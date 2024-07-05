Российские разведывательные БПЛА в тылу Украины: как такое стало возможным

Последние недели июня и первые дни июля отметились регулярными ракетными ударами российских оккупационных войск по аэродромам и логистике Сил обороны Украины в тыловой зоне нашей страны. В большинстве случаев атаки сопровождались присутствием поблизости от того или иного объекта разведывательных БПЛА врага. Как видим, сегодня эта компонента стала настоящей проблемой не только на передовой, но уже и в тылу.

Что известно о российских разведдронах

Российские оккупанты используют беспилотники для объективного контроля и ведения разведки в глубине тыловой зоны в Украине. Чаще всего для этих целей враг применяет БПЛА "Орлан-10!". Его характеристики позволяют оперировать на высотах от 5 до 6 километров, а также совершать управляемый полет на расстояниях в пределах 120 км и автономный – до 600 км.

Самое интересное в "Орлане-10" – это его комплектация, начинка. Так, на этом беспилотнике японский двигатель SAITO, стартер-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, датчики давления от Freescale Semiconductor, компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, ресивер DP1205-C915 также от немецкой AnyLink. Модуль передачи телеметрии – американский ATxmega256A3 от Microchip, франко-итальянский полетный контроллер от STMicroelectronics, а приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS от швейцарской компании u-blox – LEA-6N.

Как видим, "Орлан-10" на 90% состоит из иностранных комплектующих.

Помимо этого беспилотника, российские оккупанты применяют ZALA, SuperCam, намного реже "Картограф" и прочие. Все они имеют примерно одинаковые характеристики, а именно: высоту полета в пределах 5 км, дальность 100-200 км. Поэтому каждому по отдельности внимание уделять не стану. Также практически все собираются из иностранных комплектующих.

Методы противодействия

Теперь самое главное – как противостоять разведывательной деятельности российских БПЛА в тыловой зоне Украины и почему у нас это не получается. И ответить на этот животрепещущий вопрос я постараюсь через описание методов противодействия.

Системы ПВО

По таким малогабаритным объектам, как разведывательные БПЛА "Орлан-10", работают системы противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса.

Кто-то может задать вопрос: а почему вы сразу начали с них, а не с более дешевого способа противодействия – мобильных групп перехвата (МГП), которые давно подтвердили свою высокую эффективность в борьбе с Shahed-136?

Это связано с тем, что мобильные группы хороши против "шахедов", летящих на высотах в пределах 1-1,5 км, в то время как высота 5 км недоступна не только для крупнокалиберного пулемета, но даже для некоторых типов ПЗРК. Поэтому эффективность МГП против разведывательных беспилотников типа "Орлан-10" критически снижается.

Что касается ПВО малого и среднего радиусов действия, то у нас их критический дефицит. И это проблема для Украины.

В то время как со всех площадок и на всех уровнях вещают о ЗРК Patriot и SAMP/T, никто не вспоминает комплексы малого и среднего радиуса действия. Когда вы в последний раз слышали призыв о передаче Украине ЗРК Crotal или Alvis Stormer? Кто на официальном уровне обращался к нашим партнерам с просьбой о передаче со складов снятых с эксплуатации ЗРК Roland или MIM -72A/M48 Chaparral?

При этом за время полномасштабной войны у нас не только уменьшилось количество советских образцов ЗРК, но и ракет к ним… Не от хорошей жизни на ЗРУ "Куб" и ЗРК "Бук" стали интегрировать ракеты RIM-7 Sea Sparrow, а ЗРК "Оса" вместо стандартной ЗУР 9М33М3 получила ракеты класса "воздух – воздух" Р-73.

Систем ПВО малого и среднего радиуса действия, способных закрыть наше воздушное пространство от малогабаритных воздушных объектов, критически не хватает. И это очень большая проблема, поскольку именно она полностью нивелирует положительный эффект от получения Украиной ЗРК Patriot и SAMP/T и последующего их размещения, например, в Днепре, Запорожье, Харькове или Одессе… Хотя с Одессой не все так однозначно.

Легкая авиация

В апреле этого года появились первые фото и видео того, как над Одессой сбивают "Орлан-10" из легкого поршневого самолета Як-52. На самом деле оперирование такой авиации над Одессой и областью исчисляется не этими несколькими месяцами – у него куда более долгая история, но о ней до поры до времени знали только те, кто умел держать язык за зубами.

Между тем именно легкие самолеты, поршневые и турбовинтовые, могут стать высокоэффективным средством противодействия российским БПЛА.

В далеком 2019 году я ратовал за приобретения Воздушными силами ВСУ турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano. Тогда я встретил колоссальный хейт от "экспертов", которые называли Super Tucano "кукурузниками" эпохи Второй мировой войны и грезили истребителями F-16, а некоторые, особо упоротые, даже F-35!

