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Война в Украине

Зачем Россия начала патрулировать Черное море подлодками

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Зачем Россия начала патрулировать Черное море подлодками
Зачем Россия начала патрулировать Черное море подлодками

По информации Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, в Азово-Черноморском регионе находятся четыре российские подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка", которые заняты патрулированием. В целом это не то чтобы не их функционал, но куда подевались другие, менее энергозатратные средства?

Четыре проблемные субмарины

Прежде всего давайте разберемся, каков состав российской подводной компоненты в Азово-Черноморском регионе и о каких конкретно субмаринах говорили в ЦСК.

К дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.6 "Варшавянка" относятся субмарины "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород". Все они были сданы заказчику примерно в один и тот же период – в 2015-2016 годах, и все являются носителями крылатых ракет морского базирования "Калибр" (по четыре пусковые установки на каждой).

Четвертой ДЭПЛ является представительница проекта 877В "Палтус" – "Алроса". Это довольно-таки не новая подлодка (1989 года), но интересна она не только своим возрастом.

В 1992 году, после принятия командой "Алросы" присяги Украине, пророссийская часть команды заблокировала субмарину и не дала войти в состав ВМСУ. Подлодка долгое время не выполняла своих функций, пока россияне ее не переправили в Новороссийск.

"Алроса" неоднократно находилась на ремонтных работах: в 1998-1999 гг., 2009 году (после которого у субмарины отказал двигатель), в 2011-2012 годах, а также с 2014 по 2022 год! После почти восьмилетнего ремонта и модернизации ДЭПЛ в спешке вернули в состав российского Черноморского флота, заявив, что подлодка получила возможность применять КРМБ "Калибр". Однако с 2022 года она так и не произвела ни одного пуска, что заставляет усомниться в этих заявлениях.

Видимо, в условиях резко сокращающегося флота российскому командованию пришлось спешно решать вопрос с самым скандальным долгостроем, который большую часть своей "службы" или стоял на ремонте, или не функционировал, что также заставляет задаться вопросом о функциональности "Алросы" и ее безопасности для ее же экипажа.

Что же до подлодок "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", то с учетом их выхода на службу эти ДЭПЛ уже нуждаются в регламентных ремонтных работах, но вместо этого они получили еще большую нагрузку.

Опасные воды Черного моря

С 2022 года Силы обороны Украины поразили и нанесли разной степени повреждения в Черном море не менее чем 56 российским военным кораблям и судам. Причем среди них немало патрульных кораблей и катеров, которые были поражены морскими дронами в ходе выполнения их прямого функционала – патрулирования в открытом море.

Стоит отметить, что только в 2024 году СОУ поразили не менее 11 российских кораблей, из которых патрульный функционал (или приближенный к нему) могли выполнять: ракетный катер проекта 12411М "Ивановец", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Эти корабли были повреждены и потоплены как в ходе патрулирования, так и во время нахождения в, казалось бы, безопасных бухтах. Для уничтожения применялись средства поражения воздушного типа – например, Storm Shadow/SCALP-EG, а также морские дроны типа MAGURA V5.

Примечательно то, что, согласно публикуемым российскими оккупантами видео, патрулированием Черного моря надводными средствами в последнее время занимаются именно украинские дроны, в то время как для россиян осталась только опция подводного патрулирования.

Выводы

На третий год войны Россия не может применять свой флот (а точнее, флотилию) для проведения надводного патрулирования в Черном море.

Оккупанты были вынуждены не только вывести весь боевой состав кораблей в Новороссийск, а часть даже в Каспийское море, но и для патрулирования акватории ЧМ задействовать подводную компоненту – поскольку потери надводной стали критическими. Причем применять (и достаточно активно) именно в тот период, когда этим подлодкам самое время отправляться на ремонт.

Источник:obozrevatel.com

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