Россия изменила тактику ударов ''камикадзе'' по Украине: как можно противодействовать угрозе и расширить возможности ПВО

В последнее время фиксируется регулярное изменение тактики применения российскими оккупантами таких средств террора, как дроны-камикадзе Shahed-136. И потому стоит обратить внимание на расширение средств противодействия этой угрозе, так как мобильные огневые группы порою оказываются неэффективными.

Прежде всего хочу обратить внимание на те изменения, которые наблюдались у РОВ в вопросах повышения смертоносности и "неуязвимости" Shahed-136.

Начиная с февраля-марта 2025 года российские оккупационные войска стали применять "шахеды" больше не в формате Lowpass – максимально низколетящих целей, а на высотах по материковой части Украины в среднем 1500 метров, с морских рубежей 2000-2500 метров.

На таких высотах цели фиксируются системами РЛС раньше, чем при сверхнизких, но возникала дилемма: использовать ракеты, которые дотянутся до них и которых не так много по сравнению с темпами производства Shahed-136, или испытывать удачу?

Помимо этого, РОВ поменяли тактику и в отношении нанесения самих ударов. Если раньше они пикировали с высот 1,5-2,5 км на скоростях в пределах 90 м/с, то сейчас стали использовать цикл снижения на высоту 1 км, стабилизацию планера и после этого пикирование. Это обусловлено тем, что точность с высоты 2,5 км (и даже 1,5 км) значительно снижается, а на высоте 1 км она имеет приемлемое для РОВ отклонение.

Стабилизация занимает небольшой промежуток времени, за который мобильной группе, имеющей на вооружении такие средства, как ДШК или Browning M2, поразить дрон-камикадзе не представляется возможным. Даже наличие ПЗРК не становится при такой тактике панацеей.

Стоит напомнить, что эффективным противодействием этим средствам террора может стать эшелон ПВО малого радиуса действия – ЗРК, ЗРПК, в том числе ЗСУ и РЭБ, а также средства, о которых часто говорят, но о запросах на которые ровным счетом ничего не слышно. Однако обо всем по порядку.

Зенитные ракетные комплексы

Средств, чтобы сбивать российские дроны-камикадзе еще до того, как они заходят на цель, или в ситуации, когда другие средства неприменимы, у наших партнеров более чем достаточно.

Весьма полезными могут быть не только ставшие иконой противодействия дронам-камикадзе ЗСУ Gepard и аналоги, но и ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗУ-23-2, а также 2С6 "Тунгуска". Но если говорить о ЗРК малого радиуса действия, то это советские С-125, "Стрела-10", "ОСА", прошедшие соответствующую модернизацию, плюс западные варианты – ЗРК Crotale, Alvis Stormer, L3Harris VAMPIRE.

Но вот в том-то и дело, что ряда других систем противодействия уровня ЗРК малого радиуса действия в мире также более чем достаточно, но о запросах либо передаче их было не так много известно.

Например, Украине передавались ЗРК малого радиуса действия Skyguard/Aspide с дальностью поражения цели 35 км, высотой 4 км, скоростью 4М, что крайне эффективно против крылатых ракет, но вот против дронов-камикадзе... Да, процент сбивания высокий, однако цена ракет… Важен фактор еще и соотношения цена-качество и количество.

Следует понимать, что уничтожение дрона-камикадзе Shahed-136 дорогой ракетой возможно в том случае, когда другого варианта просто нет, а последствия поражения цели "шахедом" могут быть катастрофическими.

Аналогично и ЗРК малого радиуса действия MIM-23 HAWK, но, опять-таки, возникал вопрос о пропорции применяемых ракет против дронов-камикадзе с куда более интенсивными показателями производства.

Интересной является и немецкая система LeFlaSys/ASRAD – малого радиуса ЗРК, – которая была бы полезной в вопросах критических ситуаций необходимости перехвата вражеских дронов, но о передаче таких систем украинским силам ПВО в период полномасштабного вторжения неизвестно ровным счетом ничего.

С другой стороны, именно на основе ASRAD в Украине проектировалась своя система ПВО малого радиуса действия, но это совсем другая история из раздела "забытое, но актуальное", о чем будет ниже.

