именно у вас, а не выбрать другой вариант из тысяч предложений на сайте.

Чтобы помочь себе создать успешное предприятие, ознакомьтесь с этими 15 советами для начинающих Airbnb от практикующих успешных хозяев гостевых домов.

1. Привлекайте внимание

Сделайте заселение в отель теплым и незабываемым. Источник: Image Karolina Grabowska/Pixabay Сделайте заселение в отель теплым и незабываемым. Источник: Image Karolina Grabowska/Pixabay

Люди, останавливающиеся в отелях Airbnb, ищут опыт "дома вдали от дома". Ваше место не должно быть безликим. И именно хозяин его лицо. Возможность познакомиться или непринужденно пообщаться с владельцем за чашкой кофе, например, во время подготовки жилья или заполнения необходимых документов, разместит гостя к вам и вашему месту.

2. Будьте полезными

Это не значит, что вам нужно изучить все обязанности консьержа пятизвездочного отеля. Но гость точно оценит, если узнает, что может рассчитывать на вашу помощь в поиске интересных мест для досуга в окрестностях. Например, какие события происходят поблизости, какие парки стоит посетить, где подают вкусные стейки или когда лучше отправиться во избежание больших очередей на аттракционах. Так вы поможете гостям эффективно использовать свое время.

3. Продумайте мелочи

Различные мелкие детали в оснащении дома, его интерьере могут оказать значительное влияние на атмосферу и общий опыт гостя. Подумайте, какие мелочи вы хотели бы видеть в месте, где планируете остановиться, и позаботьтесь об их качестве. Например, это могут быть хорошие бокалы для вина или качественные ножи в кухонном ящике.

4. Создайте волшебную особенность

Чтобы быть успешным, новое место для аренды должно привлекать людей, которые видят объявление на Airbnb с первого взгляда. Клиенты всегда ищут какую-то особенность, заставляющую их держать образ в памяти и возвращаться к нему. Это может быть почти что угодно, но что-то примечательное, например, роскошное постельное белье розового цвета, ванна на пьедестале, модный скандинавский декор или антикварная ваза. Найдите изюминку и сделайте на нее ставку.

5. Помогите гостям стать "своими"

Когда мы приезжаем в другой город или страну, мы хотим не только увидеть его достопримечательности, но и почувствовать атмосферу, понять, как живут здешние люди и какие они. Вы можете помочь своим гостям стать ближе к местным, примерить их образ. Тогда они лучше запомнят поездку, а вместе с тем место, где получили эти впечатления. Подумайте, что бы вы хотели делать в своем городе, если бы не были местными, и предложите гостям этот опыт.

6. Чистота – безоговорочная

Проведите тщательную уборку. Источник: Image Karolina Grabowska/Pixabay Проведите тщательную уборку. Источник: Image Karolina Grabowska/Pixabay

Никакие привлекательные безделушки и прекрасная атмосфера не спасут, если ванна грязная, а на полках лежит слой пыли. Правила для новичков и опытных владельцев аренды на Airbnb начинаются одинаково – с чистоты. Никто не хочет находить чужой волос на кровати, смотреть на разводы на зеркале или обнаруживать вещи предыдущих гостей в мусорнике. Вооружитесь помощью клининговой компании или производите уборку самостоятельно, но не забудьте заранее составить чек-лист задач, которые могут быть пропущены. Помойте духовку, достаньте тарелки из посудомойки, почистите кофеварку... У клиента не должно сложиться впечатление, что уборка производилась на скорую руку.

7. Уберите лишнее

Арендуя место, клиент ожидает, что сможет использовать его в полной мере. Ему будет неудобно, если, чтобы положить свои вещи в ящик, придется искать свободную полку в шкафу. Это заставляет его чувствовать, что он делит пространство с чужестранцем, и о домашней атмосфере и говорить нечего. Уберите свои личные вещи – чем больше, тем лучше. Обязательно убедитесь, что клиенты имеют место для вещей.