И если бы в 2019-м Украина стала закупать Super Tucano, у нас бы было впоследствии намного меньше проблем с Shahed-136, а сегодня – и с разведывательными БПЛА.

Что же до имеющихся возможностей, отмечу, что оперирование аналогами легких поршневых самолетов Як-52 не всем городам будет одинаково полезно. Например, в Харькове такой самолет станет целью либо российской авиации, либо средств ПВО, частично закрывающих своим радиусом действия северную часть Харьковщины. А вот Днепр, Запорожье, Полтавская область в конце концов – это те зоны, где легкая авиация может устраивать охоту за разведывательными БПЛА.

Почему это до сих пор не реализовано как в Одессе, особенно с учетом того, что в Днепре, Запорожье и Полтавской области есть опытные пилоты поршневой и турбовинтовой авиации, я не знаю.

В любом случае решение есть, и его можно расширять не только посредством запросов у наших партнеров ЗРК Patriot, которых ждать еще 100 лет, и F-16, которые вроде как уже в июле будут в украинском воздушном пространстве, но это не точно, а включать в запросы легкую авиацию. Кстати, в том числе и легкие ударные вертолеты – например, такие как Bell AH-1Z Viper. Особенно с учетом того, что ВМС США ежегодно устраивают аукцион с распродажей излишков, в которые входят такие боевые "стрекозы".

Дрон-охотник

Дешевый дрон, который уничтожает угрозу в виде Shahed-136 или разведывательного БПЛА, – эта идея уже давно будоражит околодроновое сообщество, и сравнительно недавно мы видели несколько примеров успешной реализации этой концепции. Но в настоящее время это единичные случаи, и их можно сравнить с применением того же ПВО – эффективно, но мало, очень мало.

Однако в перспективе дешевый fpv-дрон, заточенный на уничтожение более дорогих разведывательных беспилотников, может стать неплохой альтернативой для перекрытия тех участков, где применение ПВО ограничено, а легкой авиации невозможно.

Таким образом, перебирая возможные варианты противодействия разведывательным БПЛА российских оккупантов, мы приходим к тому, что является неотъемлемой частью победы над противником – комплексному применению всех средств, а не рефлексией на что-то одно.

Но и это еще не все возможности.

Комплексы РЭБ

Комплексы радиоэлеткронной борьбы довольно неплохо садят российские разведывательные БПЛА. С 2022 года таких эпизодов было множество, когда комплекс РЭБ подавлял сигнал беспилотника с оператором и его удавалось приземлить.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину в МО обратили внимание на приоритетность разработки отечественных РЭБ как важной компоненты в противодействии российским угрозам. При этом Украина имеет довольно широкую номенклатуру комплексов, способных выскоэффективно выполнять данную функцию.

"Буковель-АD" и "Буковель-AD R4", "Трител", Р-330КВ1М и другие. Если бы производству этих комплексов уделялось больше внимания и этим занимались намного раньше, то запас прочности по состоянию на 2024 год был бы гораздо выше, но… Но сегодня мы не можем удовлетворить полную потребность в РЭБ на линии боевого столкновения, не говоря уже о городах (с учетом их полного перекрытия).

То есть все сводится к тому, что комплексы РЭБ также необходимо регулярно и системно запрашивать у наших партнеров, чтобы создать соответствующую стену подавления.

Что привело к сложившейся ситуации

То, что сейчас российские оккупанты имеют возможность безраздельно хозяйничать своими разведывательными БПЛА, – это следствие бездействия на протяжении последних нескольких лет.

Мы игнорировали необходимость приобретения Украиной легкой авиации. Разумеется, в F-16 и тем более в F-35 нам в 2019 году отказали бы, но в Super Tucano, OV-10 Bronco или Bell AH-1Z Viper, думаю, нет.

Мы не развивали свои РЭБ тогда, когда была возможность создать эффект накопления, а сейчас рвем последние жилы, чтобы хотя бы обеспечить компенсацию потерь по линии боестолкновений, не говоря уже о тыле.

Мы очень медленно внедряем инновации перехвата дозвуковых малогабаритных объектов, странным образом игнорируя множество очень интересных и перспективных проектов.

Там, где мы могли действовать на опережение, оказывается, мы пасем задних… Из-за чего? Что является причиной таких результатов, с учетом того, что все эти годы здравые мысли звучали неоднократно? Видимо, то, что такие мысли в те годы не приносили бы сверхприбыли от откатов и распилов, а разного рода байки с пафосом и придыханием всегда заходят гурманам популистского "ничто" вместо очень сложного для понимания конструктива.