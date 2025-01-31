Стремительные потери, но серьёзный противник: что показали три месяца боев с северокорейцами на Курском направлении и чего ожидать

Согласно опубликованной в южнокорейских СМИ информации с отсылкой на Объединённый комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, Ким Чен Ын утвердил отправку в Россию подкрепления уже присутствующим там силам КНА. В целом это ожидаемое решение и вторая волна может быть не последней в 2025 году.

Каков результат трех месяцев боев при участии северокорейцев? Насколько они подготовлены и представляют опасность? Существует ли риск их задействования в зоне боевых действий в Украине?

На сегодняшний день потери северокорейского контингента в Курской области уже превышают 5 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом существенных изменений ситуации в пользу российского командования в Курской области не произошло – обширная зона контроля Сил обороны Украины на территории РФ как была, так и остаётся.

Хочу напомнить, что по состоянию на 1 ноября 2024 года под контролем СОУ и в серой зоне суммарно находилось 970 км² Курской области. В настоящее время - 630 км². Средний показатель потерь северокорейских военных с момента их задействования (за прочти три месяца боев) составил около 60 человек в сутки.

Подчеркну, что речь именно о северокорейских потерях, в то время как суммарные потери российских оккупационных войск в Курской области в разы выше.

Какие можно сделать выводы из всего вышеизложенного и полученного за эти три месяца опыта боестолкновений с северокорейцами? Какие они воины, насколько опасны (или наоборот) и чего следует ожидать от последующих волн КНДР?

Кто ты, чучхе?

Как уже было сказано, на сегодняшний день северокорейский контингент имеет потери около 5 тысяч человек. При условии, что по разным данным в Россию было отправлено от 11 до 12 тысяч военных КНДР, за три месяца активных боевых действий Корейская народная армия (КНА) в составе курской группировки понесла потери более 40%.

По российским меркам 11-12 тысяч человек - это не полноценный армейский корпус. Например, как 3 АК, формировавшийся в 2022 году в Мулино, который должен был иметь 15 тысяч человек личного состава, а был отправлен в зону боевых действий в Украину в количестве 11,5 тысяч оккупантов. Но при этом ни один российский армейский корпус не терял 40% состава настолько стремительно - фактически выходя за пределы своей боеспособности.

Говорит ли это о том, что северокорейские военные слабые и непрофессиональные бойцы? Категорически – нет!

Высокие потери военных КНА обусловлены в первую очередь крайне пренебрежительным отношением к ним командования РОВ. Куда более пренебрежительным, нежели это было, например, даже с зэками ЧВК "Вагнер". Еще до активного применения северокорейских военных в Курской области у группы "Информационное сопротивление" была информация о том, что этих бойцов КНА не намерены комплектовать техникой, то есть – это будут исключительно пехотный подразделения. От 11 до 12 тысяч просто пехоты, имевшей самое тяжелое вооружение в своем распоряжении 60-мм минометы - что это, если не стадо на убой?

Именно это мы и наблюдали на протяжении трех месяцев. Военных из КНДР использовали в формате мясных штурмов, не обеспечивая не то что основными боевыми танками и боевыми бронированными машинами, им даже не выдавали гражданский транспорт для штурмов типа УАЗ, "Жигулей" или "Нив", которые сейчас используют РОВ. Все, на что могли рассчитывать северокорейцы в вопросах поддержки штурмов, так это редкое артиллерийское сопровождение, дроны, а также эвакуация тел погибших и раненых.

Кроме того, отправляемые в штурмы подразделения не обеспечивались связью с приданными российскими подразделениями, а если им и выдавались рации, то в количестве одной на 2-3 бойца.

Таким образом высокие потери северокорейских военных обусловлены тем, что командование РОВ их попросту отправляет в расход, не считаясь с их реальными возможностями. А они, стоит признать, куда выше среднестатистического российского "чмобика".

Прежде всего северокорейские бойцы отчаянные и смелые. Создается впечатление, что понятия смерти для них не существует. Перед тем, как вся эта масса на убой появилась в Курской области, мы слышали много историй о том, что они дезертируют, разбегаются, но как мы можем видеть – это не так. Два пленных на 5 тысяч потерь - это показатель того, что одно дело дешевые ИПсО относительно врага, которого вы не то, что не изучили, но вообще не знаете, а совсем другое - объективная реальность.

Фиксировались случаи, когда раненые северокорейцы, которых не было возможности эвакуировать, заканчивали жизнь самоубийством. И в соотношении с российскими суицидами пропорция намного выше (в течение трех месяцев).

Также на себя обратила внимание высокая слаженность действий бойцов КНА в звене рота-взвод. Даже при недостаточной связи и поддержке они действовали куда организованнее и эффективнее российских "чмобиков". Высокая организация в компиляции с бесстрашием и отчаянностью действительно давали результат там, где россияне теряли роту с нулевым КПД.

Стоит отметить и высокий уровень огневой подготовки северокорейцев. Очевидно, что в КНДР этому уделяется много внимания. Пехотинец с 17 лет имеет возможность вывести уровень стрельбы с АК-74 до совершенства благодаря регулярным стрельбам.

Скажу так, среднестатистический северокорейский 18-летний сопляк в точности стрельбы и реакции ничуть не уступает штурмовику… не буду приводить примеры украинских подразделений, но это факт, обусловленный тем, что в Украине была упразднена срочная служба, которая готовила бы юношу хотя бы к такому уровню противостояния. В Северной Корее – нет.

Благодаря высокому уровню владения стрелковым оружием бойцы КНА в течение трех месяцев адаптировались к угрозам с воздуха в виде неведомых для них ранее fpv-дронов. Адаптировались как? На самом деле довольно просто: они не боялись их сбивать. Причем порою пытались отвлечь оператора дрона одним из своих чучхе, бегающим по полю, в то время как два-три его побратима довольно прицельным огнем, короткими очередями, пытались сбить и сбивали средство поражения.

Выводы.

Мы ничего на самом деле не знали о возможностях северокорейских военных и очень часто на разных там "марафонах" заранее принижали их возможности. В итоге мы столкнулись с хорошо подготовленным противником, с его высокими моральными показателями. Это еще один пример того, когда информационную политику у нас формируют люди, далекие не только от военной тематики, но и от узкоспециализированных и очень тонких тем наподобие КНДР.

Если чучхе предоставить полную штатную комплектацию подразделений техникой, они будут представлять собой на поле боя угрозу в разы куда более серьезную, чем среднестатистические российское формирования. И в сравнении с теми наемниками, которых мы встречали до того на поле боя (африканцами, непальцами и прочими) - разница существенная.

Не меньшая угроза будет, если эти подразделения Корейской народной армии появятся в зоне боевых действий в Украине, что вполне вероятно с учетом нехватки личного состава РОВ по основным направлениям их нынешнего наступления. И если командованию российских оккупантов удастся решить вопрос с восстановлением контроля над Курской областью, формирования чучхе вполне могут оказаться на одном из направлений в Украине и ситуация там осложнится сразу же в разы.

Источник.

Материал совместного проекта Oboz.ua и группы Информационное сопротивление Інформаційний спротив.