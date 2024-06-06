Зачем Россия скупает по всему миру технику СССР: где подевались ее запасы

На прошлой неделе стало известно, что российские спецпредставители пытаются договориться с Суданом о выкупе советской техники – в частности, речь может идти о танках. Эта африканская страна, находящаяся с 2023 года в состоянии гражданской войны, является оператором большого количества Т-54/55, Т-72, а также их китайских и иранских модификаций. И новость была бы вполне проходной, если не учитывать того, что Москва активизировала свою деятельность по вопросу выкупа советской техники по всему миру. Неужели у России заканчивается оружие? Давайте разберемся.

Еще в 2022 году Россия занялась поиском боеприпасов и техники для своей армии, которая увязла в войне в Украине явно не на 2-3 дня. Но тогда этот поиск был не настолько активным, как в 2023-м, когда страна-агрессор уже была готова выкупать старое советское и экспортированное за последние 30 лет российское оружие и технику в страны Азии, Африки и даже Латинской Америки.

А информация о нынешних попытках россиян раздобыть оружие в Судане несколько диссонирует с бравурными пропагандистскими репортажами росСМИ о том, что военно-промышленный комплекс страны работает как никогда, а объемы продукции растут день ото дня. Но если бы это и было правдой, то вряд ли Россия искала бы для выкупа по всему миру старую советскую технику.

Примерно 90% техники, отправляемой российским ВПК в зону боевых действий в Украину, – это не новая, произведенная абсолютно с нуля, а восстановленная старая советская – со складов и из центров хранения. И на третий год полномасштабной войны в Украине российские запасы советской техники значительно поредели, а на фоне ускоряющихся темпов ее уничтожения и параллельно восстановления процесс сокращения запасов также ускорился.

Рассмотрим каждую категорию по отдельности.

Танки

Основные российские предприятия, которые заняты в производстве и восстановлении танков, это:

Уралвагонзавод – восстановление и модернизация Т-72. Восстановление и модернизация, а также в небольшом количестве производство Т-90;

Омсктрансмаш – восстановление и модернизация Т-80;

103 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-62;

61 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72, Т-80;

163 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72.

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия поставляла в войска от 300 до 400 танков, но не новых, произведенных с нуля, а отремонтированных, модернизированных, восстановленных после хранения.

В настоящее время 350-400 танков – это средний показатель ВПК России восстановления, модернизации, производства и ремонта в месяц. Из этого количества новой продукции российские оккупационные войска получают не более роты Т-90, все остальное – это прочие категории. Около 100 танков – это отремонтированные после получения повреждений, работы над которыми проводились преимущественно в рембатах.

В свою очередь, на складах и в центрах хранения на начало 2024 года в России оставалось:

Т-90А и Т90С – до 100 танков;

Т-72 – около 1 500 танков разной степени ремонтопригодности;

Т-80 – около 800 единиц разной степени ремонтопригодности;

Т-62 – до 600 единиц;

Т-54/55 – до 600 танков разной степени ремонтопригодности.

Таким образом, общее количество танков, находящихся на хранении в относительно и условно ремонтопригодном состоянии, составляет 3 600 единиц.

С учетом нынешних показателей интенсивности боевых действий и сохранения динамики потерь ОБТ у оккупационных войск, запасов (именно запасов) ремонтопригодных танков у России остается примерно на год.

Но важным нюансом является степень пригодности к ремонту, ведь с 2022 года с хранения снимались именно те машины, на восстановление которых можно было потратить минимум времени. Сейчас на складах и в центрах хранения остается именно та техника, ремонт которой требует больше времени и ресурсов.

ББМ

В России осуществляется как восстановление из запасов боевых бронированных машин, так и их полноценное производство. Основными предприятиями, задействованными в данных процессах, являются:

Курганский машиностроительный завод;

Волгоградский тракторный завод;

Арзамасский машиностроительный завод.

Кроме того, на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускающейся продукции. Например, Рубцовский машиностроительный завод модернизирует БМП-1 до модификации БМП-1АМ "Басурманин" с установкой боевого модуля от БТР-82А, радиостанции типа Р-168 и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммуникации.

До полномасштабного вторжения в Украину ВПК России передавал ежегодно в войска новой, восстановленной, отремонтированной и модернизированной продукции суммарно 350-450 единиц. Но с 2020 по 2021 гг. было передано рекордное количество ББМ – более 700, из которых минимум 300 – это были снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

Артиллерия

Российский ВПК работает более чем на 90% над восстановлением артиллерийских систем из складских запасов времен СССР. Производство новой продукции занимает незначительную долю от всех поставляемых в зону боевых действий артсистем.

На сегодняшний день советские запасы артиллерии у России в категориях "введенные в строй" и "на хранении" ориентировочно составляют:

Д-20 (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.);

Д-30 (122-мм) – около 450 (на хранении около 4 тыс.);

Мста-Б (152-мм) – около 450 (на хранении около 550);

Гиацинт-Б (152-мм) – около 100 (на хранении около 1 тыс.);

САУ Гвоздика 2С1 (122-мм) – около 400 (на хранении около 1,2 тыс.);

САУ Акация 2С3 (152-мм) – около 700 (на хранении около 800);

САУ Гиацинт 2С5 (152-мм) – около 150 (на хранении около 500);

САУ Мста-С 2С19 (152-мм) – около 400 (на хранении около 150);

САУ Пион 2С7 (203-мм) – около 100 (на хранении около 100);

САМУ Нона-С 2С9 (120-мм) – около 300 (на хранении около 500);

САМУ Нона-СВК 2С23 (120-мм) – около 30 (на хранении 0);

САМУ Тюльпан 2С4 (240-мм) – около 30 (на хранении 150).

В этот список не вошли 120-мм минометы типа 2Б11, 82-мм БМ-37, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", дивизионная пушка 85-мм Д-44 и прочие. В категории "на хранении" указывалось то количество, которое ориентировочно пригодно к восстановлению и может быть доведено до боеспособного состояния.

То есть в распоряжении РОВ остается в запасе примерно столько же стволов, сколько было уничтожено с 2022 года. Но при наличии количества отмечается ухудшающееся качество восстанавливаемой артиллерии.

Выводы

Россия не просто так занята в последнее время поиском стран, готовых ей продавать советскую технику. Налицо очевидное истощение запасов эпохи СССР на складах и в центрах хранения, а также ухудшение качества того, что осталось.

На третий год полномасштабной войны российский потенциал, который ряд экспертов называли бесконечным, истощился. И это прекрасно понимают в высоких кабинетах Кремля, в связи с чем и пытаются всеми возможными способами убедить весь мир в обратном – навязать мысль, что российская армия способна воевать вдолгую, если только ее не усадить за стол мирных переговоров. Разумеется, на ее же условиях.

Мирные переговоры России нужны как никогда, ведь через год будут появляться категории техники, которыми она не сможет воевать с нынешней интенсивностью, и начнется их потеря в минус, даже без возможности компенсации потерь в ноль.