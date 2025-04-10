Россия и Беларусь готовятся к совместным учениям: насколько реальна угроза наступления на Киев

Осенью на территории РБ состоятся российско-беларуские учения "Запад-2025". Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в ходе своего недавнего интервью отметил риски, которые могут перерасти во вторжение в Украину на Киевском направлении – аналогично сценарию 2022 года. Насколько реалистична угроза и какие ресурсы нужны российским оккупационным войскам для реализации подобного сценария?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Преступный режим Путина даже после тотального провала полномасштабного вторжения 2022 года не отказывается от идеи полной оккупации Украины. И видит этот процесс не только через призму наступательных действий по ряду направлений на юге и востоке – неотъемлемой частью реализации данного сценария считают контроль над Киевом. Оособенно с учетом того, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не покинули страну и продолжают сопротивление российской агрессии.

Для Путина важным является контроль над столицей нашей страны и установление в ней марионеточной власти, а потому планы по повторной попытке прорваться к Киеву и захватить его никогда не откладывались в долгий, пыльный ящик.

Именно по этой причине настораживает проведение масштабных совместных учений "Запад-2025" в Беларуси, ведь они буквально один в один напоминают об учениях "Союзная решимость-2022". Их Россия использовала для переброски сил и средств на территорию РБ, которые потом, 24 февраля 2022 года, и приняли участие во вторжении в Украину.

Но тогда в нем принимала участие группировка численностью 40 тысяч оккупантов и она потерпела тотальное поражение на севере Украины. А какова ситуация в Беларуси с российским контингентом по состоянию на сегодняшний день?

Состав сил и средств РОВ в Беларуси на апрель 2025 г.

Нынешний состав российских войск на территории РБ не претерпел особых изменений в сравнении с тем, каким он был месяц назад, три или даже полгода. Это не способная к наступлению и тем более к масштабной общевойсковой операции группа войск численностью не больше 2 тысяч человек. При этом их состав рассредоточен по следующим объектам в Беларуси:

– радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" – около 1 450 личного состава;

– аэродромы "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь" – около 530 человек;

– 313-я военная прокуратура гарнизона и 484-й военный следственный отдел – около 20 человек;

– 1405-я база артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н) – около 20 человек;

– ЧВК "Вагнер" – около 100.

Как мы можем видеть, это все представители войск ПВО, РЭБ и РЭР, обслуживающий персонал и прочие. Иными словами, это отнюдь не штурмовики и не мотострелковые подразделения, а по большей части те, что обеспечивают оборонительные функции.

С другой стороны, возможно, войска Беларуси готовятся поддержать российскую группировку и мы можем фиксировать разительные изменения относительно их концентрации вдоль границы с Украиной?

Состав сил и средств ВС РБ на границе с Украиной

Беларуские войска на границе с Украиной не претерпели каких-то кардинальных изменений за прошедшие месяцы и представляют собой примерно следующий состав сил и средств:

– 383 ДШБ 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.;

– 5-я ОБр СпН – Иваново, Брестская обл., и Приболовичи, Гомельская обл.;

– 317 ПДБ 103-й ОВДБр – с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

– 336-я РеАБр (Зябровка);

– 51-я АБр – г. Гомель.

Также в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33 СпН, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355-й ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная вышеперечисленным подразделениям, имеет следующий вид:

танки – около 30 ед.;

ББМ – 135 ед.;

АС – около 60 ед.;

РСЗО – около 10 ед.

Таким образом, вдоль всей границы с Украиной сосредоточено около 3 тыс. человек личного состава из 14-тысячной армии РБ, а также 165 единиц бронетехники типа ОБТ, ББМ и 70 единиц артиллерии. Мягко говоря, не тот потенциал, который нужен для прорыва на Киев.

Но может ли эта ситуация измениться в отношении как российской, так и беларуской компоненты? А именно: смогут ли РОВ и ВС РБ сосредоточить у границ с Украиной группировку, достаточную для наступления?

Потенциал для наступления

Российское командование уже убедилось в том, что 40-тысячная группировка недостаточна для прорыва и захвата Киева. При этом стоит помнить тот момент, что в 2022 году это были элитные и полностью укомплектованные подразделения, которые, по сути, были разгромлены за месяц.

С учетом нынешнего состояния российских войск в вопросах подготовки личного состава, обеспечения и комплектации подразделений техникой для повторения прорыва к Киеву образца 2022 года РОВ необходимо будет сконцентрировать на территории РБ группировку в 100-150 тысяч с обязательной резервной компонентой в 50 тысяч личного состава.

То есть общая численность группировки должна быть 150-200 тысяч с учетом резервов.

При этом Россия не может себе позволить взять из ниоткуда такое количество личного состава, разве что только при двух условиях.

Первое условие – это "перемирие". В случае него РОВ будут иметь возможность в течение трех месяцев накопить 90-120 тысяч человек, а в течение полугода – 180-240 тысяч.

Второе условие – мобилизация. И Россия постепенно движется к повторению сценария осени 2022 года, когда была проведена так называемая "частичная" мобилизация, в ходе которой в репрессивном режиме было призвано 300 тысяч человек.

Сценарий с перемирием вряд ли возможен, а вот проведение очередной "частичной" мобилизации, которая, помимо всего прочего, может оказаться бессрочной, куда более вероятно.

Само же формирование ударной группировки для проведения общевойсковой наступательной операции у РОВ может занять от двух до трех месяцев. Но формирование группировки в 100-150 тысяч человек провести незаметно просто невозможно, поэтому скопление войск на территории Беларуси, нескончаемый поток железнодорожной логистикой будут фиксироваться 24/7.

Если на территории РБ соберется 10 тысяч российских войск, то это не достойное внимания скопление сил. Если 15-20 тысяч – стоит уже обратить внимание на происходящие там процессы, в том числе касающиеся пополнения этой группы войск. По сути, красным кодом для Украины будет являться группировка, возросшая до 30 тысяч и превышающая 40 тысяч.

Поэтому в нынешней ситуации самый лучший вариант – это именно наблюдение. Уровень угрозы не стоит преуменьшать, но и напасть совершенно неожиданно и накопить необходимый для вторжения ресурс в предельно короткие сроки РОВ не смогут.