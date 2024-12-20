Зеленский vs Путин: Нам нужен испуг диктатора

Если кому-то надо объяснять почему Зеленский прокоммуникировал "Орешник" по Киеву именно так, то объясню: Путин отморозил дикую дичь о прицельной стрельбе стратегической ракетой по Киеву. Просто "поиграть"*.

На этот бред надо привлечь максимальное внимание. В том числе колеблющихся едва ли не очень за нас.

Это было блестяще сделано. Реально – блестяще. Современный мир требует креативной коммуникации. Я аплодирую.

Но долбо**бам это трудно понять, потому что они грезят о "некультурно", "недипломатично" и другом бреде, что Путин "обидится", и "переговоры будут сорваны".

Переговоры с Путиным возможны только, если он будет бояться потерять власть или жизнь. То есть только по принуждению. Не переговоры о победе Украины, а хоть какие-то сознательные переговоры.

Зеленский понимает это. Наши дипломаты понимают это. Большинство людей в адеквате это понимают.

Поэтому бояться, что Путин "обидится", могут только реально тупые. Нам плевать на его обиды. Нам нужен его страх. Все остальное не сработает.

И только долбо*бы этого не понимают.

Но и им придется.