В армии РФ мятеж? О чем говорят громкие аресты российских генералов

Там у россиян задержан дежурный генерал в Минобороны. Конечно, за коррупцию. Итак, мечта "либералов-навальнистов" все-таки сбывается? С "коррупцией" борются? "Прекрасная Россия будущего" наступает?

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Насправді, усім очевидно, що все це не може мати відношення до "корупції", адже тоді не зрозуміло, чого "корупцію" помітили саме зараз? Загалом, російська імперська система від "корупції" не віддільна, бо коли у всій політиці є лише один "володар", і купа "холопів", які можуть займати найвищі місця, але все одно – лише "милістю" володаря, і будь-якої миті усе втратити. То яка ще розвага їм лишається, окрім як будівництво диких, кічевих палаців, та одержання на це "ренти" від власної посади?

Ні, тут, звісно, справа не у корупції, а у тому, що потрібно зменшити політичну роль армії, яка, за умов війни, очевидно посилюється. Наближається річниця пригожинського "заколоту". І якщо на офіційному рівні про нього, звісно, ніхто згадувати не буде, то це не означає, що хтось щось забув.

Ідея про заколот в армії РФ може видаватися вершиною шизофренії? Як можна думати про заколот від "системних", вгодованих та лояльних російських генералів? Воно-то, звісно, все так, але російський керманич не може не мислити категоріями заколотів, змов та зради. Це "ціна" за побудову рабовласницької системи з відсутністю будь-яких нормальних політичних інститутів та ролі громадянського суспільства.

Якщо ти звик вирішувати усі проблеми у силовий спосіб, ти будеш завжди з недовірою ставитися до будь-яких носіїв сили. При чому, це засвідчувала російська історія у періоди нечуваної навіть за місцевими мірками тиранії. Як от за часів "опричнини" або "37-го року" ХХ сторіччя. Хто тоді був у числі основних "жертв"? Переважно – військова еліта.

Зараз черговий період "тиранічного ренесансу". Відповідно, потрібно боротися зі "змовами" серед армії. Ну і нагадати генералам, хто головний у системі, а хто просто "привілейований персонал".

Думаю, там це все буде лише наростати. До речі, смішно, як традиційні репресивні практики вписуються у новітній та популярний "антикорупційний дискурс".