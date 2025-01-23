Украина не может выиграть войну, находясь только в обороне

Ключевая фраза в свежем интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "Украина не может выиграть войну, находясь только лишь в обороне" является совершенно верным тезисом, который должен стать в 2025 году определяющим как для внутренней, так и для внешней политики нашей страны.

Но как нам выйти из состояния обороны и как выиграть войну? Какая роль в этом отводится 47-му президенту США Дональду Трампу, а что зависит от нас? Какие важные решения необходимо принять? Давайте разберемся.

С конца 2023 года Украина была вынуждена придерживаться оборонной стратегии ведения войны. Эта вынужденная мера была обусловлена как весьма посредственными результатами "Запорожского наступления", так и тем, то российские оккупационные войска развернули масштабную наступательную кампанию, стартовавшую в октябре с Авдеевского направления – на фоне блокирования Республиканской партией США помощи Украине.

Вполне ожидаемо, весь 2024 год был посвящен обороне. Но главный ее функционал – это истощение, изматывание врага. И в 2024 году Силы обороны Украины справились с этой задачей, на мой взгляд, великолепно. РОВ понесли такие потери, каких они не несли не только суммарно за 2022 и 2023 годы, но и за 30 лет войн и конфликтов, в которых принимала участие РФ. Об этом я детально писал в материале "Война в Украине: армия России в 2024 году понесла самые большие потери за время своего существования. Детальный анализ".

Но оборона – это не только истощение врага, но и неминуемая потеря позиций, территорий. Этот фактор расценивается обществом как упаднический и пораженческий. Простому, среднестатистическому обывателю очень сложно понять, что в этом непростом процессе и куется будущая победа, момент для которой терпеливо выжидается.

Но все же, исключительно истощая врага, без перехода в наступление невозможно победить. Однако Украина не переходит и, скажу откровенно, уверен, что не перейдет в эту фазу в ближайшие полгода. Причин этого несколько, и о каждой из них поговорим отдельно.

Политический климат

Ближайшие полгода политический климат в мире будет меняться, и причина этого торнадо – Дональд Трамп. Именно 47-й президент США будет определять мировые тенденции в политике в ближайшей перспективе, и Украина должна адаптироваться к этим условиям. Причем не просто адаптироваться, а и подстроить под себя.

Для дипломатического сектора важной задачей будет убедить Трампа, что перемирие с Россией – это путь в никуда, в бездну еще большей, более масштабной войны и что врага необходимо добивать, когда он истощен как никогда. Но при этом классические дипломатические пути, которым обучался наш дипсектор в высоких аудиториях фундаментальных ВУЗов, не будут работать. Дональд Трамп не политик, он бизнесмен и свою внешнюю политику он строит именно на бизнес-основе.

Очень сложным и крайне непростым будет не только для Украины, но и для Европы переводить политически законсервированную систему взаимоотношений в исключительно коммерческую.

Хотите привлечь Дональда Трампа – предложите ему сделку. Не рассказывайте ему слезные истории про Бучу и Ирпень, не водите его к стене памяти у Михайловского собора, не показывайте ему фотографии Мариуполя в марте 2022 года. На таких людях это не работает, как и вся эта демагогия про справедливость, страну-жертву и страну-агрессора, прочую "высокопарную лапшу", которую на уши бизнесмену не повесишь.

Бизнес. Предложение. Выгода. Это принципы будущего диалога с новой администрацией Дональда Трампа.

Что Украина может предложить Дональду Трампу, от чего он не сможет отказаться? Много чего. Например, приоритет американским строительным компаниям в вопросе восстановления в прошлом временно оккупированных территорий. Многомиллиардные контракты на десятилетия! Но для начала эти территории следует освободить от оккупации российских захватчиков и вернуть в состав Украины.

Или, например, восстановление добывающей отрасли на освобожденных территориях, а также разведка и добыча ресурсов на новых месторождениях, в том числе сланцевых залежей. Приоритет в сотрудничестве и совместных проектах также будут отдавать компаниям из США. Но, опять же: эти территории сначала нужно освободить…

Множество вариаций бизнес-предложений, которые понятны и логичны уху и разуму Дональда Трампа, который будет видеть выгоду и прибыль, а не замкнутый цикл кругооборота бюджетных средств. И чтобы убедить президента США в выгоде помочь Украине в войне так, чтобы все эти привлекательные территории для американского бизнеса были доступны для освоения, необходимо время. Это и есть тот политический климат, который мы должны создать в отношениях с 47-м президентом США. Очень сложный процесс, который простимулирует будущее наступление, сокрушительное и неудержимое, одной волной до краха всей российской недоимперии.

