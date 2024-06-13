Зачем Россия начала патрулировать Черное море подлодками

По информации Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, в Азово-Черноморском регионе находятся четыре российские подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка", которые заняты патрулированием. В целом это не то чтобы не их функционал, но куда подевались другие, менее энергозатратные средства?

Четыре проблемные субмарины

Прежде всего давайте разберемся, каков состав российской подводной компоненты в Азово-Черноморском регионе и о каких конкретно субмаринах говорили в ЦСК.

К дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.6 "Варшавянка" относятся субмарины "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород". Все они были сданы заказчику примерно в один и тот же период – в 2015-2016 годах, и все являются носителями крылатых ракет морского базирования "Калибр" (по четыре пусковые установки на каждой).

Четвертой ДЭПЛ является представительница проекта 877В "Палтус" – "Алроса". Это довольно-таки не новая подлодка (1989 года), но интересна она не только своим возрастом.

В 1992 году, после принятия командой "Алросы" присяги Украине, пророссийская часть команды заблокировала субмарину и не дала войти в состав ВМСУ. Подлодка долгое время не выполняла своих функций, пока россияне ее не переправили в Новороссийск.

"Алроса" неоднократно находилась на ремонтных работах: в 1998-1999 гг., 2009 году (после которого у субмарины отказал двигатель), в 2011-2012 годах, а также с 2014 по 2022 год! После почти восьмилетнего ремонта и модернизации ДЭПЛ в спешке вернули в состав российского Черноморского флота, заявив, что подлодка получила возможность применять КРМБ "Калибр". Однако с 2022 года она так и не произвела ни одного пуска, что заставляет усомниться в этих заявлениях.

Видимо, в условиях резко сокращающегося флота российскому командованию пришлось спешно решать вопрос с самым скандальным долгостроем, который большую часть своей "службы" или стоял на ремонте, или не функционировал, что также заставляет задаться вопросом о функциональности "Алросы" и ее безопасности для ее же экипажа.

Что же до подлодок "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", то с учетом их выхода на службу эти ДЭПЛ уже нуждаются в регламентных ремонтных работах, но вместо этого они получили еще большую нагрузку.

Опасные воды Черного моря

С 2022 года Силы обороны Украины поразили и нанесли разной степени повреждения в Черном море не менее чем 56 российским военным кораблям и судам. Причем среди них немало патрульных кораблей и катеров, которые были поражены морскими дронами в ходе выполнения их прямого функционала – патрулирования в открытом море.

Стоит отметить, что только в 2024 году СОУ поразили не менее 11 российских кораблей, из которых патрульный функционал (или приближенный к нему) могли выполнять: ракетный катер проекта 12411М "Ивановец", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Эти корабли были повреждены и потоплены как в ходе патрулирования, так и во время нахождения в, казалось бы, безопасных бухтах. Для уничтожения применялись средства поражения воздушного типа – например, Storm Shadow/SCALP-EG, а также морские дроны типа MAGURA V5.

Примечательно то, что, согласно публикуемым российскими оккупантами видео, патрулированием Черного моря надводными средствами в последнее время занимаются именно украинские дроны, в то время как для россиян осталась только опция подводного патрулирования.

Выводы

На третий год войны Россия не может применять свой флот (а точнее, флотилию) для проведения надводного патрулирования в Черном море.

Оккупанты были вынуждены не только вывести весь боевой состав кораблей в Новороссийск, а часть даже в Каспийское море, но и для патрулирования акватории ЧМ задействовать подводную компоненту – поскольку потери надводной стали критическими. Причем применять (и достаточно активно) именно в тот период, когда этим подлодкам самое время отправляться на ремонт.