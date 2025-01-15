Заявления Патрушева об Украине: чем больше мы наносим удары по РФ, тем больше он говорит о ''крахе Украины''

За что я люблю заявления Николая Платоновича Патрушева, так это за креативность.

Наиболее долбанный из окружения Питуна в очередной раз жжет глаголом. По словам Патрушева, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран. Он подчеркнул, что Москве не о чем говорить ни с Великобританией, ни с Бельгией (при чем здесь Бельгия, а?). "Говоря о перспективах Украины, Патрушев не исключил, что в 2025-м она вообще прекратит существование". Потом то же самое он сказал о Молдове.

Чем больше Украина наносит удары по российской территории, чем глубже экономические проблемы России, тем больше он говорит о крахе Украины. Наверное, надо, чтобы еще больше пылало. И будет.

Плюс максимально забавная попытка в очередной раз продемонстрировать, что существует только два субъекта глобальной политики - Россия и США, которые должны обо всем договариваться. А весь остальной мир подождет. Как будто на дворе 1960-е, а не 2020-е. Хотя и тогда все было сложнее, когда СССР был безоговорочным №2.

Довольно странно, что в этот раз забыл рассказать, как США хотят захватить Россию с целью переселиться туда после извержения Йеллоустоунской кальдеры (он правда такое рассказывал). Или что-то не навали о мировом правительстве или англосаксонском заговоре против России, как оно любит.

Да, с одной стороны эта война не произошла бы, если бы Россию не возглавляли долбанные деды. С другой стороны, если бы войну заботились не долбанные деды, у нас было бы гораздо больше проблем.