8. Не переусердствуйте с деталями

Важно для любого начинающего Airbnb знать, что атмосфера их отеля должна быть привлекательной. Уютный дизайн помогает гостю расслабиться в этих стенах. Если деталей, акцентов и цветов слишком много, это может перегрузить пространство. Тогда в нем будет непросто расслабиться. Начните с нейтральных интерьеров, которые легко устранить в случае повреждений.

9. Качество – важный плюс

Комфортные матрасы и подушки, хорошее постельное белье и мягкие полотенца свидетельствуют о том, что владелец подошел к оснащению жилья с заботой о своих гостях. Клиенты оценят не только наличие, но и качество этих вещей. Еще одна немаловажная часть, которая сильно влияет на впечатление – это запахи. Приятные ненавязчивые ароматы будут ассоциировать ваше жилье с положительными эмоциями.

10. Проверьте все необходимое в ванной

Обеспечьте все необходимые туалетно-косметические средства. Источник: Image Jean van der Meulen/Pixabay Обеспечьте все необходимые туалетно-косметические средства. Источник: Image Jean van der Meulen/Pixabay

Золотое правило для новичков Airbnb – иметь отдельный список задач для обустройства ванной. Избегайте ситуации, когда гость вынужден просить полотенца, которых вдруг нет. Убедитесь, что ванная комната полностью укомплектована перед приездом каждого нового клиента. Ваш гость должен чувствовать себя комфортно в любое время года, так что если зима в регионе холодная, позаботьтесь об обогреве помещения. Проверьте, работает ли вентиляция или исправные приборы, и убедитесь, что гость имеет место для влажных полотенец.

11. Подготовьте кухню

Оснастите ее по меньшей мере минимальным набором приборов для приготовления, таких как микроволновка и плита, и убедитесь, что они в рабочем состоянии. Также важно, чтобы в холодильнике были свежие продукты, например яйца и молоко, на случай, если гость захочет перекусить сразу после приезда. Кухня должна быть чистой, удобной и функциональной. Мелочи, такие как салфетки и подставки для горячего, также важны. Однозначным плюсом будет наличие кофемашины, простой в использовании.

12. Обсудите с клиентом заранее интересующие его вопросы

Размышляя, как начать хостинг на Airbnb, определите ряд тем, которые вы хотели бы уточнить с клиентом заранее. Чем лучше вы подготовите гостя к тому, что он получит во время аренды, тем легче будет управлять его опытом. К примеру, где он может припарковать авто, можно ли курить на патио или заселяться с животными. Любая аренда – это забота, поэтому облегчите ожидания для ваших гостей.

13. Будьте готовы к непредсказуемым обстоятельствам

В телефоне должны быть номера, по которым можно позвонить в случае чрезвычайной ситуации. Поиск сантехника или мастера по ремонту техники в последнюю минуту доставит неудобства вашему клиенту, ухудшит состояние имущества и принесет вам негативный отклик как халатному хозяину. Невозможно предусмотреть все неожиданные ситуации, но вы должны уметь быстро найти из них выход. В конце концов это ваше имущество.

14. Будьте гостеприимны

Дом должен быть полностью подготовлен к приезду гостей. Источник: Image Michal Jarmoluk/Pixabay Дом должен быть полностью подготовлен к приезду гостей. Источник: Image Michal Jarmoluk/Pixabay

Прежде чем начать хостинг на Airbnb, убедитесь, что ваш дом имеет все необходимое для человека в новом месте. Если есть способы сделать пребывание еще более приятным, используйте их. Добавить плед и подушки на диван, чтобы добавить несколько штрихов в комнату, поставьте свежие цветы в вазу или положите легкие закуски в холодильник. Сделайте свое пространство максимально радушным, чтобы клиенту не пришлось носить с собой необходимое. Оставьте его чемодан для сувениров.

15. Гибкий график – это плюс

Когда речь идет о заселении и выселении, большинство хозяев Airbnb имеют четкое время. Но в некоторых случаях, если у вас есть возможность, а у клиента веские причины, такие как плохая погода или неудобное время прибытия, позвольте ему заселиться раньше или выселиться позже обычного. Это уменьшит его стресс по планированию поездки и добавит плюсов к вашему рейтингу.