Не менее интересным является и вопрос относительно списанных систем. Одно время я обращал внимание, что у наших партнеров на списание и утилизацию отправлено много систем ПВО малого радиуса действия, которые были бы кране полезны Украине в противостоянии с Россией. Например, ЗРК Roland или американский MIM-72A/M48 Chaparral.

Если говорить о ЗРК Roland, то это совместная разработка Германии и Франции 1960-х годов с принятием на вооружение в конце 1970-х.

ЗРК Roland последней модификации обладал скоростью ЗУР 620 м/с, дальностью полета до 8,5 км, а максимальной эффективной высотой уничтожения цели – 6000 м. Идеально против всех возможных на сегодня тактик применения Shahed-136.

Но Германия уверяет, что этих ЗРК, которые были сняты в 2005 году, но стояли на вооружении у 301-го противотанкового ракетного дивизиона до 2007 г., не осталось от слова совсем.

На момент снятия с вооружения только в Германии числилось более 180 ЗРК Roland разных модификаций. При этом запас ракет к нему за десятилетия эксплуатации накопился весьма и весьма приличный.

Что же до MIM-72A/M48 Chaparral, то данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997-му полностью выведена из состава армии Соединенных Штатов. На тот момент у США на вооружении было 600 ПУ с боекомплектом более 5300 ракет AIM-9.

По характеристикам MIM -72A/M48 Chaparral мог поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что дает ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.

MIM-72A/M48 Chaparral было произведено сотни, и не все они отправлены на переплавку и в музеи. В ряде стран Chaparral продолжают нести боевое дежурство: например, в Тайване, Марокко, Египте. В Израиле они были сняты с вооружения в 2003 году, в Португалии – в 2018-м, в Чили – в 2024-м. То есть говорить о том, что все системы были утилизированы, мягко говоря, некорректно. Но…

Странным образом ряд систем ЗРК малого радиуса действия попросту не поставляется Украине. И тут возникает вопрос: или проблема в том, что этих систем и вправду нет в наличии после утилизации, или…

Об этом странном "или" мы поговорим несколько позже. А сейчас перейдем к другой категории, важной для Украины в вопросах противодействия дронам-камикадзе. Особенно с учетом того, что, опять-таки, сбивание Shahed-136 должно иметь рациональное, экономическое обоснование – чем дешевле, тем лучше. А потому применение ракет не совсем рационально и возможно только тогда, когда иными средствами сбить цель не удается.

ЗУ/ЗСУ

Зенитные установки и зенитные самоходные установки также играют очень важную роль в вопросах противодействия дронам-камикадзе.

Самые известные среди них – это упомянутые выше ЗСУ Gepard, ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗУ-23-2. Но помимо них есть и другие: например, прекрасное по своим характеристикам зенитное орудие Oerlikon 35-mm L/90 GDF-007, стоящее на вооружении многих стран ЕС, в частности – Греции, Испании и т.д. Также очень интересной является 20-мм автоматическая спарка Rheinmetall Rh-202.

А что если я скажу, что у Греции есть уникальный Artemis-30 ЗУ 30-мм? До сих пор эта зенитная установка не прошла испытаний в условиях полноценных боевых действий, так почему бы ее не испытать в Украине? Например, где-нибудь в Одессе?

Помимо этого, столько еще советских ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗУ-23-2 растерялось по миру, которые можно весьма неплохо модернизировать для условий противодействия дронам-камикадзе. И речь идет не только о странах Африки или Ближнего Востока, той же Сирии, но и вполне-таки о членах ЕС – Греции.

То есть, с учетом нынешних угроз, Украине максимально полезны зенитные установки, которые по высоте поражения цели превышают 2 километра как минимум.

Альтернативные средства

Многие наверняка подумали, что я сейчас скажу о дронах-охотниках, но нет. Несмотря на то, что это направление сейчас особенно рассматривается для дальнейшего развития и применения, не факт, что дрон-охотник не может столкнуться с той же проблемой, что и мобильные огневые группы, когда "шахеды" сменили тактику ударов – высоту полета. Поэтому в качестве альтернативы нужно такое средство, которое всегда будет работать, при любых вражеских тактиках!

Все прекрасно знают, что я неоднократно ратовал в 2019 году за приобретение Украиной легких турбовинтовых штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano. Тогда я пытался донести до общественности, яростно рефлексирующей по поводу истребителей F-16, что Super Tucano не стоит сравнивать со сверхзвуковой боевой авиацией – их функционал совсем другой. Например, подготовка начинающих пилотов или полицейские/приграничные миссии. Но в вопросах противодействия Shahed-136 Super Tucano стали бы идеальным решением.

