Россия сделала ставку на КАБы: возможно ли бороться с угрозой

Российские оккупанты начали наносить удары по Запорожью корректируемыми авиационными бомбами новой модификации, которые могут преодолевать расстояние в 80 км. Очевидно, что, имея в запасах десятки тысяч обычных, свободно планирующих бомб (и их производство), РОВ делают это средство поражения приоритетным как в зоне боевых действий, так и по тыловой Украине.

О том, как эволюционировали КАБ с момента их первого применения и какая ситуация с противодействием им, – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Противодействие угрозе

Прежде чем разбирать вопрос детально, хочу напомнить, что борьба с КАБ заключается не в уничтожении самого средства поражения, что практически невозможно, а в уничтожении его носителя. И в рецепте борьбы с корректируемыми авиабомбами есть три основных ингредиента, которые целиком и полностью ориентированы как раз на эту задачу.

Ингредиент первый – это ПВО. Для уничтожения российской тактической авиации в зоне линии боестолкновения до того, как фронтовой бомбардировщик типа Су-34, являющийся основным носителем КАБ, сможет выйти на локацию для сброса (а в нынешних условиях это 80-100 км), Украине нужны соответствующие средства противовоздушной обороны. Например, Patriot и SAMP/T.

Ингредиент второй – истребители с ракетами большого радиуса действия класса "воздух – воздух". Такие ракеты имеют на вооружении западные истребители – в частности, F-16 применяют AIM-120С/D AMRAAM с дальностью поражения целей до 180 км!

Но даже не самые новые модификации ракет обладают дальностью поражения 70-100 км. В целом этих показателей вполне бы хватало, чтобы даже на сегодняшний день создавать угрозу Су-34, но намного раньше этот вопрос можно было решить на куда меньших расстояниях (как и в случае с предыдущим пунктом), о чем я напишу ниже.

Ингредиент третий – дальнобойные ракеты. Например, ATACMS.

Ракеты ATACMS модификации М39 способны поражать цели на расстояниях до 165 км, а М39А1 – до 300 км. В этом радиусе действия от границы с Украиной вглубь России размещается около 20 авиабаз, которые весьма активно используют ВКС РФ, в том числе и для базирования носителей КАБов.

Но сами ракеты мы стали получать тогда, когда КАБ увеличили дальность своего полета, при этом до сих пор не имеем разрешения наносить удары по территории России. А потому по состоянию на сегодня этот ингредиент недейственен, равно как и все предыдущие.

Эволюция КАБ

А теперь разберемся, как эволюционировали российские корректируемые авиабомбы, как можно было этому противодействовать намного раньше и чего ожидать в будущем.

Первая авиационная бомба с универсальным модулем планирования и коррекции полета была применена ВКС РФ осенью 2022 года по Бахмуту (Донецкая область). Именно этот город стал тогда основной площадкой испытаний и применения КАБов с примитивным и некачественным УМПК.

Стоит отметить, что у России было несколько проектов корректируемых бомб, в частности управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 "Гром" с инерциально-спутниковым комплексом с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS.

Или К029БЭ, более известные как УПАБ-1500Б – планирующие авиационные бомбы весом 1,5 тонны с дальностью планирования до 50 км при высоте сброса 15 км. Эти бомбы имели довольно высокий показатель точности, но они для российской армии были очень дорогими в производстве. Поэтому РОВ отказались от качественных решений и отдали предпочтение дешевым и массовым в производстве из-за крайне примитивной архитектуры – УМПК.

На момент своего появления УМПК имели максимальную дальность планирования при размещении на ФАБ-250/500 до 30 км. При этом модуль отличался на тот момент сырой и даже дефективной конструкцией, которая не всегда раскрывала планирующее крыло, либо модуль разваливался в воздухе после раскрытия из-за низкого качества сборки и материалов, а также ошибочных расчетных возможностей аэродинамической нагрузки.

Еще один недостаток УМПК – то, что при сбросе сама бомба не всегда гарантированно приводится в боеспособное состояние. И вот тут модуль может отработать на отлично, а бомба при приземлении попросту не взорвется.

Тем не менее дешевизна и массовость производства при наличии огромного количества советских авиационных бомб на складах по России и собственное их производство сделали ненадежные и дефективные КАБ одним из основных ударных элементов РОВ. Тот самый случай, когда количество оказалось важнее качества.

Со временем УМПК совершенствовались и стали применяться на более тяжелых бомбах – например, ФАБ-1500 (и не только).

В конце ноября – начале декабря 2023 года стало появляться все больше свидетельств того, что российская авиация применяет авиационные бомбы РБК-500 с УМПК.

РБК-500 ШОАБ-0,5 – это кассетная бомба, снаряженная шариковыми бомбами, предназначена для поражения живой силы.

В составе бомбы – 60 суббоеприпасов. Суббоеприпас состоит как из взрывчатого вещества массой 0,55 кг, так и из осколочных элементов.

Кассетные бомбы такого типа менее эффективны и более энергозатратны в применении, нежели реактивные системы РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", но из-за больших потерь этих систем российские оккупационные войска вынуждены были перейти на применение РБК-500, а в скором времени и на РБК-1500.

В начале января 2024 года появилось первое задокументированное применение объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-500 с модулем УМПК. Данные бомбы в качестве взрывчатого вещества применяют окись этилена, либо пиперилен. Площадь эффективного воздействия до 300 м², в которых давление достигает от 90 до 120 атмосфер, а в тротиловом эквиваленте удельная мощность около 1 тонны. В случае применения ОДАБ-1500 – это уже 500 м².

В марте 2024 года ВКС РФ уже применили первую ОДАБ-1500 с УМПК.

А в июне российские оккупанты впервые применили бомбу ФАБ-3000 М54 с УМПК. Это было первое в истории применение планирующей трехтонной бомбы – самой тяжелой из тех, что могут нести Су-34.

Но враг работал не только над УМПК для более тяжелых бомб, повышая тем самым мощность применяемых средств, но и над дальностью поражения целей.

Если осенью 2022 года среднестатистическая ФАБ-250 с УМПК имела возможность планировать на дистанцию до 30 км при максимальной высоте сброса 16 километров, то сейчас УМПК позволяют бомбам весом 250 килограмм планировать на расстояние до 80 км. Полуторатонные бомбы в среднем преодолевают 50-60 км.

Таким образом, сегодня КАБ представляют угрозу уже не только городам и селам вблизи линии боестолкновений, а также приграничья – например, Харькову и Сумам, но и городам ближней тыловой зоны – Запорожью, Кривому Рогу и даже Николаеву.

Сегодня мы с вами обсуждаем возможность нанесения ударов с помощью КАБ вглубь территории Украины на 80 км, а через полгода эта характеристика по мере совершенствования УМПК уже сможет превышать 100 км. Но если российским оккупантам удастся интегрировать в авиационную бомбу помимо УМПК еще и реактивный разгонный блок, то дальность поражения может достигнуть 150 км и более, а это уже зона поражения Днепра, Одессы, Полтавы...

При этом ингредиенты рецепта борьбы с КАБ с 2022 года не меняются, но, в отличие от российских бомб с УМПК, расширяющих свои возможности, их у Украины как не было, так и нет в нужном количестве и с необходимыми разрешениями по применению. И по мере совершенствования УМПК и КАБ актуальность и эффективность ингредиентов теряется.