Стали ли мы сбивать меньше Shahed-136?

Странно, что такие вопросы возникают в эпоху тотально открытых данных и возможности любого оценить, стали мы больше или меньше сбивать дронов-камикадзе.

Что же, дорогие друзья, включаем калькуляторы.

Январь 2024 года. Применено 334 дрона-камикадзе Shahed-136, из которых 90 успешных попаданий.

Февраль 2024 года. 356/68.

Март 2024. 603/87.

Апрель 2024. 295/34.

Май. 349/10.

Июнь. 328/17.

Июль. 426/44.

Август. 789/44. Стали появляться вместе с Shahed-136 первые дроны-приманки "Гербера" и "Пародия".

Сентябрь. 1 327/46. Дронов-приманок стало в разы больше.

Октябрь. 1 917/86.

Каждый, кто умеет пользоваться калькулятором, сможет вывести некую аппроксимацию, если же не умеет, то и нет. Исходя из этого, каждый может найти ответ на поставленный вопрос самостоятельно, без опоры на постороннее мнение.