Или, например, в 2018 году у Украины была возможность принять участие в аукционе на приобретение ударных вертолетов AH-1W Super Cobra. Как сейчас помню, пытался обратить внимание на то, что 24 января 2018 года в штате Мэрилэнд должен был проходить аукцион с распродажей этих вертолетов, которых, как выяснил Пентагон, у армии США оказался переизбыток (особенно после масштабной модернизации AX-1Zs). Стоимость одного такого вертолета варьировалась на тот момент от $10 млн.

Тогда я рассматривал их как весьма перспективную возможность обновления парка ВС ВСУ, но стоило мне озвучить такую идею, как сразу же началась волна неконструктивного хейта от адептов AH-64 Apache, по поводу которых кто-то ещё с 2014-го неистово рефлексировал.

В июле 2019 года и вовсе стало известно о том, что США отменили передачу изготовленных ранее под заказ армейской авиации Пакистана ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper, являвшихся глубокой модернизацией Bell AH-1 Cobra. В Вашингтоне приняли решение об отказе Пакистану в продаже данных вертолетов, которых было заказано 12 единиц. Почему Украина не перехватила этот заказ? Я не знаю.

В настоящее время Viper стал бы идеальным средством перехвата Shahed-136 – особенно с учетом его модернизации до возможностей максимальной скорости в 411 км/ч, предельной высоты полета – 6000 м и широчайшей номенклатуры применяемых средств поражения, а именно:

– 16 ракет "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire;

– НУРС LAU-61 для 70-мм ракет Hydra по 19 ракет в каждом блоке;

– 20-мм трехствольной пушкой M197 с боекомплектом 750 патронов.

К слову сказать, этой весной также будет проходить распродажа вертолетов Bell AH-1Z Viper…

Но важно то, что такое средство перехвата, как турбовинтовой штурмовик либо легкий ударный вертолёт, представляет собой куда более выгодное с экономической точки зрения и универсальное с тактической средство перехвата, нежели ЗРК, ЗРПК и даже ЗУ/ЗСУ!

Он всегда в строю и на любых высотах, при любых тактиках может перехватывать дроны-камикадзе, имеющие большие тактико-технические ограничения, нежели турбовинтовой штурмовик или легкий ударный вертолёт.

Разумеется, с Embraer A-29 Super Tucano у нас сейчас перспективы минимальны, поскольку при нынешней власти в Бразилии их получение Украиной уверенно стремится к нулю. Аналогично это касается и Bell AH-1Z Viper, ведь при нынешней администрации президента США дорогу в аукционе придется не просто прорубать, а прогрызать зубами, когтями и всем остальным.

Между тем в Европе есть аналоги ничуть не хуже, а возможно, и…

Например, у Италии – весьма интересные современные легкие ударные вертолеты Agusta A129 Mangusta или предыдущего поколения, но не менее эффективные Leonardo Helicopters, а также Hughes 500 – легкий многоцелевой вертолет, который производится в этой стране по лицензии.

У Испании есть интересное решение в виде Eurocopter EC120 Colibri – легкого многоцелевого вертолета, а у Греции – Bell OH-58 Kiowa.

У Германии же есть легкие ударные Airbus H145M LKH, многоцелевые вертолеты Eurocopter EC665 Tiger UHT, а также турбовинтовой самолет Raytheon T-6 Texan II.

Выбор в целом есть, вопрос в унификации и готовности партнеров обеспечить Украину этими образцами настолько, насколько это может быть полезным и эффективным в противодействии российскому террору Shahed-136.

Но на фоне запросов нашим партнерам не стоит забывать, что спасение утопающих – это зачастую дело рук самих утопающих. А потому стоит вспомнить о тех проектах украинских средств ПВО, которые были в свое время закрыты и не получили развития, хотя могли бы быть сейчас не менее эффективными, нежели западные аналоги.

Забытое, но актуальное

В 2016 году украинская компания "Арсенал" представила очень интересный рабочий проект системы управления зенитным огнем, состоявшей из РЛС, смотровой станции дециметрового диапазона с цифровой антенной решеткой и дистанционной станции управления.

