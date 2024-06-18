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Война в Украине

Почему Россия сократила паузу между ракетными ударами по Украине

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Почему Россия сократила паузу между ракетными ударами по Украине
Почему Россия сократила паузу между ракетными ударами по Украине

В первой половине июня 2024 года российские оккупационные войска уже провели четыре ракетные атаки, что по своей частоте значительно отличается от показателей прошлых месяцев. Говорит ли это о том, что командование РОВ для ударов по Украине избрало новую тактику, или причиной таких изменений может быть нечто иное? Давайте разберемся.

Но сначала стоит упомянуть, какие средства и в каком количестве, а также как часто Россия применяла их по нашей стране за эти две недели.

Основные удары наносились 1, 7, 12 и 14 июня. Если в предыдущие месяцы между атаками выдерживалась пауза неделя-полторы-две, то в июне пауза сократилась до 2-5 дней.

По номенклатуре примененных средств:

– Х-101/555/55 – 54 применено, 46 сбито;

– Х-47М2 "Кинжал" – 2/1;

– 9М723 ОТРК "Искандер-М" – 10/0;

– 9М728 ОТРК "Искандер-К" – 5/3;

– КРМБ "Калибр" – 10/4;

– Х-59/69 – 6/3;

– Shahed-131/136 – 225/208;

– неустановленного типа – 4/1.

Наибольшее количество средств поражения оккупанты задействовали 1 июня, когда только ракет было применено 54, а дронов-камикадзе Shahed-131/136 – 47. И после этого удара началось более частое применение, но гораздо меньшего боекомплекта.

Например, 7 июня враг запустил только пять ракет Х-101/555/55, а 12 июня ракетная компонента состояла из шести средств поражения разного типа и одного – неустановленного типа, попавшего в административное здание и жилую застройку в Кривом Роге, и это повлекло много жертв среди мирного населения.

В ночь на 14 июня было применено суммарно 14 ракетных средств поражения и 17 дронов-камикадзе. Основным направлением для удара была Хмельницкая область – Староконстантинов.

Куда целят оккупанты?

Чаще всего ракетному террору подвергались Днепропетровская и Николаевская области, а затем Харьковская и Одесская. Причем это касается как одиночных ударов, так и массированных / с ограниченным боекомплектом.

Последние преследовали строго определенную и неизменную цель – поражение объектов энергетики и аэродромов. Именно в таких ударах РОВ продолжают применять ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 9М723 ОТРК "Искандер-М", а их могут перехватывать только зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

То есть любой важный удар оккупанты в обязательном порядке усиливают ракетной компонентой, которую в большинстве областей Украины ПВО не может перехватить. И это не является чем-то новым в их тактике нанесения ударов по важным, в понимании командования РОВ, объектам. Приоритетом их ракетного террора давно являются объекты гражданской инфраструктуры, энергетика и аэродромы.

Частота нанесения ударов

В тактике нанесения ударов с паузами в несколько дней тоже нет ничего принципиально нового. В 2023 году (с конца апреля) российские оккупационные войска реализовывали именно такую тактику: предварительно накопив ракеты, затем растягивали на несколько месяцев регулярные удары каждые 2-3 дня, но в основном ограниченным боекомплектом.

Не исключено, что сейчас врагом реализуется аналогичная тактика, но в условиях более проблематичного накопления ракет и опустошения складов с советскими запасами.

В частности, процесс производства ракет у России не продемонстрировал некоего феноменального роста и остается на уровне прошлогодних показателей:

– Х-101/555 – в среднем до двух ракет в сутки;

– КРМБ "Калибр" – от 20 до 30 ракет в месяц;

– 9М723 ОТК "Искандер" – до 20 ракет в месяц;

– Х47М2 "Кинжал" – в среднем одна ракета в неделю.

Из всего этого списка особую настороженность вызывают КРМБ "Калибр", которых из-за крайне редкого применения у РОВ накоплено больше, чем Х-101/555/55. Также имеются риски возобновления ударов ракетами П-800 "Оникс". Но в обоих случаях эти удары со стороны оккупационных войск также не будут носить массового характера из-за ограниченных возможностей применения носителей (в первом случае) и ограниченного количества пусковых (во втором).

То есть при желании учащения ударов российскому командованию следует считаться с собственными возможностями производства – выйти за пределы ограниченного БК они не могут.

Выводы

Российские оккупационные войска кардинальным образом не меняли тактику нанесения ударов по территории Украины. В целом на третий год войны они испробовали множество вариантов повышения эффективности ударов посредством прорыва противовоздушной обороны ВС ВСУ. Также они неизменны в категориях объектов, которые подвергают ударам, а именно: энергетическая инфраструктура, аэродромы, гражданские объекты / инфраструктура.

Даже если рассматривать вариант с выходом оккупационных войск на режим ударов с периодичностью 2-5 дней, но меньшим БК – это мы уже видели весной – летом 2023 года, но в куда больших масштабах.

Россия не может в полной мере катализировать террор против Украины из-за ограниченности своих производственных и накопительных возможностей, разительно отличающихся в 2024 году от периода 2022-2023 годов.

Источник:obozrevatel.com

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