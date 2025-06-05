Победить Россию без Трампа

Д. Трамп в очередной раз пообщался по телефону с кремлевским фюрерком и в очередной раз в восторге от его геополитического могущества. Настолько, что заранее готов простить и оправдать российские удары мести по мирным городам Украины, а иначе россияне и не умеют (удар КАБами по центру Херсона тому подтверждением). А еще хочет привлечь фюрерка к урегулированию ситуации с потенциальным созданием Ираном ЯЗ, что фактически превращает путина из военного преступника в голубя мира и спасителя человечества. На пару с Трампом.

Но это все слова в виде постов в соцсетях, то исчезающих, то возвращающихся — в зависимости от того, кто последний зайдет в Овальный кабинет и нашепчет Трампу что-то в ухо. А вот дела весьма красноречивы. Именно после телефонного разговора с Путиным, когда совершенно понятно, что по Украине будут бить сотнями шахедов, Пентагон вдруг решил передать взрыватели для зенитных противодроновых ракет, которые по решению Байдена были назначены Украине, своим войскам на Ближнем Востоке (там есть нюансы, поэтому посмотрим, как оно).

Ужесточение украинского ПВО говорите? И кто-то еще не верит, что Трамп воспринимает путина не как врага и даже не как соперника, а как приятного надежного партнера... А вот В. Зеленский для руководителя Белого Дома — категорически некомфортное лицо.

Потому что постоянно сознательно или нет своим пребыванием на посту президента Украины напоминает, что никакой Трамп не фантастический переговорщик, никакой не успешный миротворец и никакой не властитель мира. Ибо на его хаотические маневры уже и биржевые индексы реагируют более сдержанно, а мировые лидеры вообще используют Трамопову зависимость от комплиментов и лести.

После избрания Трампа мир вокруг Украины стремительно меняется. А вот Украина – нет. Речь о давно назрелой и перезрелой модернизации принципов военно-политического руководства страны, а не только о замене командования на дроновом направлении, что, безусловно, положительно и важно, но при сохранении системы особого результата не даст.