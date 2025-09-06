В Кремле резко засуетились перед юбилеем ООН

В кремле знают: с 9 сентября на сессии Генассамблее ООН их поджидают крупные неприятности. Поэтому лавров 4 сентября передал в секретариат ООН письмо, где утверждает, массовые убийства и пытки в Буче были инсценировкой Запада, и потребовал его распространить. Так как лавров подозревал, что Гутерриш может побрезговать делать это, то 5 сентября сообщил о передаче письма СМИ.

На подходе новые письма лаврова о том, что пыточной в Ягодном в Черниговской области не было, что космические войска РФ не разбомбили роддом в Мариуполе, и что все другие злодеяния русских – это гнусные инсценировки и провокации Запада, в том числе пресловутое "СВО". Единственное, что не объяснил лавров – чьей инсценировкой являются сама РФ и её МИД.

Эта миссия досталась медведеву, который резко активизировался в направлении Финляндии. Медведев приехал 5 сентября на границу и в пушкинском стиле стал "грозить отселе и оттели", но не шведу, а финну. В кремле подозревают, на Генассамблее будут прилёты по РФ не только со стороны Украины, но и Финляндии. Кремлёвцы и раньше подозревали нечто такое. Но совсем взбеленились, когда 3 сентября прочли в "Ройтере" интервью Александра Стуббе о том, что Финляндия победила в войнах с СССР, так как сохранила свою независимость.

Это был сильный удар по "легендарной и непобедимой" армии, которая никогда войн не проигрывала, и всегда вела исключительно оборонительные и справедливые войны, в ходе которых захватила одну шестую часть суши, находясь в обороне. "Путин" в Пекине чуть чаем не поперхнулся, когда узнал об интервью Стубба.

Поэтому захарова с медведевым были срочно брошены закрывать брешь, пробитую Стуббом, и комментировать его интервью. Комментарии были в великороссийском стиле – Финляндия, грязная и мерзкая пособница Гитлера, и далее понеслась Маша по кочкам. Типично по-русски забыли упомянуть, что в 1939 г. СССР напал на Финляндию, будучи в союзе с Рейхом, а в 1941 г. снова напал на неё через три дня, после нападения Рейха на СССР. Так же забыли сообщить, что Финляндия по пакту Молотова – Риббентропа в 1939 г. отходила к СССР, Норвегия к Германии, а Швеция объявлялась буферной зоной между ними. Поэтому Гитлер и не оккупировал Швецию, ожидая, что Сталин признает реалии на земле, и подпишет с ним мир в Стамбуле или в Стокгольме. В обоих СССР и Рейх долго вели переговоры об этом.

Медведев, когда прибыл со свитой на финскую границу к закрытому пункту перехода, не стал извиняться перед финнами за прошлое, а сразу взялся за будущее и обвинил их в подготовке к нападению на РФ. Финляндия, в отличие от Польши и стран Балтии, таки закрыла полностью границу с РФ. Даже для товаров, идущих в Индию и Кыргызстан.

Медведев устроил брифинг у закрытого КПП в Светлогорске, но неожиданно попал в засаду. Российская журналистка с тревогой спросила его: "Вчера в Париже коалиция желающих разработала очередной набор мер безопасности для Украины, насколько всё адекватно на текущий момент?". Медведев взорвался и заявил, что всё это "чушь собачья", "ересью" они там в Париже занимались, и "пусть засунут в жопу" эти бумажки.

Причина нервного срыва у медведева проста – в Париже сделали два больших дела.

Первое, уговорили Украину обратиться в ООН с официальным письмом о военной помощи и коллективной самообороне для отражения агрессии РФ. Второе, 26 стран, в их числе Австралия и Япония, не являющиеся членами Альянса, согласились её оказать, как только появится такое обращение Украины.

Марк Рютте приоткрыл занавес об этом, когда вечером 4 сентября написал в "Х" – "Украина суверенное государство, так как почему мы должны спрашивать у РФ, размещать в ней войска или нет?". Это вполне согласуется с первым из пяти пунктов Си Цзиньпина о "суверенном равенстве" как руководстве для изменения глобального менеджмента и реформирования ООН, оглашённом им на ШОС.

В кремле блог Рютте читают. Поэтому медведев забросил пруд с уточками и срочно явился на границу с Финляндий корчить страшные рожи. Но медведева просили не сильно зарываться, так как Стубб играет в гольф с Трампом, был приглашён на его доклад о встрече с "путиным" на Аляске, и сейчас интересен американским СМИ не меньше, чем Макрон, Мерц, Стармер или обаятельная Мелони. Вдобавок войска США стали строить казармы в Финляндии ещё при Байдене. В итоге медведев резко вспомнил, что когда он был премьером РФ, то Стубб, будучи премьером, якобы дал ему номер своего телефона и предложил звонить, если что. Стубб премьером был всего год с июня 2014 по май 2015 г. и у медведева явно проблемы не только с исторической, но и личной памятью.

В кремле правильно догадывались, что Трамп не Байден, и если Украина обратится к ООН с просьбой разместить войска, то он согласится и забьёт на вето РФ, а не будет долго обсуждать с юристами, можно так или нельзя, и искать как бы сойтись по середине. Если прибегнуть к терминологии медведева, то Трамп просто скажет, не занимайтесь ересью и засуньте себе в жопу эту собачью чушь с вето. Заодно и свою ядерную бомбу.

Трамп оправдал такие подозрения кремлёвцев быстрее, чем они могли ожидать. Пока медведев грозил финнам, он своим юбилейным 200-ым указом переименовал Пентагон из Министерства обороны в Министерство войны. Можно сказать, символично задвухсотил РФ, поскольку так Пентагон назывался во время Второй мировой войны. Теперь Конгресс должен утвердить это или отклонить, поэтому скоро все узнают, ху из кто в нём. Но пока Конгресс будет совещаться, министерство войны в США может законно существовать. Переименование означает, США от доктрины обороны и сдерживания переходят к неким стратегиям наступления.

В результате из кремля ещё днём 5 сентября позвонили в Белый дом, чтобы спросить, найдёт ли Трамп время для поговорить по телефону с "путиным" об Украине и сложной обстановке в мире до начала сессии Генассамблеи ООН. Это Генассамблея ещё не начала слушания о Рюриковичах, печенегах с половцами, "Диком поле" и диких русских в нём.