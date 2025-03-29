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Война в Украине

Россия будет кошмарить нас постоянно, чтобы сделать сговорчивее

Ян ВалетовЯн Валетов

Россия будет кошмарить нас постоянно, чтобы сделать сговорчивее
Россия будет кошмарить нас постоянно, чтобы сделать сговорчивее

По итогам атак недели.

Дорогие мои земляки и не только земляки!

Нас будут кошмарить постоянно, чтобы сделать сговорчивее. Чтобы любое перемирие на любых условиях не было воспринято обществом в штыки.

Не скажу, что это отличный план, но на часть украинцев такой террор так и подействует.

Людям страшно. Это совершенно естественное чувство, на то и расчет. Поэтому на нас и летят сотни дронов за ночь, а с таким количеством ПВО справится трудно. Тем более что есть еще и финансовая сторона: сбивать тарахтелку стоимостью 40 к долларов ракетой стоимостью в 300 к не комильфо. И ракет у нас ограниченное количество, их приходится прибегать для ракетных атак.

В общем, враг выбрал рациональную и правильную тактику: среди сотни шахедов полсотни "пустышек" – обманок, которые перегружают наше ПВО. А другая половина снаряжена взрывчаткой и термобаром, и где какой снизу не разобрать. Получается дешево и сердито.

Думаю, что спокойных ночей и раньше было немного, а теперь "перемирие" у нас будет пару раз в неделю, если не чаще. Противодействовать этому будут, но сообразно возможностям: выше головы мы не прыгнем.

Поэтому подальше от окон, правило двух стен. Слышите задорное гудение поблизости – выйдите в коридор. Им все равно кого убить. Сейчас их цель гражданская инфраструктуру и люди. Чем больше жертв и раненых, тем лучше эффект. Нас принуждают к покорности, нас хотят заставить смириться. У России большой опыт принуждения и усмирения. Сработает ли он на этот раз, зависит от нас. Они думают, что сработает, мне почему-то кажется, что нет.

Источник:Telegram

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