Рашистская бомбардировка с 6 на 7 сентября более 800 дронами и ракетами стала ещё одним шагом отчаяния кремлёвцев вслед за письмом лаврова в ООН о Буче и руганью медведева из-за гарантий безопасности Украине, обсуждавшихся в Париже 4 сентября с участием Виткоффа. Это не единственный ход, сделанный ими за выходные.

7 сентября "смотрящий" за флотом патрушев явился в "Коммерсантъ" и поведал, что украинцы не могли взорвать в 2022 г. "Северный поток", вопреки утверждениям немецкой прокуратуры и СМИ. Для кремлёвцев это утверждение такое же надругательство над непобедимостью расеи, как и слова Стубба, что Финляндия выиграла обе войны у СССР. Если такое продолжится, то в 2026 г. в Италии отметят 170-летие победы над расеей в Крымской войне 1853-1856 г. Сардинское королевство в ней прямо участвовало. Причём блестящей победы, так как итальянцы потеряли всего с десяток солдат, и то от дизентерии, а не от пуль.

Поэтому патрушев сказал "Коммерсанту", что он, как и "путин", категорические не согласен с тем, что трубопровод взорвали украинцы, арендовавшие в Польше яхту по румынскому паспорту. Патрушев заявил, такое могли сделать только британцы, так как у них столетия опыта плавания по морям. По сути, патрушев требует от США уговорить британцев взять подрыв "Северного потока" на себя, но не говорит, что взамен.

Статус не позволяет ему делать такие предложения как "путину", который сказал, что готов разрешить компаниям из США и КНР совместно бурить в РФ. Но так как "путин" не встретился с Зеленским для объявления о прекращении огня в отведенный Трампом срок до сессии Генассамблеи ООН, то его предложение совместно бурить не вызвало ни у кого энтузиазма даже в РФ. Наоборот, в Москве стали готовиться к ужесточению санкций и к другим неприятностям от Трампа.

В Белом доме тоже не скрывают, что готовятся к этому. Об ужесточении санкций прямо сказал глава минфина Скотт Бессант, ряд советников Трампа, и он сам. В "Ассошиэйтед пресс" недвусмысленно "утекло", что 8 сентября в США прибудет группа европейцев для практического обсуждения. В Москве так разнервничались, что 7 сентября заявили через своё посольство в Брюсселе, что Бельгия стремительно погружается в русофобию и может конфисковать 280 млрд. денег у РФ. Орбан опять выразил протест против конфискации, но такая у него роль.

Если США – это федерация, то ЕС – конфедерация. Из-за этого ЕС имеет трудности в виде Орбана с Фицо и бесконечных совещаний, но конфедерация позволяет их самобытно преодолевать. Бельгия такой же субъект конфедерации, как и Венгрия, но так как деньги РФ лежат в Брюсселе, а не в Будапеште, то бельгийцы могут Орбана игнорировать, чего и опасаются в Москве. Венгрия в накладе не останется, поскольку эта конфискация сократит затраты из бюджета ЕС на помощь Украине, что позволит увеличить дотации Будапешту.

Нечто такое произошло 5 сентября в Ужгороде, где председатель Совета ЕС Антониу Кошта встретился по очереди с Зеленским и Фицо. Кошта показал Фицо схемы и гарантии ЕС для Словакии по углеводородам и деньгам за транзит в Украину, и тот остался доволен. После этого Фицо надо было лишь сфотографироваться за столом с Зеленским для СМИ и изобразить переговоры. В Словакии в обороте евро, в отличие от Венгрии с её форинтами, поэтому Фицо более сговорчивый, чем Орбан.

Сейчас появился и такой рычаг давления на Орбана как Трамп, которому тот не может отказать. Он называет себя единомышленником Трампа по борьбе с евробюрократией и за возврат к религиозно-консервативным ценностям, и точно не будет разрушать этот имидж. Поэтому, если Трамп скажет, надо бомбить Москву, то Орбану придётся согласиться, даже без обычного требования денег у ЕС.

Транзит через Венгрию и Словакию имеет очевидную важность в контексте методов РФ вести переговоры.