Уникальность этой системы была в том, что ее можно было интегрировать в любую зенитную и зенитно-ракетную установку, тем самым значительно повысив ее ТТХ. В 2016 году презентация касалась 57-мм зенитно-артиллерийского комплекса С-60. Этих комплексов было много как в самой Украине, так и за ее пределами. И дефицита в материале, казалось бы, не было.

Кроме того, ЗАК С-60 благодаря модернизации не только получал радары, но и усовершенствованные электрические приводы орудий и превращался в дистанционно управляемое средство поражения воздушных целей на расстоянии до 6 км и по высоте до 5 км, при скорострельности от 70-80 до 100-120 выстрелов в минуту.

Но этот проект так и не получил дальнейшего развития, хотя если бы сегодня 3-4 батареи таких ЗАК прикрывали Днепр, Харьков, Одессу, Запорожье и многие другие города, то террор РОВ был бы намного меньшего масштаба. Но двигаемся дальше.

В том же 2016 году КБ "Южное" представило проект мобильной зенитной установки на базе украинского БТР-4 – мобильный комплекс противодействия тактическим БПЛА (МКП БПЛА), который имел на вооружении 35-мм артиллерийскую систему Oerlikon от Rheinmetall Air Defence. Но в 2019-м проект был закрыт, и.тому была довольно прозаичная причина. Но перед тем как ее озвучить, стоит упомянуть и другой проект.

В 2011 году украинская компания "Арсенал" совместно с Rheinmetall Air Defence участвовала в создании ЗРК малого радиуса действия ASGLA на шасси БТР-80, с вооружением в виде ЗУР 9К38 (она же ПЗРК "Игла"), но интеграцией систем от немецкого ЗРК ASRAD-2. В частности, трехкоординатной РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D. Этот проект также был закрыт в 2019 году, хотя имел очень хорошие перспективы.

Так, собственно, в чем причина? Правительство Ангелы Меркель наложило запрет на сотрудничество Rheinmetall Air Defence с украинскими компаниями в рамках этой и других разработок. Чем это было обусловлено? Нежеланием Меркель нервировать Путина технологической помощью Украине? Возможно. Но последствием стало то, что Украина лишилась перспективных систем ПВО малого радиуса действия.

После блокировки правительством Ангелы Меркель сотрудничества Rheinmetall Air Defence с Украиной отечественный ВПК в 2019 году попытался реализовать схожие проекты своими силами, и одним из таковых стал проект-комплекс "Охотник" от компании "Арсенал".

"Охотник" размещался на шасси БТР-80, БТР-3Е, БТР-4, СБА "Новатор", ББКМ "Козак" и прочих, а его боевая часть представляла собой спаренный боевой модуль "Дуэт" с ПЗРК "Игла-1В1", который превосходил на 30% показатели предыдущих модификаций и был адаптирован к обходу инфракрасных ловушек.

Кроме того, ПЗРК "Игла-1В1" представлял собой презентацию дальнейшего развития в перспективный ПЗРК "Колибри" – всеракурсного ПЗРК, работавшего в средневолновом ИК-диапазоне с возможностью осуществлять работу в передней полусфере на дальности более 5 км, с угловой скоростью сопровождения более 12 град./с и пеленгацией целей на 40 градусов, и эффективно сбивать летательные аппараты на высотах более 3 км. Но о дальнейшей судьбе этого проекта мало что известно.

Выводы

В нынешних условиях противостояния террору РОВ важно не только фиксироваться на громких названиях типа ЗРК Patriot и SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, но и не забывать о других средствах противовоздушной обороны, крайне важных для закрытия нашего воздушного пространства и создания сбалансированной, взаимозаменяемой системы защиты – пробить которую изменением тактики применения средств поражения будет сложно либо невозможно.

При этом, как показало недавнее видео из Бельгии, сделанное пробравшимися на склад с военной техникой "сталкерами", заявления о том, что та или иная номенклатура вооружений у той или иной страны закончилась, не всегда соответствуют действительности.

Но Украина не только должна разнообразить запросы по системам ПВО, как классическим, так и альтернативным, но и развивать свои – ведь были весьма перспективные проекты, в том числе с использованием западных технологий, которые сейчас открыты для нас, как никогда ранее.

Утраченное время и потерянные возможности должны стать горькой наукой для будущего, чтобы такую ошибку не повторить и не позволить террору со стороны России возобновиться.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".