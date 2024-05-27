rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Война в Украине

Циничный расчет Кремля. Зачем россияне блокируют обмены пленных

Петр ОлещукПетр Олещук

Циничный расчет Кремля. Зачем россияне блокируют обмены пленных
Циничный расчет Кремля. Зачем россияне блокируют обмены пленных

Думаю, некоторые могли слышать о заявлениях российской пропагандистки "боброедки-симонян", которая обвинила украинскую сторону в нежелании обменивать военнопленных. Мол, не хотят менять тех, кого предлагают и т.д.

Вопрос освобождения украинских пленных остается одним из наиболее острых для общества. Многие украинские военнослужащие находятся в плену уже более двух лет. В частности, речь идет о защитниках "Азовстали". Все это время родные военнопленных ждут их освобождения.

Далее текст на языке оригинала

Росіяни це розуміють, а тому б'ють у те, що вони вважають нашим слабким місцем. Бо для них людяність – це слабкість, самі вони ніколи нікого не шкодували і не шкодують. Ні чужих, ні своїх.

При цьому, сам процес обміну полонених справді йде дуже повільно, а останнім часом – взагалі загальмувався через позицію російської сторони, яка, очевидно, просто не зацікавлена у звільненні власних військовослужбовців.

Послухайте останнє інтерв'ю представника "Азова" Коротевича. Він чітко говорить про те, що не вірить у звільнення українських полонених без застосування якихось додаткових матеріальних або санкційних стимулів з боку "Заходу" по відношенню до росіян, бо звільняти своїх полонених росіяни явно не збираються.

Росіяни блокують обміни полонених, але, одночасно, поширюють інформацію, що їх блокує Україна.

Розрахунок росіян простий. У такий спосіб вони прагнуть впливати на рідних військовополонених, мотивувати їх до акцій протесту та суспільного невдоволення.

Цинічний розрахунок росіян полягає у тому, що вони прагнуть використовувати будь-яку зачіпку для ведення інформаційної війни проти України. Починаючи від прямого тероризму у вигляді обстрілів міст, жилих кварталів, знищення електростанцій, аби цивільні громадяни лишалися без електроенергії, і завершуючи спекуляціями довкола військовополонених та заручників.

При цьому необхідно враховувати, що росіяни люблять брати цивільних українських заручників і потім видавати їх за військовополонених, оскільки брати в полон цивільних – прямий воєнний злочин, і вони це знають. Але набирають заручників з числа цивільних, щоб потім використовувати їх для власних цілей, у тому числі – пропагандистських.

Тому до будь-якої інформації від росіян треба ставитися обережно, а бажано взагалі не зважати на неї, допоки вона не буде підтверджена або спростована з серйозних джерел.

Інформаційна війна загострюється, і до цього теж треба бути готовими.

Источник:facebook.com

Война в Украине