Но на этом пути у нас имеются не только внешние препятствия, но и внутренние, решение которых не менее важное и сложное, чем склонить Трампа исключительно на нашу сторону.

Внутренний климат

Для наступления, которое бы разгромило российские оккупационные войска, Украине от США нужно столько оружия, техники, сколько мы не получали от Джозефа Байдена. Такие поставки, если Дональд Трамп увидит в них коммерческую перспективу окупаемости, займут время – и это не дни и не недели, а месяцы. Но, помимо этого, есть и другие проблемы, которые необходимо решать уже сейчас, чтобы не оказаться завтра в патовой ситуации. Это – нехватка людского ресурса.

В Силах обороны Украины недостаточно людского ресурса и резервов для того, чтобы не только удерживать оборону, но и проводить контрнаступательные операции. Особенно такого масштаба, который бы мог сокрушить РОВ.

Для решения проблемы с нехваткой людей должна быть полностью переосмыслена политика по мобилизации. И это не самый простой и максимально губительный для демографии процесс уменьшения мобилизационного возраста до 18 лет, а непопулярный для многих высокосидящих процесс расширения опций рекрутинга, прав военнослужащего и финансовая мотивация добровольцев.

У нас не так много времени, чтобы сформировать новую систему пополнения СОУ, не основанную на давно не популярных (признаем и будем честны) для большинства неких идеологических и патриотических догмах, а на совершенно иных, но вечных принципах, которые имеют финансовую подоплеку.

Пришел добровольцем в ТЦК – получи 500 тысяч гривен. Или миллион. Разовая выплата, от которой мало кто откажется.

Не так давно фактический советник 47-го президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет, дабы привлечь сотни тысяч новых военных. А почему Уолтц не предложил выделить Украине миллиард долларов, чтобы обеспечить разовые выплаты 100 тысячам добровольцам в сумме по 10 тысяч долларов? Или даже 50 тысячам добровольцев по 20 тысяч?

Если в феврале заработает такая программа, то такое финансовое стимулирование значительно повысит показатель добровольцев. Особенно при правильном позиционировании в информпространстве рекрутинга – с предварительной припиской к тем бригадам, к которым рекрут изъявляет желание присоединиться.

50 тысяч – это серьезная ударная сила. Она во время подготовки, мотивации и полном обеспечении (особенно распределенная между боевыми, опытными подразделениями) может создать именно тот прецедент, на который намекал Александр Сырский – не находиться в обороне, а наступать и побеждать.

Но для этого необходима как серьезная внешнеполитическая, так и внутренняя работа. Причем они не просто должны проводиться одновременно – мы должны быть достаточно смелыми, чтобы их проводить. Ведь, согласитесь, наш дипсектор – это дипломаты, а не деловары, а наш внутренний политический климат продолжает доить тему гражданского долга, патриотизма и идеологические догматы, дабы не платить добровольцам. И это при довольно атрофированной форме рекрутинга у большинства бригад, которые как черта лысого боятся коммуникаций с общественностью.

Выводы

На протяжении 2024 года мы формировали условия для ослабления России и, несмотря на непонимание среди обывателей, поставленные цели были достигнуты. В первой половине 2025 года мы будем продолжать придерживаться этой стратегии по вполне объективным причинам – к контрнаступлению с высоким результатом мы не готовы.

Для того чтобы провести это контрнаступление, необходимо склонить Дональда Трампа исключительно на свою сторону. Проще говоря, ему нужно сделать такое предложение, в сравнении с которым все другие его идеи просто померкнут, и тогда в техническом плане мы от США получим намного больше, чем получили с 2022 года от Джо Байдена.

Но мы должны решать и внутренние проблемы, связанные с нехваткой и недоукомплектацией подразделений. Рационально распределять ресурсы и менять подходы в вопросах рекрутинга, вводить обязательную, неотвратимую финансовую стимуляцию.

Украина не может выиграть войну, находясь только лишь в обороне, но чтобы перейти в наступление, необходимо пройти очень непростой путь, вынуждающий действовать и адаптироваться в совершенно иных климатических условиях. И от того, насколько быстро мы адаптируемся к этим условиям, и будет зависеть наше будущее.

Сейчас, без преувеличения, вопрос стоит ребром – о борьбе не на жизнь, а на смерть.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".