Ещё весной прогнозировали, что Москва ближе к отопительному сезону попытается сделать финальный ход – двумя-тремя очень крупными бомбардировками максимально повредить теплогенерацию в Украине, чтобы посмотреть: подпишут ли с ней после этого договор о капитуляции Украины или нет. Поэтому РФ пойдёт по пути Хамас и будет неуклонно увеличивать число "летающих труб", чтобы пробить украинский "Железный купол". Именно это и происходит, число запускаемых ею дронов при атаках с весны выросло с 300 до 800. Ракет используют немного, копят для двух-трёх решающих ударов, после которых могут даже предложить покупать газ в РФ.

Герасимов в ожидании, что план "Капитуляция в три ракетно-дроновых хода" достигнет цели, демонстрирует карту, где закрашивает юг Украины до Одессы как территорию РФ. Пропагандисты стали вещать о "диком поле", где Екатерина ІІ построила Одессу, так как Рюриковичей к Одессе сложно подтянуть.

Эти радужные ожидания нагло портит Трамп, который не только вызывает "путина" на ковёр на Аляску, ставит дедлайны и прописывает санкции Индии, но и отказался ответить прямо на вопрос, высадит он десант в Венесуэле или нет. Если Мадуро переедет в Москву вслед за Асадом к Януковичу, то после этого даже Куба с Эритреей начнут посылать РФ по курсу русского корабля. Если не высадит, а лишь продолжит наносить удары по объектам наркобизнеса Мадуро и его картеля "Солнце", то репутация РФ в узких кругах упадёт ещё ниже, чем после 12 дней израильско-иранской войны.

Операции по спасению Мадуро и открытию фронта в Венесуэле явно не было в плане у герасимова. Но ещё более неудобно, что Трамп не согласовывает сроки с герасимовым, чем принуждает угрозой совместных с ЕС санкций запускать план "Три финальных удара по Украине" во время юбилейной Генассамблеи ООН. Но реализовывать его на юбилее ООН – это нарываться на нечто большее, что дискуссии о Рюриковичах и "диком поле".

В конструкторском бюро на Банковой не просто так каждый месяц изобретают новое имя для новой украинской ракеты. В РФ возмущаются, и кричат, что это не украинская, а британская или ещё чья-то ракета, и украинская в ней только труба. Хочется спросить, а вам не всё равно, какими ракетами будет осуществлён план выключения теплоэнергетики в РФ, похожий на план герасимова? Есть и ещё один вопрос, в Украину переток энергии пойдёт через Венгрию и Словакию, а в Москву, наверное, из КНДР и Китая?

В итоге не только у медведева случился нервный срыв на границе с Финляндией, но и у всего Центра принятия решений в кремле. В результате этого в Киеве пошёл чёрный дым из здания Кабмина. Кремлёвцы поспешили сделать это до сессии ООН. Но Келлог сказал, это вы совсем зря сделали, а Иветта Купер, новая глава МИД Великобритании, заявила протест. Патрушев впустую сходил в "Коммерсантъ", теперь британцы подрыв "Северного потока" не возьмут на себя ни за что.

Процесс усмирения "взбесившейся бензоколонки" можно было ускорить и упростить, если бы в феврале послушались Трампа и провели президентские выборы, чтобы сменить менеджмент в Украине. Вместо этого на седьмом году президентства Зеленского стали приставать к Трампу, когда истекут те 24 часа, за которые ты обещал прекратить войну? Затем была кампания: Трамп – это агент кремля "Краснов" с 1980-ых. Но так как она провалилась, то теперь Портников рассказывает Фейгину, что Трамп не агент, а просто идиот и наивный дурачок, которого "путин" ловко водит за нос. Фейгин утвердительно поддакивает, но даже "рыбки гуппи" уже офигевают от такой "аналитики".

В целом общение Зеленского с Трампом напоминает анекдот о человеке, который всё время задавал богу вопрос, почему ты не помогаешь мне выиграть миллион в лотерею. Бог смиренно ответил, дай мне шанс, купи лотерейный билет. Так как выборы не назначили и менеджмент не обновили, то Трамп попросил одеть костюм, подписать договор о недрах, и отправить официальное письмо о вводе войск в ООН, если нельзя просто купить билет и провести выборы. Костюм есть, договор как-то подписали, осталось отправить письмо в ООН.