Почему Трамп хочет Гренландию и чем она важна?

Почему Трамп хочет Гренландии? Рациональное и иррациональное.

Когда мы ищем ответ на этот вопрос, нужно разделять рациональный и иррационально-популистический. Рациональную значимость большого острова для сохранности Европы, Северной Америки и Атлантического океана тяжело недооценить. Так же как в вопросе будущей безопасности и будущего усвоения Арктики. Иррациональные политические амбиции Трампа этот компонент не омрачают, но очень искажают.

Почему Гренландия важна? Много ресурсов. Стратегическое значение для контроля за Арктикой. Его значение, скорее всего, только увеличится, поскольку изменение климата открывает новые торговые пути вблизи Северной Америки. Вопросы безопасности тоже важны – остров в центре борьбы за Арктику между США, Китаем и Россией.

Когда Трамп впервые выразил заинтересованность в покупке Гренландии в 2019 году, он назвал это "большим соглашением с недвижимостью" и отметил экономические аспекты отлучения его от Дании. На этот раз его фокус изменился. "Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности", вспоминая о необходимости сдерживания российских и китайских кораблей, действующих в арктических водах.

Дания отклонила возможность продажи Гренландии (потому что судьбу острова должны решать гренландцы), но продолжает сотрудничать с США по безопасности. Тем более что американское военное присутствие на острове уже давно преобладает на датском. На базе Питуфика размещено 200 военных и 450 вспомогательных сотрудников, и она является частью системы раннего предупреждения о ракетной угрозе.

Кстати, перед созданием Питуффика в качестве базы Гарри Трумэн предлагал купить остров за $100 млн, но Дания отказалась. Дания всю дорогу была готова договариваться о расширении сотрудничества, тем более что королевство всегда было очень покладистым в США в вопросах острова.

Однако агрессивная позиция Трампа – угрожающая союзнику по НАТО – скорее препятствует попыткам США укрепить свою позицию в Гренландии. Джон Болтон, например, считает, что Трампу было бы разумно "закрыть рот" и разрешить дипломатам США, Дании и Гренландии выработать новые отношения. Но Донни, похоже, не прислушивается к этому совету, подчеркивая, что Дания должна отказаться от Гренландии, "потому что она нам нужна для национальной безопасности".

Дания уже заявила, что инвестирует до $2 млрд в новые корабли, беспилотники, экипажи на собачьих упряжках (да, там другой транспорт до сих пор не то что действенный) и увеличит Арктическое командование. А также расширит взлетно-посадочную полосу аэропорта, чтобы принять F-35 самолетов на острове.

Сама Гренландия давно стремится к независимости, но зависимость от внешних инвестиций и гарантий безопасности усложняет этот процесс. Без помощи Европы или США остров сам себя никогда защитить не сможет из-за огромных размеров и минимального населения (наибольший остров населяет всего 57 000 жителей).

А экономическая выживаемость зависит от постоянного финансирования со стороны Дании и ЕС. В этих условиях играть "на независимость" Гренландии ясна стратегия для США. Как это, в принципе, делает Китай.

Если остров в конце концов проголосует за независимость от Дании, он может присоединиться к США на условиях Микронезии или Маршалловых островов, заключив соглашение о свободной ассоциации. Эти территории во внутренних вопросах автономны, при этом используются как важные базы США в Тихом океане. Соответственно, Трамп должен доказать, что США способны предложить Гренландии конкретные выгоды, а не использовать остров в собственных целях.

Но главными мотивами во всем этом движении есть все же личные амбиции, ведь вопросы безопасности можно решать нормальным сотрудничеством с островом и Данией. Трамп, являющийся фанатом Уильяма Мак-Кинли (президент 1897-1901, застрелен), хочет тоже что-то получить. Тот получил Пуэрто-Рико (до сих пор не штат) и Гавайские острова (ставшие штатом вместе с Аляской за Эйзенхауэра).

В конце концов Трамп считает расширение США важной составляющей своего наследия. Ведь "за последние 70 лет мы не добавили ни одного "недвижимого имущества" в наше портфолио", говорит один из его советников.

Морали не будет.