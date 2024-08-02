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Поможет ли оружие КНДР вести России интенсивный огонь

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Поможет ли оружие КНДР вести России интенсивный огонь
Поможет ли оружие КНДР вести России интенсивный огонь

После встречи Ким Чен Ына и владимира путина в россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов миномётных мин калибра 120-мм и 82-мм.

Именно миномётные мины представляют собой сейчас наибольшую компоненту отправляемого из КНДР в россию боекомплекта.

Фактически, совершая в сутки до 5,5 тысяч выстрелов только этой компонентой, РОВ смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения на протяжении года. Но имея, смогут ли?

Важно отметить несколько моментов.

Первый – качество северокорейских мин крайне низкое. Как у самого боеприпаса, так и у дополнительных пороховых зарядов к ним. При установленной дальности выстрела 4-6 км, реальная – 2-3 км. Точность низкая. Не все по прилёту детонируют. Высокий показатель засоряемости канала ствола миномёта.

Второй – конечно, 5,5 тыс выстрелов в сутки это высокий показатель ведения огня только компонентой миномётов, но в 2022-м году доля миномётного огня у РОВ превышала 15-20 тысяч в сутки. При нынешней же интенсивности огня, РОВ всеми средствами достигают 15 тыс выстрелов в сутки редко когда.

Третий – на третий год войны у РОВ компонента миномётов поредела и без импорта из третьей страны, эти миллионы мин будут малоэффективны в пропорции количество средство-инструментарий. Поэтому, среди контейнеров, отправляемых из КНДР в россию могут быть не только боеприпасы, но и сам инструментарий – миномёты 120-мм и 82-мм.

Тем не менее, все эти моменты абсолютно не отменяют острую проблематику сотрудничества КНДР с россией, дипломатического решения чему быть не может. Решение – исключительно милитарного порядка, связанное с усилением поддержки Украины.

Источник:Telegram

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