По Крыму в скором времени прилетят не только ATACMS

Когда в ночь на 17 апреля 2024 г. раздались взрывы в Крыму, на аэродроме в районе Джанкоя, а на следующий день были верифицированы уничтоженные российские зенитные ракетные системы С-400 (и не только пусковые установки, но и радиолокационные станции), стало понятно, что Силы обороны Украины взялись за ПВО Крыма.

Вторая половина мая – гремят взрывы на военном аэродроме "Бельбек" и на Ай-Петри. Крым теряет прикрытие воздушного пространства комплексами большого радиуса действия. Но с какой целью делается упор именно на ПВО? Давайте разберемся.

ПВО Крыма

В апреле, сразу после первых прилетов по Джанкою, я написал аналитическую статью о том, сколько нужно ракет ATACMS, чтобы уничтожить российскую противовоздушную оборону в Крыму. Тогда я пришел к выводу, что их необходимо минимум 30. И сегодня могу сказать, что отчасти эта задача уже выполнена.

Российская противовоздушная оборона во временно оккупированном Крыму была (именно была) представлена следующими подразделениями.

18-й зенитно-ракетный полк (в/ч 85388) – это предатели Украины из состава феодосийского полка, перешедшие на сторону российских оккупантов в 2014 году. Данное формирование размещено в Крыму тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и в Феодосии.

Именно по этим предателям и прилетело 17 апреля шесть баллистических ракет с кассетной боевой частью, прекрасно справившейся с поставленной задачей. Результатом того удара стало уничтожение четырех пусковых ЗРС С-400, трех РЛС модификации 92Н2Е (секторальная), 91Н6Е (кругового обзора) и уникального комплекса Фундамент-М.

Причем в ходе удара по Джанкою целью были именно локации размещения ПВО с полным выведением ее из строя.

Следующее формирование, прикрывающее небо над Крымом, – это предатели из состава 12-го зенитно-ракетного полка, представленные дивизионами в районе Евпатории и Севастополя. Аэродром "Бельбек" прикрывал дивизион именно 12-го ЗРП.

На сегодняшний день информация о потерях российских оккупационных войск разнится, но верифицировано как минимум уничтожение РЛС 92Н2Е, причем с очень интересным прямым попаданием в радар, а также одной пусковой установки 5П85. С учетом площади поражения и повторного удара в ночь на 16 мая потери явно должны быть намного большими.

Хочу подчеркнуть, что в ходе данного обзора я не говорю о потерях росавиации, а акцентирую внимание именно на потерях систем ПВО.

Еще одно формирование, которое терпит удары в Крыму и пытается прикрывать небо, – это 3-й радиотехнический полк. Радиотехнические средства полка размещаются на мысе Тарханкут, а также на "перепелиной" высоте (Бедене-Кыр).

Именно по размещению 3-го РТП в Бедене-Кыр был нанесен удар, верифицировать последствия которого до сих пор не удается. Хотя в открытых источниках всплывала информация о гибели командира подразделения.

Примечательно то, что намного раньше по месту размещения этого полка на мысе Тарханкут уже наносился удар, что говорит об изначальном приоритете на ликвидацию либо ослабление эффективности данного подразделения.

Результаты

По состоянию на вторую половину мая 2024 г. российская ПВО лишилась в Крыму дивизиона в Джанкое, выведен из боевого состояния дивизион в "Бельбеке", а 3-й радиотехнический полк неспособен выполнять полноценно свои функции. При этом средства, которые уничтожают российскую ПВО, не сбиваются российскими ЗРК.

Несмотря на заявления российского МО, согласно которым сбиваются все ракеты, фиксируются и верифицируются системные прилеты по шесть ракет на объект. Так было с Джанкоем – 6 из 6, аналогично было верифицировано 6 прилетов по "Бельбеку", что говорит либо об отсутствии алгоритма перехвата данных ракет у российской ПВО, либо об отсутствии возможности из-за уже поврежденной общей системы.

Снижение эффективности российской противовоздушной обороны большого радиуса действия приведет к возможности применения Силами обороны Украины не только таких средств поражения, как ATACMS, но и прочей номенклатуры.

Утрата функциональности дивизионов 18-го и 12-го ЗРП в Джанкое и "Бельбеке" создала обширное по площади белое пятно в защите воздушного пространства Крыма. Фактически центр полуострова превратился в проходной двор для разного рода воздушных средств поражения с довольно фривольной траекторией полета.

Очевидно, что удары по средствам ПВО врага продолжатся, и какая именно локация окажется следующей, известно только тому, кто составляет планы ударов. Но уже сейчас количество таких локаций меньше, нежели было в начале 2024 года, а возможности систем противовоздушной обороны защитить даже самих себя, не говоря уже о неких стратегических объектах, вызывают серьезнейшие сомнения.