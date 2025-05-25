Зачем Кремль обостряет риторику сейчас: на кого рассчитаны заявления Путина

В России два главных оружия – понты и военные преступления. И текущее обострение воинственной риторики руководства РФ – оси эти "буферные зоны", "нелегитимный зеленый", "устранение режима" – об этом.

Путинские понты и блеф являются основным приемом российской дипломатии, особенно активным в последние три года. Главный триггер активизации этой риторики сейчас – отказ Украины капитулировать, несмотря на давление со стороны Трампа и России. Россия решила продолжить линию на эскалацию информационного давления.

РФ уже не может к реальному усилению военного давления на достижение заявленных целей. Наблюдается неустанное снижение ее военного и экономического потенциала, что подтверждается:

Исчерпание запасов артиллерии и бронетехники, растущая зависимость от внешних поставщиков вооружений (например, КНДР относительно артиллерийских снарядов). Негативной макроэкономической динамикой при отсутствии инвестиций, включая ограниченную инвестиционную активность Китая. Да, прямые китайские инвестиции за годы войны не демонстрируют какой-либо положительной динамики. Тактика "мясных штурмов" в конце концов может настолько истощить российский потенциал, что проблемой будет удержание того, что уже увлечено. Внутренне экономическая ситуация в РФ характеризуется пессимистическими ожиданиями и скоплением публичной усталости от войны.

Так что российская риторическая эскалация преследует несколько целей:

Воздействие на администрацию Дональда Трампа. Попытка убедить американское руководство (подтвердить мнения в голове Трампа) в якобы непобедимости РФ и ее способности к длительной войне с целью побуждения к усилению давления на Украину и ЕС. Внутриполитическая стабилизация. Проекция уверенности в внутренней аудитории (элите и население) для нивелирования растущей усталости от войны и ухудшения социально-экономической ситуации. Тестирование реакции Запада и дестабилизация Украины: Зондирование границ допустимого в международной реакции, а также предоставление пропагандистских нарративов лояльным политическим силам и агентам влияния на Западе и антиукраинским элементам в Украине и за рубежом. Целью является дискредитация украинской государственности, в частности из-за атак на легитимность украинской власти.

Однако эффективность указанной российской стратегии ограничивается рядом факторов:

Устойчивость украинского государства и украинского общества, несмотря на все попытки их расшатать, держат довольно монолитно. Объективная неспособность РФ воплотить заявленные опасности военным методом. К примеру, создание масштабной "буферной зоны" требует в 10 раз больших территориальных достижений, чем за весь предыдущий год. Консолидированная позиция Украины и Европы ограничивают возможности трампа для давления на Украину. Пророссийская риторика Трампа становится все большей проблемой для него. Слабая позиция по отношению к Путину (при отсутствии реальных уступок со стороны Кремля) негативно воспринимается в самих США. Что уже побудило республиканцев работать над ссылкой на санкции.

Стратегия Украины в текущих условиях заключается в продолжении курса на истощение России. Основная цель – максимальное ослабление военного и экономического потенциала РФ из-за максимально дорогостоящего для россиян обмена территорий на время и потери.

Конечная цель – создание условий для перехвата стратегической инициативы после критического истощения сил врага – по аналогии со "стодневным наступлением" Антанты в Первой мировой войне.

Эта стратегия безальтернативна, поскольку РФ не планирует честных переговоров и будет воевать, пока выход из войны не станет Путину единственным способом сохранить режим.

Главная задача украинской и европейской дипломатии – не дать Западу купить российский блеф. Чем хуже ситуация для РФ, тем больше будет "понтов" и меньше реальной возможности. Украинскому обществу важно выдержать все это давление психологически и нейтрализовать враждебное информационное влияние – внутреннее и внешнее. Особенно во время российской летней кампании. Выдержать – единственный реальный путь к миру.