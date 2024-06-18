Почему Россия сократила паузу между ракетными ударами по Украине

В первой половине июня 2024 года российские оккупационные войска уже провели четыре ракетные атаки, что по своей частоте значительно отличается от показателей прошлых месяцев. Говорит ли это о том, что командование РОВ для ударов по Украине избрало новую тактику, или причиной таких изменений может быть нечто иное? Давайте разберемся.

Но сначала стоит упомянуть, какие средства и в каком количестве, а также как часто Россия применяла их по нашей стране за эти две недели.

Основные удары наносились 1, 7, 12 и 14 июня. Если в предыдущие месяцы между атаками выдерживалась пауза неделя-полторы-две, то в июне пауза сократилась до 2-5 дней.

По номенклатуре примененных средств:

– Х-101/555/55 – 54 применено, 46 сбито;

– Х-47М2 "Кинжал" – 2/1;

– 9М723 ОТРК "Искандер-М" – 10/0;

– 9М728 ОТРК "Искандер-К" – 5/3;

– КРМБ "Калибр" – 10/4;

– Х-59/69 – 6/3;

– Shahed-131/136 – 225/208;

– неустановленного типа – 4/1.

Наибольшее количество средств поражения оккупанты задействовали 1 июня, когда только ракет было применено 54, а дронов-камикадзе Shahed-131/136 – 47. И после этого удара началось более частое применение, но гораздо меньшего боекомплекта.

Например, 7 июня враг запустил только пять ракет Х-101/555/55, а 12 июня ракетная компонента состояла из шести средств поражения разного типа и одного – неустановленного типа, попавшего в административное здание и жилую застройку в Кривом Роге, и это повлекло много жертв среди мирного населения.

В ночь на 14 июня было применено суммарно 14 ракетных средств поражения и 17 дронов-камикадзе. Основным направлением для удара была Хмельницкая область – Староконстантинов.

Куда целят оккупанты?

Чаще всего ракетному террору подвергались Днепропетровская и Николаевская области, а затем Харьковская и Одесская. Причем это касается как одиночных ударов, так и массированных / с ограниченным боекомплектом.

Последние преследовали строго определенную и неизменную цель – поражение объектов энергетики и аэродромов. Именно в таких ударах РОВ продолжают применять ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 9М723 ОТРК "Искандер-М", а их могут перехватывать только зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

То есть любой важный удар оккупанты в обязательном порядке усиливают ракетной компонентой, которую в большинстве областей Украины ПВО не может перехватить. И это не является чем-то новым в их тактике нанесения ударов по важным, в понимании командования РОВ, объектам. Приоритетом их ракетного террора давно являются объекты гражданской инфраструктуры, энергетика и аэродромы.

Частота нанесения ударов

В тактике нанесения ударов с паузами в несколько дней тоже нет ничего принципиально нового. В 2023 году (с конца апреля) российские оккупационные войска реализовывали именно такую тактику: предварительно накопив ракеты, затем растягивали на несколько месяцев регулярные удары каждые 2-3 дня, но в основном ограниченным боекомплектом.

Не исключено, что сейчас врагом реализуется аналогичная тактика, но в условиях более проблематичного накопления ракет и опустошения складов с советскими запасами.

В частности, процесс производства ракет у России не продемонстрировал некоего феноменального роста и остается на уровне прошлогодних показателей:

– Х-101/555 – в среднем до двух ракет в сутки;

– КРМБ "Калибр" – от 20 до 30 ракет в месяц;

– 9М723 ОТК "Искандер" – до 20 ракет в месяц;

– Х47М2 "Кинжал" – в среднем одна ракета в неделю.

Из всего этого списка особую настороженность вызывают КРМБ "Калибр", которых из-за крайне редкого применения у РОВ накоплено больше, чем Х-101/555/55. Также имеются риски возобновления ударов ракетами П-800 "Оникс". Но в обоих случаях эти удары со стороны оккупационных войск также не будут носить массового характера из-за ограниченных возможностей применения носителей (в первом случае) и ограниченного количества пусковых (во втором).

То есть при желании учащения ударов российскому командованию следует считаться с собственными возможностями производства – выйти за пределы ограниченного БК они не могут.

Выводы

Российские оккупационные войска кардинальным образом не меняли тактику нанесения ударов по территории Украины. В целом на третий год войны они испробовали множество вариантов повышения эффективности ударов посредством прорыва противовоздушной обороны ВС ВСУ. Также они неизменны в категориях объектов, которые подвергают ударам, а именно: энергетическая инфраструктура, аэродромы, гражданские объекты / инфраструктура.

Даже если рассматривать вариант с выходом оккупационных войск на режим ударов с периодичностью 2-5 дней, но меньшим БК – это мы уже видели весной – летом 2023 года, но в куда больших масштабах.

Россия не может в полной мере катализировать террор против Украины из-за ограниченности своих производственных и накопительных возможностей, разительно отличающихся в 2024 году от периода 2022-2023 годов.